Artikeln i korthet Malin Ragnegård, ordförande för fackförbundet Kommunal, uttrycker frustration över försämrade villkor inom äldreomsorgen där medlemmar upplever pressade scheman och hög arbetsbelastning.

Ett stort problem inom äldreomsorgen är personalbristen, som förvärras av låga löner och tunga arbetsvillkor, vilket får många att lämna yrket.

Malin Ragnegård betonar att Kommunal måste finnas närvarande på arbetsplatserna för att backa upp medlemmar som säger ifrån. Hon kritiserar även politiker, inklusive de i S-styrda kommuner.

”Varför kan inte Kommunal göra något?”

Det är en fråga Malin Ragnegård ofta får när hon möter medlemmar i äldreomsorgen. De beskriver en vardag med pressade scheman, hög arbetsbelastning och villkor som bara blir sämre.

Frågorna och frustrationen följer med henne tillbaka till Kommunals förbundskontor i centrala Stockholm.

– Jag går runt och är ständigt förbannad och frustrerad, säger Malin Ragnegård.

Förstår besvikelsen

Men för många medlemmar räcker inte ilskan. De vill se resultat. De undrar varför utvecklingen fortsätter åt fel håll – och varför Kommunal inte lyckas stoppa den.

Malin Ragnegård säger att hon förstår besvikelsen. När politiker och arbetsgivare säger att pengarna inte räcker hamnar trycket på facket.

– Men det är klart att vi kan göra saker. Håller jag på att bli sjuk av mitt jobb, då ska vi driva det, hur mycket arbetsgivaren än har följt arbetstidslagen. Men så länge den skattefinansierade välfärd inte prioriteras kommer förutsättningarna att bli sämre.

”Börja säga nej”

Tills politikerna skjuter till mer resurser måste personalen sätta press, säger Malin Ragnegård. I dag bygger bemanningen ofta på att personal ställer upp utöver schemat, vilket gör att bristerna inte alltid syns.

– Arbetsgivarna vet att vi alltid ställer upp. Vi springer bara fortare och löser det ändå.

För att tvinga fram förändring uppmanar hon personalen i äldreomsorgen att börja säga nej.

– Inte svara i telefon när man har rast. Inte ställa upp och jobba övertid hela tiden. Prata ihop er på arbetsplatsen så att alla vågar säga nej gemensamt. Då tar man ansvar både för sin hälsa och för de äldre.

Måste få stöd från facket

Hon betonar att medlemmarna måste känna stöd från facket för att våga säga nej. Budskapet till de lokala fackliga är tydligt: de måste fortsätta finnas ute på arbetsplatserna och backa dem som säger ifrån.

– Vi kan inte bara åka dit en gång och säga ”skriv tillbud” och sen lämnar man. Det är jätteviktigt att vi finns på arbetsplatserna och skapar hopp och visar att det går att få en förändring. Ska medlemmarna våga mullra måste de känna att de backas upp av organisationen. Det är otroligt viktigt.

Lämnar äldreomsorgen

De dåliga villkoren gör också att äldreomsorgen tappar personal. Socialstyrelsen bedömer att det behövs 50 000 nya medarbetare de kommande fyra åren.

Enligt Malin Ragnegård förvärras bristen av låga löner och tunga arbetsvillkor. Hon berättar om ett besök i Norrbotten där hon mötte undersköterskor som lämnat för andra jobb:

– Det var fler undersköterskor som jobbade på Coop och i gruvan än vad som jobbade i hemtjänsten. De sa att de egentligen ville jobba som undersköterskor, men att det inte var värt det. De fick bättre lön och arbetsvillkor någon annanstans.

