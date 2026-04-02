Studie: Därför är det bra att skvallra om chefen

300 anställda från olika företag deltog i en studie, publicerad av Journal of business, som undersökte hur ofta de skvallrade om sin chef.

Under två veckor fick deltagarna rapportera om de hade skvallrat om sin närmaste chef.

De fick berätta vilka känslor som uppstod i samband med skvallret och om de undvek sin chef efteråt, men även vilken relation de hade till sina kollegor.

Studien gjordes av en amerikansk forskare och tidningen Hotellrevyn har rapporterat om den.

Kände skuld

Resultatet från studien visar att många av de anställda kände skuld efter att ha skvallrat om sin chef.

Känslor som ånger och skam var vanliga, vilket forskarna kopplar till att människor ofta är uppfostrade att visa respekt för auktoriteter.

Dessutom är vi medvetna om chefens makt över till exempel lön och framtida karriärmöjligheter, vilket kan förstärka dem här negativa känslorna.

Enligt Hotellrevyn visar studien att medarbetare som upplevde sin chef som dålig kände mycket mindre skam jämfört med dem som ansåg att de hade en bra chef.

Dock visar studien att skvaller inte bara hade negativa effekter.

Forskarna, rapporterar Hotellrevyn, menar att det också kunde bidra till något positivt, nämligen att relationer mellan kollegor stärktes.

Efter att de anställda hade skvallrat med varandra ökade samhörigheten, vilket i sin tur förbättrade samarbetet mellan kollegorna.

Sämre relation med chefen

Samtidigt visar resultaten på att samarbeten med chefen försämrades.

De anställda som hade skvallrat försökte hålla avstånd till sin chef och begränsade kontakten.

Genom att undvika chefen minskade risken att bli påkommen, något som forskarna menar är en form av självförsvar.

Nordiska forskare förvånades inte över studiens resultat.

Svein Tvedt, som är professor på handelshögskolan i Harstad i Norge, menar att det här är välkänt från tidigare.

Enligt honom är det sen länge känt att skvaller kan bidra till att stärka relationer mellan dem som deltar i det.

– Skvaller skapar en grupp med starka sammanhållning på insidan och en grupp som står utanför, i det här fallet ledningen, säger han till norska forskningssajten forskning.no, som citerades av Hotellrevyn.

”Utmanar chefens aktivitet”

Han är också intresserad av vilka sammanhang som de anställda skvallrar om sin chef. I den nya studien betraktas skvaller som i grunden är negativt.

– Men man kan också se skvaller som att anställda utmanar sina chefers auktoritet, säger Svein Tvedt, som citerades av Hotellrevyn.

Han är dock inte helt övertygad om att de anställda faktiskt kände något dåligt samvete när det skvallrade.

– Vi vet alla att skvaller är något vi faktiskt borde skämmas för. Därför är det möjligt att när forskare frågar anställda om de har dåligt samvete kan själva frågan utlösa skamkänslor, säger Svein Tvedt enligt artikeln på forskning.no som citerades av Hotellrevyn.

Tror inte folk känner skuld

Han själv tror inte att människor alltid känner skam när de skvallrar.

– Jag kan lätt föreställa mig situationer där man inte gör det. Det beror på om skvallret är berättigat eller inte, säger han till forskning.no som citerades av Hotellrevyn och avslutar:

– Dessutom är vi inte så konsekventa. Vi vet att det inte är bra att skvallra, men gör det ändå och lever med det. Vi kan ventilera vår frustration över en person, men efteråt gå ut och ta en öl med den personen. Det är väldigt mänskligt.

