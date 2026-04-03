Arbetslöshetens ansikten Just nu är 507 000 svenskar arbetslösa. En av dem är Tobias. Läs mer

”Jag känner mig alltmer omotiverad att söka jobb – ibland gör jag det bara för att jag måste. Det känns som att regeringen ogillar mig och det gör att jag inte ser någon poäng i att vara produktiv eller en bra samhällsmedborgare. Jag kan lika gärna sitta här och lata mig inte bry mig. Så blir det.

Det här att det skulle fungera som ett incitament att få fler i arbete genom att sänka aktivitetsersättningen fungerar inte för mig. Ett starkare incitament skulle vara om det blev enklare att få jobb, om Arbetsförmedlingen fick bättre resurser och verktyg för att hjälpa arbetslösa. Och att aktivitetsersättningen låg på en nivå så att man klarar sig – det skulle ge en mer positiv signal om att politikerna tror på en.

Jag har blivit mer politisk av de senaste förändringarna. Jag känner mig så maktlös och arg att jag funderar på att bli politiker. Det största problemet med arbetslösheten är att det är så segt, man måste söka flera hundra jobb innan man får ett, det finns enorma trösklar. Det är som att fiska i en död sjö. Jag har varit arbetslös under stora delar av mitt vuxna liv.”

”Jag gick estet på gymnasiet och musik är min stora passion. Jag söker mest lagerjobb – det har jag jobbat med tidigare. Det är störigt att de inte tar hänsyn till vilka intressen man har – utan bara till de jobb man tidigare har haft.

Jag slutade lagerjobbet för några år sedan eftersom jag tänkte att jag skulle hitta något bättre. Jag jobbade deltid som pianolärare ett tag, men till slut trivdes jag inte.

Jag har gått en ettårig trädgårdsutbildning och där sa man att det var 90 procent chans att få jobb, men jag fick inget. De informerade inte om att alla sådana jobb kräver att man har körkort och det har inte jag. Jag övningskör nu. Min familj skjuter till tusenlappar då och då så att jag klarar mig.”

”Det är ödsligt – man är ensam och lever i limbo”, säger Tobias om livet som arbetslös.

”Många enklare jobb kräver att man är ’social och utåtriktad’ men det är inte min styrka – punkt slut. Mer avancerade jobb, som planeringsjobb, kräver att man måste ha en specifik utbildning – det räcker inte att vara intresserad och smart.

Jag funderade på att börja plugga men jag vill inte ta CSN-lån. Det känns som en stor risk att satsa tre år på en utbildning och sedan ändå inte få jobb. Det finns inga garantier.

Vissa saknar en bil eller en utbildning – är man arbetslös saknar man ett jobb. Arbetslösa är inte dåliga personer. Det enda positiva med att vara arbetslös är att man har mycket fritid – jag försöker använda tiden till att bygga upp min Youtube-kanal och göra pianotranskriptioner. Men det är också ödsligt – man är ensam och lever i limbo.”

Berättat för Ronja de Boer