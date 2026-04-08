Artikeln i korthet Fyra arbetare på SSAB:s byggarbetsplats i Luleå insjuknade på fredagen, vilket ledde till att företaget stoppar allt arbete. Totalt har nu 20 arbetare sedan januari rapporterat att de fått sjukdomssymtom på bygget.

Det finns misstankar om att sjukdomssymtomen kan bero på exponering för kemikalier eller gaser. Prover har visat förhöjda nivåer av kvävedioxid och svaveldioxid inuti byggmaskiner, men orsaken till sjukdomsfallen är fortfarande oklar.

Polisen har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott. Även Arbetsmiljöverket utreder händelserna. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

De fyra anställda uppsökte sjukvård på långfredagen, efter att ha börjat känna av sjukdomsliknande symtom under arbetet.

Nu har därför SSAB utökat sitt stopp av arbetet på bygget – till hela området.

Facket: SSAB har misslyckats

Nyheten om att ännu fler arbetare blivit sjuka gjorde byggfacket upprörda.

– Jag känner stor besvikelse. Vi satt i möte med dem bara dagar innan och de var väldigt säkra på sin sak. Det skulle inte vara någon fara, säger Claes Danell, regional ordförande på facket Byggnads.

– Men så visar det sig ändå att folk blir sjuka. Det här skapar en stor oro bland de som jobbar där ute.

De nya sjukdomsfallen visar att SSAB kunde ha gjort mer, tycker han.

– Det är ju något de har missat, så det är klart att de har brustit.

Öppnar för självkritik

Men Martin Gidlund, företagets pressansvarige, försvarar bolagets beslut.

– Vi har agerat utifrån den information vi haft vid varje tillfälle. De tidigare fallen var vid en typ av arbetsmoment och nu var det en annan typ av arbete, på en annan plats. Då tog vi ett nytt beslut.

Men är det möjligt att arbetare har utsatts för en onödig risk här?

– Det är klart att vi kommer att komma till en punkt där vi får titta självkritiskt på vad vi har gjort. Resultatet är ju att ytterligare personer blivit sjuka på arbetsplatsen.

Sjukdomsfallen på SSAB – Detta har hänt SSAB bygger ett nytt elektriskt stålverk i Luleå, och NCC är huvudentreprenör för projektet. I dagsläget jobbar ungefär 300 personer på bygget, men när det är fullt bemannat kommer uppemot 3 000 arbetare att finnas på plats. 26 januari uppger flera anställda hos NCC:s underentreprenörer att de känner sjukdomssymtom. Det tolkas då som influensa, men i en anmälan till Arbetsmiljöverket den 31 mars står det att man misstänker att det kan bero på exponering av kemikalier. 19 februari blir flera anställda hos en underentreprenör sjuka när de jobbat med hyttsten på bygget. Personerna har fått huvudvärk och känt sig illamående. Händelsen anmäls som ett allvarligt tillbud i slutet av mars, då man inte utesluter att det kan ha inneburit en allvarlig risk för arbetarnas hälsa. 23 februari blir ytterligare fler personer sjuka när de jobbar med hyttsten. Även de personerna uppger att de känt sig illamående och fått huvudvärk. Två personer får också svåra andningsproblem och behöver sjukhusvård. En av dem läggs in på sjukhus för bland annat kolmonoxidförgiftning och får långvariga problem med hjärtbesvär och yrsel. Även detta anmäls i slutet av mars som ett allvarligt tillbud. 9 mars anmäler SSAB till länsstyrelsen att de hittat en okänd förorening i marken under ett grävarbete. Det handlar om oljeliknande ämnen i höga halter. Arbetet stoppas på platsen och massorna läggs åt sidan i väntan på att tas bort. 20 mars skickar SSAB in en ny anmälan till länsstyrelsen efter att ha hittat "betydande mängder" avfall i marken. Det rör sig om påsar med okänt innehåll, en "fibrös tegelfärgad massa" och tjärliknande klumpar som luktar lösningsmedel. Föroreningen når ända ner till grundvattnet och prover tas för att ta reda på vad det är. 26 mars pausar SSAB arbetet på delar av området efter att de nåtts av information om mystiska sjukdomssymtom bland anställda. Man påbörjar samtidigt provtagning på mark och luft vid arbetena. Resten av bygget fortsätter som vanligt. 30 mars öppnar polisen en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott. 2 april visar prover på höga värden av svaveldioxid och kvävedioxid inuti maskiner som används på bygget. Övriga tester har inte visat på några förhöjda värden och provtagningen fortsätter. 3 april stoppas allt arbete på området, efter att ytterligare fyra anställda sökt sjukhusvård för sjukdomssymtom.

20 personer har blivit sjuka

Tre anmälningar om sjukdomstillbud vid bygget har inkommit till Arbetsmiljöverket, och myndigheten ska göra en inspektion på plats i veckan.

Första gången som anställda rapporterat sjukdomssymtom i samband med jobbet var den 26 januari.

Därefter uppgav flera personer vid två olika tillfällen i februari att de blivit illamående och fått ont i huvudet, vilket senare fick SSAB att stänga av en del av området för arbete.

Sammanlagt 20 personer har uppgett att de känt sjukdomssymtom efter att de jobbat på bygget – ofta huvudvärk, illamående, näsblod och andningsbesvär. Sju av dessa har uppsökt vård.

Farliga gaser i maskinhytten

Polisen har nu inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott, vållande till sjukdom, med anledning av händelserna.

Nu tar SSAB tester på bland annat mark och luft i området för att hitta orsaken till sjukdomsfallen.

Arbetet kommer inte att återupptas förrän de vet vad som ligger bakom, enligt Martin Gidlund.

Förra veckan uppmätte bolaget höga nivåer av gaserna kvävedioxid och svaveldioxid i hytterna på en bandtraktor på området, men om det har med sjukdomsfallen att göra är inte utrett ännu.