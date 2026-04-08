Region Stockholm tvingas häva kontraktet med entreprenören CRTG i tunnelbanebygget i Sickla på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister.

Samtidigt inleds en förundersökning om misstänkt människoexploatering,

Detta är inte ett enskilt misslyckande.

Det är ännu ett exempel på vad som händer när offentlig upphandling styrs av lägsta pris i stället för säkerhet, kvalitet och seriösa arbetsvillkor.

Byggnads har larmat länge

Att kontraktet nu hävs är därför ett viktigt och nödvändigt beslut.

Under en längre tid har Byggnads regionala skyddsombud slagit larm om allvarliga brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Det har handlat om felmonterade fallskydd och byggställningar, brister i brandskyddet och otydliga utrymningsvägar – risker som inneburit omedelbar fara för liv och hälsa.

Vi har lagt flera skyddsstopp och fört en återkommande dialog med regionen om situationens allvar.

Inte första gången det händer

Samtidigt visar den pågående förundersökningen om misstänkt människoexploatering hur allvarliga konsekvenserna kan bli när kontrollen brister i stora offentliga byggprojekt.

Men det är inte första gången det här händer.

När lägsta pris väger tyngre än erfarenhet, arbetsmiljö och förmåga att följa svenska regler ökar risken för både otrygga arbetsplatser, förseningar och skenande kostnader.

I värsta fall öppnar det också dörren för arbetslivskriminalitet i projekt som finansieras med skattemedel.

Låga anbud kan verka lockande men ekvationen går sällan ihop och då kommer det att kompromissas med säkerhet, arbetsmiljö och avtalsenliga villkor.

Finns seriösa aktörer

I Sverige finns många seriösa byggföretag och yrkesskickliga byggnadsarbetare med god kunskap om arbetsmiljöregler och den svenska partsmodellen.

Ändå fortsätter entreprenörer utan tillräcklig erfarenhet av svenska krav att anlitas i stora offentliga projekt.

Det riskerar både människors säkerhet och projektens ekonomi.

Det räcker inte att agera när problemen redan har uppstått.

Arbetsmiljökrav och kontroll av entreprenörers förutsättningar måste väga tyngre än lägsta pris redan i upphandlingarna och följas upp systematiskt under hela byggprocessen.

Stora samhällsinvesteringar ska genomföras tryggt, effektivt och med respekt för både människor och skattepengar.

Då krävs upphandlingar där säkerhet, seriösa arbetsvillkor och kvalitet prioriteras högre än lägsta pris.