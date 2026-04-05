– Delar av handeln kan nog bli lite oroliga när de ser studierna från USA. För vissa kategorier, som sötsaker och läsk, kommer det innebära att försäljningen minskar dramatiskt, säger William Lindquist, analytiker på HUI, Handelns utredningsinstitut.

Han har tittat på hur viktminskningsläkemedel kan komma att påverka dagligvaruhandeln.

En amerikansk studie visar att om en person i ett hushåll börjar med läkemedlen så minskar matutgifterna med över fem procent. För höginkomsthushåll handlar det om åtta procent.

– I USA har till exempel restauranger börjat svara upp med att erbjuda ”Ozempic-menyer” med mindre portioner. Det här kan på sikt förändra vårt sätt att äta, där man äter flera små mål under dagen i stället för en rejäl frukost, lunch och middag.

Ozempic tillverkas av det danska företaget Novo Nordisk och ger betydande viktminskning.

Miljarder i förlorade intäkter

HUI har gjort tre olika prognoser hur dessa GLP-1-läkemedlen kan påverka försäljningen i dagligvaruhandeln.

Värstascenariot är att det blir som i USA, en minskad försäljning med 1,2 procent, eller 5,4 miljarder kronor.

– Jag skulle inte vilja dra det så långt att det kommer att påverka arbetstillfällen. Men jag tror att vi kommer att se en omfördelning. Både inom butiker, från godis och läsk till frukt och grönt, och att folk kommer att få pengar över när de köper mindre mat. Pengar som de kan spendera på andra branscher inom handeln, som mode.