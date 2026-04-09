Säpopolis glömde skjutvapen på toan på en bensinmack

Det var på julafton i fjol som Säpopolisen svängde in på en bensinmack för att gå på toa.

Efter en stund, när polisen lämnat macken, insåg hen sitt misstag. Kvar på toaletten låg nämligen polisens skjutvapen och magasin med tillhörande ammunition.

Den Säpoanställda körde direkt tillbaka och ringde även bensinstationen, enligt myndighetens personansvarsnämnd som nu ger den anställda löneavdrag för misstaget.

Löneavdraget blir en fjärdedel av daglönen i fem dagar, står det i beslutet.

Fick tillbaka vapnet

När Säpopolisen kom tillbaka till macken såg hen en polisbil men fick inte kontakt med den. Inne på macken fick hen veta att utrustningen blivit omhändertagen av polis. Senare fick Säpopolisen tillbaka sitt vapen och magasin.

”Det är av största vikt att den utrustning som en polis tilldelas hanteras på sådant sätt att den inte förloras och hamnar i orätta händer”, skriver personalansvarsnämnden i sitt beslut.

Senaste åren har det vid några tillfällen hänt liknande saker, att poliser glömmer sina vapen på allmänna platser eller bär vapen när de egentligen inte får.

I fjol bar en Säpoanställd vapen på semestern utan att ha fått tillstånd.

År 2020 glömde en Säpopolis sitt vapen på en perrong i samband med ett tågbyte.

År 2012 glömde en Säpopolis sitt vapen på en hotelltoalett.