Hur länge det droppade från råttan är det ingen som vet.

Inte heller vilka degar som fått vätskan över sig.

Deggrytorna flyttas runt i bageriet, vilket gör det svårt att veta var de stått.

Men i en intern rapport i december beskrivs hur en tydlig pöl bildats på bagerigolvet, efter att en okänd vätska droppat från taket, skriver Hallandsposten.

Bröden stoppades inte

Enligt uppgifter till tidningen ville företagets kvalitetsledare stoppa produktionen och även återkalla bröd som redan levererats. Men något sådant ska inte ha gjorts.

I stället togs råttan bort och taket och golvet sanerades.

Samtidigt som bröden packades och skickades ut till kunder som vanligt.

Efter avslöjandet i Hallandsposten har Coop meddelat att de slutar sälja produkter från Östras bröd – och bryter avtalet med företaget.

– Vi har sett allvarliga brister över tid, säger Coops presschef Carlos Cancino till tidningen.

Även Ica och Axfood ser över hur de ska göra efter händelserna.

Kan innehålla råttgift

Det är fortfarande oklart hur råttan dog.

Den kan ha fått i sig gift – eller dött efter att ha bitit i en elkabel.

Om den fått i sig gift skulle det kunna ha överförts till den vätska som droppat ner i deggrytorna, vilket potentiellt kan vara en hälsorisk för de som äter brödet, skriver Hallandsposten.

Östra bröds vd Johan Hadzic uppger för tidningen att det inte pågick någon produktion när råttan hittades. Droppandet ska inte heller ha skett nära något livsmedel, och därför kasserades inget bröd.

De uppgifterna motsägs dock av tidningens källor.

Maskinolja i julbaket

Det är inte första gången som det upptäckts olämpliga vätskor i Halmstadsbageriets degar.

I höstas skrev Hallandsposten om att maskinolja läckte ut i vörtbrödsdegen. Inte heller den gången stoppades bröd från att skickas ut till kunder.

Och bageriet var även föremål för en granskning i samma tidning efter att anställda vittnat om tystnadskultur, hot och mobbning – något som senare ledde till att dåvarande vd:n avgick.