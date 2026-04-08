Artikeln i korthet Det kinesiska byggbolaget CRTGs kontrakt hävdes i mars på grund av livsfarlig arbetsmiljö i tunnelbanebygget.

Per Ling-Vannerus, förvaltningschef för bygget på regionen, nämner bland annat bristande fallskydd, fel med ställningar och luftkvalitet och avstängda utrymningsvägar.

Hela tolv gånger har regionen i år stoppat arbetet på grund av livsfara innan företaget till slut kastades ut.

”Alla tidigare erfarenheter av så här billiga anbud är tydliga. Arbetsmiljön brister, löner dumpas och arbetare far illa.”

Så kommenterade facket Byggnads dåvarande ordförande Johan Lindholm 2019 att det kinesiska byggbolaget CRTG vunnit flera tunnelbanekontrakt i Stockholm.

Kritik kom mot både underpriser och att det var just ett kinesiskt bolag som skulle släppas in i ett svenskt infrastrukturprojekt.

Men när regionens dåvarande projektchef 2021 fick frågan av Dagens Industri om han såg några risker eller nackdelar med att en statlig kinesisk aktör vunnit blev svaret:

”Vi har jobbat med CRTG i snart två år och det har gått alldeles utmärkt. Jag känner mig trygg”.

Böter för arbetsmiljöbrott

I augusti 2024 får en arbetstagare 300 kilo byggmaterial över vristen. Personen jobbar för CRTG med att bygga nya tunnelbanan i Sickla, i Nacka kommun.

Men blir nu sjukskriven för en fraktur vid nedre smalbenet.

CRTG får böta 200 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

Trots uppmärksammade arbetsmiljöbrister slängs CRTG ut från bygget först i mars 2026.

Region Stockholm har hävt kontraktet på grund av en livsfarlig arbetsmiljö.

Hur kunde det ta så lång tid? Trots att arbetsmiljöbrister varit uppenbara så länge?

– Det har varit som sinuskurvor, säger Per Ling-Vannerus, förvaltningschef för bygget på regionen.

”Gått åt helsike”

En sinuskurva är en vågformad kurva som går upp och ner, upp och ner.

Så menar han att det varit med CRTG och arbetsmiljön. Först har regionen ställt krav och gett dem chans att bättra sig, och då har de gjort det. Sen har det blivit sämre igen.

Men från halvårsskiftet 2025 har kurvan rasat brant neråt.

– Det har gått åt helsike i slutet, helt enkelt, säger Per Ling-Vannerus.

Bara i år har regionen stoppat arbetet tolv gånger för att det varit för farligt, berättar han.

Ni säger att läget har eskalerat den senaste tiden. Vad har hänt?

– Dels det systematiska arbetet att de inte gör arbetsberedningar, ledningens ansvar för hur man styr arbetsmiljön. Det har klappat ihop. Det beror säkert på att medarbetare lämnat – de har stor personalomsättning i sin organisation och verkar ha haft svårt att rekrytera kompetent personal., säger Per Ling-Vannerus.

Bristande fallskydd och avstängda utrymningsvägar

Han nämner bland annat bristande fallskydd, fel med ställningar och luftkvalitet och avstängda utrymningsvägar.

Emma Sahlman, pressansvarig på regionen, tillägger också att den senaste tidens arbete i tunnlarna varit svårare och ställt högre krav på arbetsmiljön.

De har inte koll på hur många som jobbat på arbetstillstånd i tunnlarna.

Men har följt tidigare rapportering om CRTG-anställda kinesiska arbetare som jobbat där men fått kompensation i form av mat och boende innan de efter flera månader till slut fått lön.

Och nu om att misstänkt människoexploatering utreds.

Nya regler för upphandling

Men nu ska det bli bättre, hoppas Per Ling-Vannerus.

I december i fjol ändrade regionen reglerna, med två domar i EU-domstolen i ryggen.

Vilket innebär att de nu kan prioritera länder i EU och välja borta andra. Därtill väger kompetens och erfarenhet tyngre än tidigare, vid sidan om pris.

Men som med alla lagar hittar någon en väg runt den, inflikar han.

De vet inte än vad som händer om ett utländskt bolag skapar ett svenskt dotterbolag, som kinesiska China Railway Tunnel Group, CRTG, gjorde när de skapade sitt svenska bolag CRTG Engineering.

Den nya regeln handlar både om att främja inhemska företag och om det nya säkerhetsläget, enligt regionen.

Om ni ska vara lite självkritiska, har ni gjort något fel under den här processen?

– Vi har följt de lagar och regler som funnits i upphandlingen. Då fanns inte möjligheten att utesluta länder bara för att de är de länder de är. Sedan har det lagts ner otroligt mycket arbete på att försöka få CRTG åt rätt håll med arbetsmiljön, säger pressansvarig Emma Sahlman.

”Hade inte byggt klart med inhemska leverantörer”

Per Ling-Vannerus säger att CRTG vann kontrakten i en annan tid. Många infrastrukturprojekt som skulle byggas. Ostlänken, Förbifart Stockholm, tunnelbanor.

– Hela branschen pratade om och uppvaktade internationellt, att vi behöver mer resurser utifrån och så. Jämfört med nu, då har Ukraina, Trump och allt kommit upp. Så nu kanske vi undrar varför vi gjorde så då. Men man måste sätta sig i det tidsfönstret som var då i vår bransch. Stora resursbrister.

– Vi hade inte klarat att bara bygga tunnelbanan med inhemska leverantörer. Det fanns inte tillräckligt med varken bolag eller folk, flikar pressansvarig in.

Men kan ni och även andra lite ha offrat arbetsmiljön då?

– Nej, det finns ingen koppling, säger Per Ling-Vannerus.

Arbetet har sökt CRTG.