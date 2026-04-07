Ville vara pappaledig – fick sparken av Tesla

Artikeln i korthet En man anställd av Tesla ansökte om föräldraledighet men blev istället uppsagd av ”personliga skäl”.

Fackförbundet Unionen har lämnat in en stämningsansökan mot Tesla till Solna tingsrätt och kräver skadestånd.

Tesla ville att mannens föräldraledighet skulle förläggas till morgnarna, vilket inte löste problemet med att hämta barn från förskolan.

En man anställd vid Tesla utanför Stockholm fick sina arbetstider ändrade så att det inte längre var möjligt fär honom att hämta sitt barn på förskolan. I september i fjol ansökte han därför om föräldraledighet på 25 procent, vilket tidningen Kollega var först med att skriva om.

Tesla ville, enligt stämningsansökan, förlägga föräldraledigheten på morgnarna mellan klockan 8 och 10, vilket förstås inte underlättade för hämtning på förskolan. I november blev han uppsagd av ”personliga skäl”.

Som skäl till uppsägningen anger arbetsgivaren att mannen underpresterat, haft samarbetssvårigheter och varit illojal. Detta trots att bolaget strax innan han ansökte om föräldraledighet höjt hans lön utifrån att hans arbetsprestation var ”top score”, den högsta nivån.

Förlorade aktiepost

Nu har Unionen lämnat in en stämningsansökan till Solna tingsrätt där man kräver ekonomiskt skadestånd för bland annat utebliven lön och semesterersättning men också 150 000 kronor i skadestånd för brott mot lagen om anställningsskydd, las.

Dessutom kräver facket skadestånd för att han i och med uppsägningen förlorat en aktiepost i moderbolaget Tesla Inc, värd cirka 144 000 kronor.

”Eftersom uppsägningen inte har sakliga skäl ska ett värde motsvarande aktieinnehavet betalas”, skriver Unionen i sin stämningsansökan.

Unionen vill inte kommentera stämningsansökan. Arbetet har också sökt Tesla för en kommentar.