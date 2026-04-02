Hur vinner vi valet? Jo, så här:

Lova konkreta förbättringar åt vanligt folk. Slopad karens. Höjd pension. Mer personal i vård, skola och omsorg. Andra självklarheter. Använd Centerpartiet som ursäkt för att inte höja skatter.

OCH SKIT I DE JÄVLA STATSFINANSERNA.

Vad ska hända? Finanspolitiska rådet kommer att gnälla? Vem bryr sig? Det är borgarnas eget råd och inte ens de bryr sig.

Ränteutgifterna ökar? Bra, då blir det mer pengar till AP-fonderna. De älskar statspapper. Då höjs pensionerna ännu mer.

Bill Clinton är en dumbom

Mikael Damberg har fått för sig att en högre statsskuld också kan höja räntan på ditt bolån, men det är bara gammal skrock från 1990-talet.

Det var sådant som Wall Street-ekonomer tutade i Bill Clinton, som de betraktade som något av en dumbom.

Mer välfärd utan skattehöjningar – så vinner man LO-väljare utan att tappa Magda-moderater.

Man kan också skrämmas med marknadshyror. Då behöver man inte lova någonting.

Det borde Socialdemokraterna klara av. Det är ju deras paradgren. Säg bara: Om högern vinner kommer hyreschocken!

Högern kan förneka det, men alla vet att det är sant. De älskar marknadshyror.

Det finns hundratals citat man kan lyfta fram som bevis.

Hursomhelst: tvinga dem att förneka det. Sätt dem på defensiven.

Inga galna högerexperiment

Tre miljoner människor bor i hyresrätt. De vill inte ha några galna experiment – de vill ha den svenska modellen.

Deras hyror har redan höjts till smärtgränsen. De vill inte drivas från hus och hem.

Den sortens retorik använde högern framgångsrikt mot fastighetsskatten. Nu är det dags att använda den mot marknadshyror.

Då blir det konflikt på höger-vänsterskalan, i stället för den förhatliga GAL-TAN. Då vinner Socialdemokraterna.

70 procent av väljarna är vänster. Det borde inte gå att förlora val under de omständigheterna.

Men risken finns, särskilt om man varken lovar något eller lyckas skrämma väljarna med att de kan förlora något de håller kärt, till exempel sina hem.

Ta ett snack med Kommunal

Utlova rejäla förbättringar som märks i människors vardag.

Gör det till ett val om välfärden, jobben och mer pengar i plånboken. (Men tänk på att det finns en gräns för hur många gånger man kan upprepa samma anekdoter om strävt papper eller indragen söndagsstek som ni har läst i Dagens Nyheter.

Prata med Kommunal, deras medlemmar kan säkert ge er hundra andra exempel på brister i välfärden.)

Gör klart att stora reformer SKA genomföras.

Huruvida de matchas av skattehöjningar avgörs i förhandlingar med Centerpartiet efter valet.

Även om Socialdemokraterna älskar sunda statsfinanser kan de inte tvinga alla andra partier att göra det med samma passion.

I en demokrati är det väljarna som bestämmer. Om någon invänder mot strategin har Magda ett svar som har fungerat förr: ”Jag är ekonom men också politiker.”

För övrigt skulle en linje med mer välfärd utan skattehöjningar vara utmärkt för ekonomin. Den skulle kunna höja trycket i ekonomin till nivåer som liknar full sysselsättning, för första gången sedan Ingvar Carlsson var statsminister.