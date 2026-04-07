”Det är ett pågående ärende igång som vi avstår från att kommentera på i sak. Vi kan förstås generellt inte kommentera på anonyma spekulationer och rykten.

Vi kommer att hantera det inom ramen för processen som myndigheten bedriver sitt ärende, och återkoppla kring det den efterfrågat. Vi välkomnar alltid myndigheternas arbete kring säkerhet.

Varför vi inte återkopplat myndigheten i just det här ärendet tidigare verkar bero på att korrespondensen från denne initialt inte nått dit den borde i vår organisation, av oklar anledning. Det har den nu gjort och vi arbetar med frågan.”

Gällande Elektrikerförbundets kritik svarar bolaget:

”Vi följer löpande upp att kollektivavtal tecknas och det kan hända att bolag under en tid när de först kommer till bygget inte har hunnit med det. Vi har en kontinuerlig dialog med facken om hur underentreprenörerna lever upp till detta krav. Om en leverantör inte sköter sitt avtalstecknande så kan det spärras från bygget.

Elektrikerförbundet är en del av den regelbundna fackliga samverkan vi har där vi och facken stämmer av och utbyter information. I det samarbetet kommer det upp frågor som diskuteras för att kunna hanteras därefter, om det tex finns saker vi kan hjälpa varandra med. Från vår sida kan det bla innebära att vi erbjuder facket stöd i deras processer med deras avtalspartners. Rent praktiskt kan det handla om att i bakgrunden arbeta för att frågor runt enskilda företag ska röra sig framåt och bli lösta.”

Vilka kontroller utför Stegra så att de företag som är på site följer lagar och avtal?

”Inför att bolag engageras i projektet så görs olika typer av kontroller och genomlysningar. Det arbetet har skärpts allt eftersom. Hur det görs i detalj är inte något vi kan gå in närmare på eftersom det ligger inom ramen för våra affärsrelationer. Därtill försöker vi ständigt under projektets gång fånga upp och följa upp på frågor kring företag som involveras i bygget, så att det sker på rätt grunder. Bland annat genom den nära regelbundna fackliga samverkan vi har. Med det sagt, vi är en stor komplex arbetsplats med många människor och företag inblandade och när felaktigheter upptäcks så agerar vi.”