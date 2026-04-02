”Ingen har omkommit, men med de brister vi ser på arbetsplatsen nu är riskerna för både liv och hälsa alldeles för stora – då måste vi ta vårt ansvar och sätta stopp”.

Så kommenterade Per Ling-Vannerus, förvaltningschef för bygget av den nya tunnelbanan Sickla station i Nacka, varför de nyligen valt att häva kontraktet med det kinesiska byggbolaget CRTG.

Där handlade det bland annat om brister i fallskydd, felaktigt monterade ställningar och blockerade utrymningsvägar.

Brister som Arbetsmiljöverkets inspektör Johan Larsson-Hytte känner igen, dock från en helt annan arbetsplats han inspekterat där CRTG varit inblandade.

Bolaget är nämligen även ansvarigt för att samordna arbetsmiljöarbetet på den kritiserade fabriken Senior Material i Eskilstuna, som uppmärksammats för de planerade utsläppen av det hälsofarliga ämnet metylenklorid.

– Det har inte skötts alls, sammanfattar Johan Larsson-Hytte sina erfarenheter från det bygget.

Stort antal förbud

Ansvarig byggherre där är det kinesiska företaget Senior Material. De har i sin tur anlitat CRTG som konsulter för att ansvara för att arbetsmiljöarbetet fungerar bra.

Vilket det inte gjort, enligt Arbetsmiljöverket som utfärdat ett stort antal förbud förenat med viten – en pengasumma bolaget får betala om de bryter mot förbudet.

– Först lade jag ett förbud för att fallskyddet inte var säkert. Sen kom jag ut igen och då bröt de mot förbudet så då blev det ett nytt förbud igen. Och sen åkte jag ut igen och då bröt de igen mot det, säger han.

Kräver stora belopp

Enligt Johan Larsson-Hytte har CRTG inte byggt något själva utan det har gjorts av andra underentreprenörer. CRTG har också tagit in konsulter för att fullfölja sitt uppdrag kring arbetsmiljön. Nu är projektet i slutfasen.

Men i domstol har Arbetsmiljöverket fått rätt i att kunna kräva stora belopp av Senior Material för bristerna.

Förbudet gäller att bolaget inte får utföra arbete med fallrisk på över två meter om inte säkerhetsåtgärder är på plats. Men arbete har ändå skett och därför ska Senior Material, enligt flera domar i förvaltningsrätten, nu betala totalt 600 000 kronor. Domar som dock kan överklagas.

I nuläget gäller ett sådan fallskyddsförbud men den här gången har Arbetsmiljöverket förenat det med böter på hela en miljon kronor.

Arbetet har sökt CRTG.