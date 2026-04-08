Artikeln i korthet Lars Johan Rehn beskriver sin väg från att känna sjukdomssymptom i tidig vuxen ålder till att senare diagnoseras med schizofreni efter en akut psykos.

Efter diagnosen fick Lars stöd och medicinering, vilket ledde till att han långsamt återhämtade sig och gick tillbaka in i arbetslivet.

I dag lever Lars ett aktivt liv med arbete, politiskt engagemang och föreläsningar om psykisk ohälsa.

– Jag såg ljusfenomen framför ögonen och kände det som om något omslöt min kropp på ett fysiskt sätt, säger Lars Johan Rehn när han beskriver psykosen som också innebar att han hörde dov musik och röster som inte fanns.

Det var psykosen som ledde fram till diagnosen schizofreni, men allt hade egentligen börjat många år tidigare.

Den första sjukdomskänningen kom redan för 20 år sedan när Lars Johan Rehn, i dag 44 år, studerade i Malmö.

Efter en kort kärleksrelation får han ångest och kan inte fullfölja sina studier. Han börjar jobba i krogbranschen men trivs inte med livet. Han flyttar till Stockholm där hans kompisar och syskon bor, och får jobb på krogen Wallmans salonger.

Lars ambition är att ta upp studierna men stressen och att jobba kvällar och nätter tar all energi.

Med hjälp av en kompis får han jobb i en skoaffär och snart får han en anställning på Åhléns citys skoavdelning.

– Där var det lugnare, där kunde jag varva ner. Men nu börjar jag förstå att jag mådde dåligt. När jag inte var på jobbet så var jag ganska så apatisk.

Kan inte riktigt vara sig själv

Lars känner att han inte riktigt kan vara sig själv. Han trivs med jobbet men börjar vantrivas med sina kollegor, av en kollega känner han sig mobbad. Han mår inte bra och får byta avdelning till herravdelningen.

– Jag trivdes inte, det var inte min grej. Jag hade vanföreställningar och kunde inte glömma känslan från skoavdelningen, förklarar Lars.

Vanföreställningarna fortsätter och Lars mår så dåligt att han säger upp sig. Han har inget annat jobb att gå till och blir arbetslös.

– Jag börjar skriva på Facebook, konstiga saker. Det kunde vara löst riktade tankar jag hade i huvudet. Någon kommentar om något jag hade sett eller hört, det kunde vara helt osammanhängande, berättar Lars.

Försöka dämpa ångesten med alkohol

Texterna är röriga och konstiga. Hans vänner börjar ta avstånd och ångesten försöker Lars dämpa med alkohol.

– Jag levde som i en bubbla. Jag kände att jag inte mådde särskilt bra. Varför skulle jag inte skriva och kommentera? Jag gick på någon känsla, en intuition som egentligen svek mig, förklarar han.

Lars får jobb i hemtjänsten efter nästan två år som arbetslös. Det fungerar bra till en början men efter ett tag kommer stressen.

Han känner sig också förföljd av en missbrukare. Efter en meningsskiljaktighet med arbetsgivaren blir han uppsagd.

Lars mår allt sämre och till slut drabbas han av den akuta psykosen.

– Jag blev helt betagen av det, av känslorna jag kände, jag var som chockad, inte negativt mer överraskad av att det hände.

– Strax efter psykosen kände jag en mycket kraftig känsla som gick igenom hela min kropp, ett tag trodde jag att mitt hår och mina naglar slutat växa på grund av det.

Hämtas hem till gården i Rättvik

Lars föräldrar hämtar hem honom till gården i Rättvik. På pappans uppmaning söker han vård.

Han blir diagnostiserad med schizofreni och får psykofarmaka.

– I dag är jag glad att jag ”bara” har den diagnosen. Jag känner mig lyckligt lottad. Jag har tak över huvudet och mat på bordet, allt annat är bonus, berättar han.

Tre år efter psykosen startar Lars sin väg tillbaka.

Han går från arbetspraktik på Pingstkyrkans secondhand till en jobbpraktik på skoaffären i Insjön. För fem år sedan gick praktiken över till lönebidragsanställning där Arbetsförmedlingen betalar en del av lönen.

Lars arbetsgivare har haft arbetspraktikanter förut. Hon har förståelse för hur man tar hand om personer med kognitiv nedsättning.

I Lars fall handlar det till exempel om att han har ett större behov av återhämtning än många andra.

– Det råder mycket fördomar kring psykiskt mående. En öppen arbetsgivare visar att man inte bara bryr sig om den fysiska arbetsmiljön utan även den psykiska, säger Lars.

På fritiden är han engagerad i Schizofreniförbundet och är ledamot i Rättviks kommunfullmäktige. Han håller också föreläsningar om sina erfarenheter kring psykisk ohälsa och sin väg tillbaka.

Regelbundna uppföljningssamtal

Butikschefen och Lars har regelbundna uppföljningssamtal och stämmer av hur det går.

– En fungerande sysselsättning gör att man stärks i sina kognitiva förmågor. Även om man inte känner att man orkar arbeta som innan man blev sjuk, så kan det faktiskt gå att få ihop ett fungerande aktivt liv med arbete och fritid, säger Lars.

I dag bor Lars i en lägenhet i Rättvik.

Tack vare sin medicinering lever han i remission, det betyder att han lever med psykisk sjukdom utan att ha symptom.

– Jag trivs väldigt bra i detta nu och det roligaste är att jag genom mina engagemang får sprida kunskap, förklarar Lars.

– Egentligen vill jag att det pratas mer öppet kring psykisk ohälsa eller kanske snarare psykisk sjukdom. Från det att man går i skolan till dess att man blir gammal. När som helst i livet kan man drabbas av sjukdom eller ohälsa.

Mår du psykiskt dåligt? Hit kan du vända dig Stödlinje – Schizofreniförbundet Stödlinje 08-580 000 34 Öppet: vardagar kl. 8-21, lördag-söndag kl. 12-17 Att själv drabbas av schizofreni eller annan allvarlig psykisk sjukdom eller att vara närstående till någon som drabbats är ofta en kris som väcker många frågor. Vart ska jag vända mig för att få stöd? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Vad kan jag ställa för krav på vården? Eller behöver du bara någon som lyssnar en stund? (källa: www.schizofreniforbundet.se) Har du akuta tankar på att ta ditt liv eller befarar att någon annan ska göra det: ring 112. Men även vid allmän oro, ångest och nedstämdhet finns en mängd aktörer att söka stöd hos. Hit kan du vända dig för samtal eller vård: Vårdguiden 1177. Ring för att få hjälp med var du ska vända dig.

