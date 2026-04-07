Facket: Olagliga elinstallationer på Stegra

Artikeln i korthet Elektrikerförbundet har upptäckt att underentreprenörer involverade i elinstallationer på Stegra-bygget saknar både kollektivavtal och svensk auktorisation, och att elinstallationerna inte följer svensk standard.

Det har framkommit allvarliga anmälningar om säkerhetsbrister, vilket har lett till att Elsäkerhetsverket har inlett en utredning och utfärdat ett föreläggande för att få insyn i verksamheten på Stegra.

Lokala företag har fått frågan om att ta ansvar för redan utförda elinstallationer, något de företagare som tidningen talat med avböjt.

Markus Gunnari är regionalt skyddsombud för Elektrikerförbundet och går kontinuerliga skyddsronder på Stegra.

Det var innan sommaren förra året som han såg att teknikkoncernen Siemens tjeckiska dotterbolag levererade ställverk till bygget.

– Jobbar företag under Siemens så kan man misstänka att de gör elinstallationer, säger Markus Gunnari.

Facken har samverkansavtal med Stegra och i sina kontrakt med entreprenörerna har bolaget krav på kollektivavtal för arbetarna på bygget. Men det är något som inte alltid följs.

När facket kollade upp vilken underentreprenör som låg under tjeckiska Siemens såg de ett annat tjeckiskt installationsföretag, Gremi Klima, som saknade kollektivavtal. Elektrikerförbundet försökte då kontakta företaget, utan resultat.

Till slut gick facket via Stegra, som hjälpte till att få kontakt med företaget.

Saknade svensk auktorisation

Det tog många månader, men till slut fick facket tag på det tjeckiska installationsföretaget, som då sade sig vara intresserade av att teckna kollektivavtal med Elektrikerförbundet.

– Stegra har ju som sagt krav på kollektivavtal i sina kontrakt, påminner Markus Gunnari, och fortsätter:

– Men när vi kollade upp företaget så såg vi att de saknade svensk auktorisation för att utföra elinstallationer. Och det säger sig ju självt att vi kan inte teckna kollektivavtal med företag som inte får bedriva installationsverksamhet i Sverige. Det finns ju som ingen vits, säger Markus Gunnari.

Markus Gunnari, regionalt skyddsombud.

Flera verkar vara egenföretagare

Gremi Klima har i sin tur haft åtta underentreprenörer under sig på Stegra-bygget. Ingen av dessa har svensk auktorisation, eller kollektivavtal med Elektrikerförbundet.

Flera verkar vara egenföretagare, något som strider mot utstationeringsdirektivet, då egenföretagare inte kan utstationeras.

Sedan har det framkommit, enligt facket, att elinstallationerna inte följer svensk standard. Svenska företag har fått komma in och åtgärda felen.

Det har bland annat rört sig om felaktiga uttag och bristfälliga märkningar.

Det är något som stämmer överens med den information om elinstallationsarbetet på Stegra som kommit in till Elsäkerhetsverket. Dels från Elektrikerförbundet, men även ett par allvarliga anonyma tips.

”Stora risker varje dag”

En anmälare skriver ”Det som händer här nu är fullständigt fel och stora risker tas varje dag. Utländsk arbetskraft utan kunskap eller nödvändig kännedom om regler och lagar utför dagligen installationsarbete på siten, utan att några som helst kontroller görs”.

En av anmälningarna till Elsäkerhetsverket.

Anmälaren beskriver hur det saknas egenkontrollprogram, dokument bakdateras, omskrivningar görs för att runda kravet på eldriftledare och elsäkerhetsansvarig. ”När det ställs frågor om detta är svaret att det inte finns några alternativ, man ligger efter i tidplanen och kostnader måste hållas nere. Det är en tidsfråga innan någon skadas eller omkommer. Gör nåt NU”, avslutas anmälan.

Den andra anmälan kommer från en anställd på en underleverantör till Stegra.

”Detta är helt och fullständigt galet. Konsulterna Stegra anlitat har absolut ingen aning om vad dom gör, ingen av dom har varit på plats, allt fjärr-administreras”, skriver hen och tillägger att kraftkablaget vare sig är skyddat mot överlast eller kortslutning eller uppfyller några ställda krav.

Hen skriver att alla anslutningar måste färgmärkas med tejp, för annars kan inte utrustningen kopplas in.

”Någon måste omedelbart sätta stopp för detta”, vädjar anmälaren.

En anmälan till Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket: ”Allvarligt om tipsen stämmer”

– Om tipsen stämmer, då är det något vi ser allvarligt på, säger Elin Magnusson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Myndigheten har öppnat ett ärende om Stegra, och gett bolaget möjlighet att yttra sig över hur elinstallationsarbetet bedrivs på sajten. Senaste svarsdatum var 8 januari. Något svar har inte kommit från Stegra. Nu har Elsäkerhetsverket istället utfärdat ett föreläggande mot bolaget.

