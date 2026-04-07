Utstationerade ökar – särskilt inom elinstallationer

Antalet utstationerade arbetstagare i Sverige ökade tydligt under 2025. Under året uppgick antalet till närmare 75 000 arbetstagare.

Främsta ökningen fanns inom byggverksamhet och tillverkningsindustrin.

Flest utstationerade arbetstagare under 2025 kom från Tyskland, Polen och Litauen, som vardera stod för omkring 10 000 arbetstagare i Sverige.

Byggverksamhet var fortsatt den bransch som tog emot flest utstationerade arbetstagare i Sverige.

Inom branschgruppen sågs en särskilt stark ökning inom elinstallationer, som ökade med drygt 1 400 arbetstagare till 4 444 arbetstagare.

Boden och Gävle sticker ut

En annan bransch som ökade var inom energiförsörjning. Här sågs en stor procentuell ökning där utstationerade arbetstagare ökade från drygt 700 till 1 150 arbetstagare.

Utvecklingen varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Boden och Gävle sticker särskilt ut gällande ökat antal utstationerade arbetstagare i förhållande till antalet invånare.

Samtidigt har det i Västerbottens län, och i synnerhet i Skellefteå kommun, skett en kraftig minskning av antalet utstationerade arbetstagare under 2025.

Anmälda utstationerade arbetstagare – elinstallationer: 2021 2022 2023 2024 2025 1 554 2 508 2 863 3 026 4 444