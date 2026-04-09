Inför sin mammaledighet ville den höggravida städaren i september 2024 ta ut fem veckors intjänad semester.

Hennes arbetsgivare, som har kollektivavtal, gav henne en blankett som uppgavs vara semesteransökan och bad henne att underteckna.

Kunde inte svenska – blev lurad

När städaren, som kommer från Brasilien, kom hem och visade blanketten för sin svensktalande man fick hon en chock.

Hennes man läste blanketten och berättade att handlingen som hon hade undertecknat var ett besked om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Samtidigt lade städbolaget kort därefter ut flera jobbannonser avseende tjänster som städaren har kompetens att utföra. Hon fick också i uppgift att introducera en ny städare.

Nu döms städföretaget i Södertörns tingsrätt att betala 200 000 kronor till städaren.

Hennes advokat hade yrkat på totalt 275 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd, föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen.

Var nära att vräkas från sin lägenhet

Städarens advokat skriver att hon drabbats hårt ekonomiskt av uppsägningen.

Dessutom betalade arbetsgivaren inte ut semesterersättning i samband med anställningens slutdatum.

Det gjorde att hon inte kunde betala sin hyra i tid, hamnade hos Kronofogden och riskerade att förlora sin hyreslägenhet.

Hennes el stängdes av under en tid då hon inte kunde betala räkningen.

Städaren ska också ha fått symptom på utbrändhet och psykisk ohälsa till följd av uppsägningen och den svåra ekonomiska situation som den försatt henne i.