– Vi skickar dem ett föreläggande när de inte frivilligt har valt att berätta hur det ligger till, förklarar Elin Magnusson.

Elin Magnusson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Detta gäller för elinstallationsarbete Elin Magnusson, Elsäkerhetsverket, svarar: – För att förklara det enkelt så kan man säga att elsäkerhetslagen är samma överallt. Enligt elsäkerhetslagen finns det en innehavare till varje starkströmsanläggning, oftast är det fastighetsägaren. I det här fallet Stegra. – Lagstiftningen ställer krav på dels innehavaren, dels installationsföretaget. För elinstallationsföretaget så gäller att man ska vara registrerad hos Elsäkerhetsverket. Det ska finnas en elinstallatör för regelefterlevnad, det ska finnas ett egenkontrollprogram, och man ska utföra anläggningen enligt "god elsäkerhetsteknisk praxis". – För innehavaren säger lagtexten att man är skyldig att se till så att de som utför elinstallationen har den kunskap som krävs för uppdraget och som minst se till att företaget som installerar är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Har ni några tankar om hur det ser ut på de här stora arbetsplatserna med många underentreprenörer, särskilt från andra länder? Det är ju inte bara på Stegra det ser ut så här, utan även på de olika datacentren, och vi hade ju även Northvolt tidigare? – Vi kan lugnt säga att det finns ett informationsbehov. Mot såväl innehavare som utländska elinstallationsföretag som kanske inte har fullt koll på svenska lagar och regler.

För att en elanläggning ska vara godkänd krävs att den utförs av en elinstallatör med svensk auktorisation.

Det är något som de utländska elföretagen som arbetar inne på Stegra inte verkar ha koll på.

I flera fall har utländska företag i efterhand kontaktat lokala företag i Norrbotten för att de ska ta på sig ansvaret för de redan utförda elinstallationerna.

Något de lokala företag som tidningen talat med avböjt.

– Jag sa nej, men efter lite utredning så insåg ju det berörda elföretaget att de hade auktorisation. Men de fattar ju inte vilka papper de ska skicka in, för de är ju inte från Sverige oftast, berättar en av företagarna och tillägger:

– Jag tänkte bara att det där kändes olustigt. Det är ju som ingenting jag vill ställa mig på, på något sätt. Däremot hjälpte vi dem att få fram vad det var för papper som var efterfrågade.

Ett annat utländskt företag ville att företaget skulle mäta jordningar som utförts.

– Då sa jag att det låter ju väldigt skumt att ni vill att vi kommer och gör mätningar på eljobb som är utfört av någon annan. Vi kan ju inte ta på oss något ansvar. Det enda vi kan se är ju om det är rätt från punkt A till punkt B. Men vi vet ju varken om förläggningssätt eller riktlinjer har följts.

”Enkelt att kontrollera auktorisation”

Markus Gunnari säger att facken har en bra relation med Stegra.

– Stegra har gjort det bra på så sätt att de har ställt krav i sina avtal med entreprenörerna. De har också bjudit in oss, berörda fack till kontinuerliga möten. Vi har ganska bra dialog med varandra. Stegra försöker i alla fall, men det som de har missat i det här fallet är att kontrollera att underentreprenörerna som ska utföra elinstallationerna har svensk auktorisation.

– Och en sådan kontroll, alltså att kolla om ett företag har en auktorisation eller inte, det kan man göra på Elsäkerhetsverkets hemsida, det är enkelt och går snabbt.

Elektrikerförbundet försöker kontrollera så att de anställda på de utländska elföretagen på de stora projekten som Stegra får de löner och villkor som gäller för arbete i Sverige.

Svårt att konkurrera på lika villkor

– Det som jag reflekterar över när jag har börjat titta på det här är att det existerar i princip inga faktiska kontroller. Det finns krav på diverse dokument och certifikat och registreringar hit och dit i olika register. Men det görs ju ingen faktisk kontroll på särskilt mycket.

Menar du från myndighetshåll?

– Ja. Det är mest pappersprodukter som är lätta att komma förbi, eftersom det inte sker någon kontroll. Om man tror att folk gör rätt för sig bara för att man har skrivit på ett kontrakt eller sagt något, så är man lite naiv på ett sätt.

– Så därför är det väl jävla tur att åtminstone vi gör dem. För det blir ganska lätt en konkurrensfördel också, att inte följa regler. För ofta är det förknippat med en kostnad att följa regler. Det blir en väldigt skev konkurrensbild när två företag lägger anbud och det ena inte följer lagar och regler och avtal och det andra gör det.

– Då blir det ju jävligt svårt att konkurrera på lika villkor.

Elekeriktern har kontaktat Stegra för kommentar angående Elsäkerhetsverkets utredning och Elektrikerförbundets kritik.