Malin Ragnegård om… … att arbetstiden kan kortas för Kommunals medlemmar: – Utöver det vi gör inom LO:s arbete för att förkorta arbetstiden, tittar vi nu på en modell från industrin där skiftarbetare har arbetstidsförkortning som kompensation för oregelbundna arbetstider. De har ungefär tre timmar kortare veckoarbetstid jämfört med våra kvinnodominerade yrken som jobbar skift eller obekväm arbetstid. Det tycker vi skulle vara helt rimligt att införa. … att villkoren blir sämre trots nya regler: – Arbetsgivarna hittar hela tiden nya sätt att effektivisera. Inför dygnsvilan sa många kommunarbetsgivare att de skulle behöva höja bemanningen, men det gjorde ode inte. I stället gick det ut över schemaläggningen. Vi behöver hela tiden parera. Vi tecknar kollektivavtal som ska förbättra villkoren, men utan finansiering blir det en försämring någon annanstans. … lagkrav på bemanning i äldreomsorgen: – Vi har sagt att det behövs reglering eller bemanningsriktlinjer, men vi har inte satt någon siffra. Tidigare har vi varit rädda för att en nivå också blir ett golv. Men som det ser ut nu så kan det knappt bli värre. I dag kan man sänka bemanningen hur mycket som helst för att få en budget att gå ihop. … jämställda löner går ihop med industrimärket: – Nej. Så länge märket ger alla lika kommer vi aldrig att komma i kapp. Den svenska lönebildningen är bra på många sätt, men den måste också tillåta satsningar. Annars blir det aldrig någon förändring. De diskussionerna behöver vi ta i LO. Men vi behöver ha med oss fler. Det blir väldigt svårt för oss att göra det på egen hand. … vad som är viktigast för att förbättra äldreomsorgen: – Finansieringen. Den måste höjas och indexeras för att vara hållbar. Det är en grundförutsättning för mycket annat. … vilken fråga som är viktigast att driva inför valet: – Samma frågor vi driver hela tiden, men kopplat till valrörelsen. Karensavdraget. Finansiering och bemanning av äldreomsorgen och rätt förutsättningar där. På vissa håll handlar det om att ta bort minutstyrningen, på andra om att få ett bättre schema. Pensionsfrågan är viktig. Man ska kunna gå i pension och leva bra efter ett visst antal år i äldreomsorgen, utan att behöva be om lov eller få något intyg för det. … en undersköterska märkt av dina år som ordförande: – Jag har varit ordförande samtidigt som vi har haft den här regeringen. Så nej, en enskild undersköterska har nog inte märkt av det. Men jag hoppas att det jag vill förmedla sprider sig i organisationen. Att vi jobbar mot att vara en fackförening som är modig, som säger ifrån, som inte tar skit och som hela tiden jobbar för förbättringar. Det kommer vara slitsamt. Men vi kommer inte att ge oss. Läs mer

Lägst välfärdslöner i EU

För Malin Ragnegård visar det att problemet inte bara handlar om personalbrist. Det handlar också om lönerna. En ny rapport från forskningsinstitutet SNS visar att ingenstans i EU ligger lönerna i välfärdsyrken lika långt efter andra yrken som i Sverige.

– Jag blev lite förvånad när jag såg det, men det var också inspirerande. Det är helt sjukt att löneskillnaderna i Sverige ser ut som de gör och att det till och med går åt fel håll.

Därför blir det också fel när arbetsgivare och politiker bara pratar om personalbrist, menar hon.

– Det är helt absurt att arbetsgivare och politiker ojar sig över den stora personalbristen och kompetensförsörjningen samtidigt som lönerna är låga och de tillåter äldreomsorgen att ha de högsta sjukskrivningstalen på hela arbetsmarknaden.

Ställa politiker mot väggen

Där, menar hon, räcker det inte att rikta kraven mot enskilda arbetsgivare. Ansvaret måste också utkrävas högre upp:

– Då kan vi gå till politiken och ställa dem mot väggen.

Hon tycker att regeringen har kommit undan sitt ansvar för äldreomsorgen genom för låga statsbidrag till kommunerna. Men också kommunpolitiker har backat från sitt ansvar. Hon vill se politiker som tydligare tar ansvar för hur äldreomsorgen ska styras.

– Till exempel säga att i den här kommunen ska vi inte ha minutstyrning. Lös det. Det backar man ifrån alldeles för mycket. Man går på att någon tjänsteman säger att det blir svårt eller det blir dyrt – och då backar man. Då blir det också väldigt otydligt vilket parti som styr och vad det är för skillnad mellan olika partier.

S-politiker måste leverera

Kritiken gäller också S-styrda kommuner – trots Kommunals facklig-politiska samverkan – och hon markerar att stödet inte är självklart.

– Vi ska alltid vara kritiska till alla som driver igenom förslag och politik som är till nackdel för medlemmarna i Kommunal, oavsett vilket parti det är.