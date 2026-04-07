Underbemanning, höga sjuktal och barngrupper som spricker i sömmarna. Som pedagoger ser vi hur kvaliteten i svensk förskola urholkas dag för dag.

Samtidigt pressar politiker på för att barn till föräldralediga ska ha rätt till heltidsplats för barnen.

Det är dags att tala klarspråk: 15 timmar i veckan för barn till föräldralediga räcker gott, både för barnen och för oss som ska utbilda dem.

Dagens situation är ohållbar

Vi älskar vårt yrke och vi brinner för barnens utveckling, men dagens situation är ohållbar. Ett medborgarförslag har lämnats in till vår kommun, om att ha rätt till 20 timmar för syskon till föräldralediga.

Det skulle öka belastningen på en redan pressad personalstyrka.

Resultatet blir att pedagogisk verksamhet förvandlas till ren förvaring och att vi pedagoger får större arbetsbelastning, vilket skulle öka sjukskrivningstalen ytterligare.

Blir för stora grupper

Varje barn som vistas på förskolan kräver vår uppmärksamhet, omsorg och pedagogiska ledning. När barn vars föräldrar faktiskt är hemma tar upp plats på heltid, blir grupperna så stora att vi knappt hinner se det enskilda barnet.

Genom att begränsa tiden för de barn som har en trygg bas hemma, kan vi ge mer tid och resurser till de barn vars föräldrar måste arbeta.

Det hävdas ofta att barnet behöver ”kontinuitet” och att träffa sina kompisar. Men vi glömmer att en ny familjemedlem är en livsomställning.

Att få vara hemma och knyta an till sitt nya syskon och sina föräldrar är en rättighet som är minst lika viktig som den pedagogiska verksamheten.

15 timmar ger barnet det bästa av två världar: det sociala samspelet i lagom dos, och lugnet hemma resten av tiden.

En hälsofråga för personalen

Sjukskrivningarna inom förskolan är bland de högsta på arbetsmarknaden. Vi orkar inte trolla med knäna längre.

Att minska antalet barn i lokalerna under eftermiddagarna är inte bara en ekonomisk fråga, det är en hälsofråga.

Ingen bekvämlighetsinrättning

Om vi ska kunna vara de trygga, inspirerande pedagoger barnen förtjänar, måste vi ha en arbetsmiljö där vi faktiskt räcker till.



Vi uppmanar nu beslutsfattare att lyssna på oss som står på golvet. Sluta använda förskolan som en bekvämlighetsinrättning för att täcka upp för en bristande familjepolitik.

Malin Hansols Mattson barnskötare, Falun Sara Sandmark förskollärare, Falun Tea Larsson barnskötare, Falun