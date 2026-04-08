Kanske skulle du kunna tänka dig jobba en dag extra för försvaret?

Med den frågeställningen öppnade Dagens Nyheters ledarsida under påsken upp för ännu mer jobb för gemene svensk.

Helgdagar innebär ju produktionsbortfall och hur många demonstrerar ens, frågar den liberala ledarsidan sig lite förnumstigt.

Räckte inte med höjd pensionsålder

Ska vi kunna betala för upprustning, civil beredskap, välfärd, nya fängelseplatser, nya poliser, ja då måste vi alltså jobba mer.

Och det är väl säkert logiskt för skribenterna på Stockholmsredaktionen att en högtid som kom till för att fira en arbetstidsförkortning får stryka på foten när arbetstidsförlängning föreslås.

För tidningsliberalerna räckte det nämligen inte med höjd pensionsålder och reallönesänkningar.

Och de skattesänkningar Tidöregeringen rullat ut, som främst gynnat de allra rikaste, är som bortglömda.

Nu är det samma gäng som fått stå ut med reallönesänkningar som ska ta ansvar, IGEN. Ställa upp, bita ihop och ta ansvar.

DN verkar på riktigt tro att svenska löntagare sitter på de marginaler som saknas i statsfinanserna.

Arbetslivet är redan pressat

Som att det inte redan nu är stora yrkesgrupper som arbetar 1 maj.

Som att alla har ett jobb som tillåter hemarbete då och då och därför kanske kan tänka sig att ställa upp en extra dag.

Som att de senaste årens intensiva debatter om så kallade livspussel och stressrelaterade sjukdomar inte ägt rum.

Som att deltidsfällan och karriärsbromsen barn inte är en grej för svenska kvinnor.

Och som att alla människor, likt oss journalister, har nästan sju veckors ledighet att ta ut när det passar och känns gött.

Häromveckan släpptes rapporten Barnfamiljers ekonomiska svårigheter. För föräldrarna med allra lägst inkomst är läget akut.

Är det dessa familjer, där man redan i dag väljer mellan vinterkläder till ungarna och kvällsmat, som ska jobba ännu mer för det gemensamma?

Fredar de allra rikaste

Eller är det kanske betongarbetaren som redan i dag undrar hur kroppen ska orka till 66, 67, 68 eller till och med 69 för att få ut en dräglig pension?

Antingen tycker man att de rikaste ska bidra mer till det gemensamma eller så vill man lämpa över ansvaret på mindre bemedlade.

Det är ett aktivt val som säger allt om människosyn och om vems arbete och tid man värderar.

Ute i världen ser man annat. Sverige är ju ett skatteparadis för de allra rikaste. Ingen arvs- och gåvoskatt, inga kapitalskatter att tala om.

– Miljardärerna betalar bara en tredjedel så mycket i skatter och avgifter som den övre medelklassen, konstaterade ekonomen Gabriel Zucman i just Dagens Nyheter i samband med lanseringen av sin nya bok Miljardärskatt – så kan den införas.

Notan hamnar hos löntagarna

Det är glädjande att statsfinanserna får ta större utrymme i det politiska samtalet.

Med bara månader kvar till valet är det glädjande att både politiska partier och självutnämnda mittentyckare bekänner färg.

I högerns ögon är det fortfarande de rika som ska främjas, lyftas och belönas. Detta oaktat om de kallar sig liberaler, konservativa eller bara realister.

Dagens Nyheters ledarsida har på grund av sin Tidökritiska hållning av en del kommit att uppfattas som tillhörande vänstern. Men låt oss tala klarspråk.

Får vi en regering där DN-liberalismen ges inflytande kan vi räkna med att notan landar hos löntagarna.

Med sådan politik blir majoriteten förlorare, glöm inte det.