Artikeln i korthet Sjuksköterskor i Region Norrbotten har sedan 2015 fått 2 500 kronor extra i månaden för skiftarbete – medan kollegor som jobbar samma kvällar, nätter och helger blivit utan.

Nu växer ilskan bland undersköterskor, ambulanssjukvårdare, vårdbiträden och skötare som tycker att regionen gör skillnad på människor som arbetar sida vid sida.

Trots protester säger regionledningen nej, medan fackförbundet Kommunal kräver att tillägget ska gälla fler än bara sjuksköterskor.

Undersköterskor, vårdbiträden och skötare i Region Norrbotten har fått nog. I åratal har de jobbat sida vid sida med sjuksköterskor som får ett fast tillägg på 2 500 kronor i månaden – utan att själva få en krona.

Skifttillägget infördes 2015 som en politisk satsning för att locka sjuksköterskor och barnmorskor till fasta tjänster och minska beroendet av hyrpersonal. Men det blev kvar.

Förlorat 330 000 kronor

Den som reagerade först är Tony Berglund, som arbetat som skötare på Rättspsykiatriska kliniken i Öjebyn sedan 1989.

– Jag hade kunnat få det här tillägget i alla år det funnits. Det hade blivit 330 000 kronor. Det är otroligt mycket pengar.

Det som får arbetsplatsombudet och skyddsombudet Tony Berglund att se rött är att det i Region Norrbottens riktlinjer står att tillägget ska gå till sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar på sjukhus och i rättspsykiatrin.

Kravet är bara att de har natt- och helgarbete på schemat. Det trots att sjuksköterskorna nästan alltid arbetar sida vid sida med annan personal som har samma skift.

Tony Berglund är noga med att poängtera att han inte ifrågasätter att sjuksköterskor, som har längre utbildning, har högre lön.

– Det är helt rimligt. Men det här är inte grundlön, utan ett tillägg för att man jobbar skift. Det gör vi också. Det blir en orättvisa som ställer yrkesgrupper mot varandra.

Protesten sprider sig

Det är inte bara han som reagerat. Sedan han intervjuades i Piteåtidningen, som först skrev om skiftillägget, har anställda från olika arbetsplatser inom regionen tagit protestbilder på sina arbetslag där de håller i skyltar med texten: ”Jag är också värd 2 500 kronor.” Tony Berglund förstår upprördheten.

– Förr fanns allmänna tillägg, som risktillägget. Det gick till alla som hade riskfyllda jobb på samma avdelning, oavsett yrkestitel. Det här borde också vara så.

Undersköterskor på akuten på Sunderby sjukhus deltar i kampanjen för skifttillägget.

Förståelse men inga pengar

Regionrådet Camilla Friberg (S) säger att hon förstår kritiken, men ser inga möjligheter att bredda tillägget.

– I dagsläget är det inte möjligt utifrån budgeten och det ekonomiska läget vi har.

Hon hänvisar till andra satsningar som omfattar fler anställda, bland annat den dubblerade ob-ersättningen som infördes 2023.

– Det kostar regionen 200 miljoner kronor om året. Vi har inte råd med mer.

Camilla Friberg

Brist på undersköterskor

Marianne Engberg, ordförande för Kommunal i Region Norrbotten, säger att facket tagit upp frågan om tillägget med arbetsgivaren regelbundet sedan 2014.

– Jag förstår att det ekonomiska läget är kärvt, men det handlar om prioriteringar. De skulle kunna lägga pengar på det här.

Och det är inte bara sjuksköterskor som är svåra att rekrytera, säger Engberg.

– Det är inte lätt att få tag i undersköterskor heller. Många säger upp sig och tar bättre betalda jobb.

Under 2026 har uppsägningarna redan blivit kännbara.

– På akutmottagningen vid Sunderby sjukhus har 14 personer slutat bara i år. Regionen måste satsa på fler yrkesgrupper än sjuksköterskor. Det här skulle kunna vara en sådan satsning.