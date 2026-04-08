Missa inte att påverka ditt kollektivavtal

Nästa år är det dags för avtalsrörelse igen. Det är medlemmarnas motioner som ligger till grund för vilka krav förbundet ställer mot arbetsgivarna.

En avtalsmotion är ett förslag som rör något som finns i kollektivavtalen.

För Elektrikerförbundets del skickas dessa motioner i första hand till Elektrikernas lokala avdelningar för en första behandling på lokal nivå.

Alla medlemmar kan skriva en motion gällande sitt kollektivavtal.

Skickas till delegationer

Efter att den lokala avdelningen gjort sitt utlåtande av motionen skickas den vidare till förhandlingsdelegationerna på förbundets olika avtal.

Det är personerna där som sedan tar fram förslag gällande vilka krav som ska ställas i avtalsrörelsen. Förbundsstyrelsen tar sedan beslut.

Den sista dagen för att skicka in en avtalsmotion inför avtalsrörelsen 2027 är den 30 april 2026.

