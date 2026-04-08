Åklagaren sätter nu punkt för utredningen som pågått sedan december.

Då häktades en kvinna i 60-årsåldern, skäligen misstänkt för grov misshandel av fyra kollegor på sjukhuset.

I oktober och november hade de fyra personerna insjuknat med liknande symtom och behövt intensivvårdas.

Polisen misstänkte att den häktade kvinnan förgiftat kollegorna på något sätt.

Oro bland personalen

Efter händelserna spreds många rykten om vad som hänt, och facket Kommunal vittnade om en tryckt stämning på sjukhuset.

– Det har varit mycket oro, man har tänkt mycket och pratat med varandra. Det går inte att komma ifrån förrän man får klartecken kring vad som hänt, sade lokala fackordföranden Sumaia Eizuldeen till Arbetet i december.

Saknas bevis

Men nu läggs alltså utredningen ner – utan att någon kan knytas till det som gjort de anställda sjuka.

”Det går inte att bevisa att den person som har varit misstänkt har gjort sig skyldig till brottet. Min bedömning är att ytterligare utredningsåtgärder inte kan antas förändra bevisläget”, säger kammaråklagare Emma Häggström i ett pressmeddelande.

Kvinnan lättad – öppnar för rättsliga åtgärder

Den utpekade kvinnan själv har hela tiden nekat till brott.

Hon är nu glad att misstankarna mot henne läggs ner, berättar kvinnans försvarsadvokat Stefan Wallin.

– Hon är väldigt lättad och hon tycker att det är ett riktigt beslut av åklagaren.

Trots att kvinnan aldrig åtalades, fick hon sparken från jobbet på sjukhuset i februari. Något som hon nu kan komma att kräva ersättning för.

– Vi är upprörda över det som hänt. Vi har hela tiden haft uppfattningen att det inte fanns några skäl att avskeda henne – och det visar sig ju nu. Det finns en möjlighet att vi kommer kräva en kompensation, säger Stefan Wallin.

Mått dåligt under utredningen

Han uppger att kvinnan mått dåligt sedan misstankarna riktades mot henne, och att hon först ska få återhämta sig efter det nya beskedet innan hon tar beslut om hur de går vidare.

– Hon är ganska omskakad, så hon har inte haft kraft och ork att driva något. Men vi ska diskutera detta vidare.

Kvinnan satt häktad i en vecka innan hon släppes på fri fot. Den tiden kommer hon att begära kompensation för, enligt Stefan Wallin.