SSAB lovade att jobbet var tryggt – ändå blev fler sjuka: ”Stor besvikelse”
Ett femtontal anställda blev mystiskt sjuka och delar av bygget stoppades. Trots det försäkrade SSAB att det var säkert att fortsätta jobba på andra delar av området. Dagar senare blev ytterligare fyra sjuka – och hela stålverksbygget fick stänga akut.
De fyra anställda uppsökte sjukvård på långfredagen, efter att ha börjat känna av sjukdomsliknande symtom under arbetet.
Nu har därför SSAB utökat sitt stopp av arbetet på bygget – till hela området.
Facket: SSAB har misslyckats
Nyheten om att ännu fler arbetare blivit sjuka gjorde byggfacket upprörda.
– Jag känner stor besvikelse. Vi satt i möte med dem bara dagar innan och de var väldigt säkra på sin sak. Det skulle inte vara någon fara, säger Claes Danell, regional ordförande på facket Byggnads.
– Men så visar det sig ändå att folk blir sjuka. Det här skapar en stor oro bland de som jobbar där ute.
De nya sjukdomsfallen visar att SSAB kunde ha gjort mer, tycker han.
– Det är ju något de har missat, så det är klart att de har brustit.
Öppnar för självkritik
Men Martin Gidlund, företagets pressansvarige, försvarar bolagets beslut.
– Vi har agerat utifrån den information vi haft vid varje tillfälle. De tidigare fallen var vid en typ av arbetsmoment och nu var det en annan typ av arbete, på en annan plats. Då tog vi ett nytt beslut.
Men är det möjligt att arbetare har utsatts för en onödig risk här?
– Det är klart att vi kommer att komma till en punkt där vi får titta självkritiskt på vad vi har gjort. Resultatet är ju att ytterligare personer blivit sjuka på arbetsplatsen.
20 personer har blivit sjuka
Tre anmälningar om sjukdomstillbud vid bygget har inkommit till Arbetsmiljöverket, och myndigheten ska göra en inspektion på plats i veckan.
Första gången som anställda rapporterat sjukdomssymtom i samband med jobbet var den 26 januari.
Därefter uppgav flera personer vid två olika tillfällen i februari att de blivit illamående och fått ont i huvudet, vilket senare fick SSAB att stänga av en del av området för arbete.
Sammanlagt 20 personer har uppgett att de känt sjukdomssymtom efter att de jobbat på bygget – ofta huvudvärk, illamående, näsblod och andningsbesvär. Sju av dessa har uppsökt vård.
Farliga gaser i maskinhytten
Polisen har nu inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott, vållande till sjukdom, med anledning av händelserna.
Nu tar SSAB tester på bland annat mark och luft i området för att hitta orsaken till sjukdomsfallen.
Förra veckan uppmätte bolaget höga nivåer av gaserna kvävedioxid och svaveldioxid i hytterna på en bandtraktor på området, men om det har med sjukdomsfallen att göra är inte utrett ännu.