Papperslösa jobbade på förskolor – städjätte frias

Artikeln i korthet Städjätten Rengörare Näslund gjorde tillräckligt för att kontrollera att deras personal hade rätt att arbeta i Sverige, enligt dagens friande dom. Att vissa anställda trots det var papperslösa ska företaget inte klandras för.

Företaget har haft stor framgång i upphandlingar med kommuner och regioner.

Flera av städarna arbetade kvällar på bland annat förskolor, skolor och en vårdcentral.

Städjätten Rengörare Näslund riskerade att tvingas betala närmare 700 000 kronor. Två arbetsledare på städjätten var åtalade för att ha anställt personer som saknar tillstånd att arbeta eller vistas i Sverige.

Men nu frias båda arbetsledarna från anklagelserna om brott mot utlänningslagen.

Det stämmer att flera anställda hos städjätten varit papperslösa, men tingsrätten tycker inte att arbetsledarna har den typen av ansvar, inom Rengörare Näslund, som krävs för att dömas för brott.

Arbetsledarna gjorde rätt

Dessutom hade arbetsledarna gjort kontroller av personalens arbetstillstånd, som visade ett felaktigt resultat.

Arbetsledarna måste kunna lita på att kontrollerna visar rätt resultat, enligt tingsrätten.

Vi har sökt vd:n Eric Eriksson, för en kommentar om dagens dom, men utan resultat hittills.

Det var i mars 2025 som allt startade – när polisen slog till mot företagets huvudkontor, i centrala Stockholm.

Sex städare som varit anställda på företaget har jobbat under 2024 och 2025 trots att de saknat tillstånd att arbeta eller vistas i Sverige.

Kvällsarbete på förskolor

Flera har arbetat sena kvällar på förskolor, gymnasieskolor och vårdcentraler i Stockholmsområdet, främst i Täby, enligt polisens förundersökning, som Kommunalarbetaren tagit del av.

De senaste åren har Rengörare Näslund vunnit en rad upphandlingar i kommuner och regioner, tack vare sina låga priser.

Fram till sommaren 2025 var Täby en av flera kommuner där städarna som saknade arbetstillstånd arbetade kvällstid.

”Flera av våra lokaler nyttjas dagtid och är då inte möjliga att städa, utan städning behöver genomföras när verksamhet inte bedrivs”, skriver Vendela Emmelin, inköpschef i Täby i ett mejl.

Ser ni några risker med att anlita städare kvällstid?

”Ja, det finns risker med städning på kvällstid. Vårt mål med vårt nya arbetssätt är att vi minskar risken. Vi har även planerat för att göra kontroller ute i våra lokaler”, fortsätter hon i mejlet till Kommunalarbetaren.

I polisförhör berättar en av arbetsledarna att den ena städaren ofta är trött, troligen eftersom personen också arbetar nattpass hos andra företag.

– Det är uselt, säger Lars Frid, ombudsman på facket Kommunal med fokus på städbranschen.

Fackets kritik mot kommuner

Han riktar en känga mot landets kommuner och regioner.

Det är bättre om städarna får arbeta under dagtid, i stället för kvällarna, enligt honom.

– Jag tycker det är jättedåligt, låt städarna vara på plats under arbetsdagen, då blir de en del av verksamheten och så vet man vem personen är, säger han.