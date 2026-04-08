Två poliser skadade under utbildning ute till havs

Två poliser har skadats i samband med en utbildning ute till havs i Karlskrona, uppger Aftonbladet. Enligt region Blekinge är den ene polisen allvarligt skadad.

En karta visar Karlskrona i Sverige bredvid en närbild av en gul och grön ambulans med texten "AMBULANS".

Olyckan skedde i vattnet vid Karlskrona.

Enligt region Blekinge är båda poliserna män mellan 51 och 60 år. Den ene har allvarliga skador, medan den andre har skadats lindrigt.

Polisen säger till Aftonbladet att ärendet är överlämnat till ”särskilda utredningar”.

Männen fördes till akuten vid Blekingesjukhuset efter vad beskrivs som en arbetsplatsolycka.

