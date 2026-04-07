De tre polska byggjobbarnas id-kort var omhändertagna, de visste inte var de befann sig och hade usla arbetsvillkor. Arbetet har skrivit om privatpersonerna som anlitade dem, via en man som nu är dömd för bland annat människohandel.

Kunderna visste inte, trodde att de köpte en vit tjänst. I utredningen har de hörts som vittnen. Men i framtiden skulle de kunna bli misstänkta.

I en utredning om hur kunder som anlitar utnyttjade arbetare ska kunna dömas för det nya brottet ”olaga tjänsteutnyttjande” lyfts just sådana omständigheter som arbetarnas ovan som tecken att reagera på.

– Det är nog bra faktiskt, för det gäller ju även för kunden att kolla upp vad man köper, säger en av kunderna i Arbetets granskning, som i efterhand plågats av att han inte slog larm om hur slitna byggjobbarna han anlitat verkade.

Fyra års fängelse

Enligt utredningen ska den som anlitar arbetare som är utsatt för människohandel eller människoexploatering, från nästa år, kunna dömas till max fyra års fängelse. Då krävs att kunden förstått att den som gör jobbet är ett brottsoffer, utan att agera.

Lagen är en anpassning till EU-regler, så sådana här regler måste införas på något sätt. Myndigheter och organisationer, remissinstanser, har nu fått tycka till om det svenska förslaget inför att lagen läggs fram till riksdagen.

De välkomnar i stort utredningens förslag. Men från flera håll uttrycks samtidigt låga förväntningar på verklig effekt.

Väldigt få arbetsgivare döms för människohandel eller människoexploatering. För att kunder ska kunna dömas krävs i och för sig formellt inte en fällande sådan dom, enligt utredningen, men det ska vara styrkt att arbetarna varit utsatta för dessa brott.

Bärplockare faller utanför

Arbetsmiljöverket skriver att det, i och med detta, är tveksamt om lagen får avsedd effekt. LO slår fast att lagstiftaren bör övervaka utvecklingen och vid behov återkomma med fler åtgärder.

Åklagarmyndigheten är på samma spår men myndigheten tror, liksom utredaren och flera andra remissinstanser, att lagen ändå kan få en normbildande effekt och öka kunders medvetenhet.

– Nu behöver konsumenterna göra sin hemläxa så att den städtjänst, lunch, massage och taxiresa vi beställer inte är utförd av någon som utnyttjas. Ett steg i rätt riktning för att vi inte till vardags skall konsumera organiserad brottslighet, sa Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare mot människohandel på Frälsningsarmén, till Arbetet tidigare i år när utredningen presenterats.

Samtidigt vädrar flera remissinstanser nu oro för att vissa avgränsningar gjorts för snäva. Det gäller framför allt att lagen bara ska gälla tjänster och inte produkter som tagits fram av utsatta arbetare. Bland andra Arbetsmiljöverket och Frälsningsarmén lyfter utnyttjade bärplockares situation och frågar sig om deras kunder inte ska kunna omfattas.