Utan kollektivavtal får du förhandla din trygghet själv

Våren har vaknat på allvar och dagarna blir ljusare. Den 17 mars firade vi Kollektivavtalets dag, och det är en dag som förtjänar mer än en klapp på axeln.

Kollektivavtalet är inte ett dokument som lever sitt eget liv på ett kansli någonstans. Det är förlängningen av ditt anställningsavtal.

Det är din lön, din semester, din trygghet i vardagen och när det blåser. Utan kollektivavtalet förhandlar du ensam mot arbetsgivaren, med det i ryggen är vi alla med dig.

Men för att avtalet ska vara relevant och närvarande i vardagen måste du kunna påverka det. Därför genomför vi i höst lokala avtalskonferenser, närmare dig än tidigare.

Det är en chans att lära dig mer om avtalet, ställa frågor och säga vad du tycker vi ska prioritera i kommande avtalsförhandlingar.

Vilka frågor brinner du för? Vad fungerar, och vad behöver bli bättre?

När fler medlemmar är med och formar kraven blir de starkare. Så enkelt är det. Håll koll på inbjudan efter sommaren.

Sesol i konkurs

Tyvärr kommer våren också med tuffa besked. Sesol har gått i konkurs.

Det är ett hårt slag för våra medlemmar på företaget och för en bransch som Sverige verkligen behöver.

Vi gör allt vi kan för att minska smällen.

Omställningsstöd, inkomstförsäkring, rådgivning och tips om företag som söker montörer.

Det är även i stunder som dessa medlemskapet visar sitt värde.

Men konkursen säger också något om politiken. Sverige behöver mer förnybar el och mindre arbetslöshet.

Ändå ser vi hur höjda räntor och minskade subventioner slår undan benen på solcellsbranschen och bromsar in byggandet i byggsektorn.

Ett sätt att skydda sig från skenande elpriser

Resultatet blir arbetslöshet och att fler vanliga svenskar blir ännu mer beroende av eljättarna och marknadens prissättning.

Solceller är ett av få sätt för konsumenten att skydda sig mot skenande elpriser.

Att politiken motarbetar det är rent kontraproduktivt.

Vi behöver gå ihop och gemensamt byta ut regeringen i höst!



Apropå solceller – via LO Mervärde finns det rabatterade erbjudanden på installation av solceller.

Det är ett fint sätt att lyfta våra medlemmars arbete till hela LO-kollektivet.

Om du går i solcellstankar är LO Mervärdes erbjudande en garanti för kollektivavtal och arbetstillfällen för våra medlemmar i en svår tid.