Linda (Rose Byrne) kämpar med sin dotter som har en svår ätstörning och tvångsmatas med slang i magen.

När deras hus bokstavligen rasar samman är katastrofen ett faktum.

Det är utgångspunkten för biofilmen ”If I had legs I’d kick you” som har en så oklar titel att ingen verkar ha orkat översätta den till svenska.

Det är synd, för det är en film som förtjänar att ses och nå ut till många.

Pappan i familjen är borta på jobb månadsvis och Linda ska kunna jobba samtidigt som hon hjälper sitt barn med särskilda behov, som varje morgon skjutsas till sjukhuset i stället för till skolan.

“Logiken bygger på att jag är hemmafru men jag jobbar också”, säger Linda i ett av många telefongräl med maken.

Där sätter hon fingret på många kvinnors omöjliga situation som leder till sjukdom.

I Sverige hade Linda varit en av de tusentals kvinnor som sjukskrivs för stressrelaterade sjukdomar.

Ska hjälpa klienter med deras kaos

Som psykoterapeut ska hon dessutom hjälpa sina klienter med deras kaos.

Kvinnor i kontaktyrken (vård och omsorg) är de som allra mest blir sjukskrivna på grund av stress.

Har man barn med särskilda behov ökar risken ytterligare.

Tyvärr verkar sjukskrivning eller stöd från arbetsgivaren inte finnas som alternativ i Lindas värld (någonstans i USA.)

I stället sitter hon trasigare och trasigare och lyssnar på sina klienter efter sömnlösa nätter då hon druckit vin för att dämpa sitt inre kaos.

Även om Sverige har bättre skyddsnät än USA så är det för många kvinnor här som lämnas vind för våg av systemet för att de inte får vara sjukskrivna enligt Försäkringskassan, men heller inte klarar sina jobb.

Den här skrämmande bilden som filmen målar upp känns därför inte främmande.

Gripande, sorgligt och befriande

Det är både gripande, sorgligt och befriande att se en mamma misslyckas med sitt omöjliga livspussel och allt för stora ansvar.

Lindas öde är relaterbart även om man inte befunnit sig i hennes extrema kaos utan bara har en helt ”vanlig” stress mellan jobb och föräldraansvar.

Många föräldrar har i en stressig situation gjort avkall på både värderingar och sunt förnuft.

Som när Linda mutar dottern med att ”vi köper en hamster i eftermiddag”, bara dottern går in på sjukhuset själv nu. Det är självfallet dömt att gå åt helvete för hamstern.

”If I had legs I’d kick you” träffar helt rätt i samtiden och i mammahjärtat.

Rose Byrne nominerades välförtjänt till en Oscar för rollen.

”If I had legs I’d kick you”, i regi av Mary Bronstein, har premiär på bio 10 april.