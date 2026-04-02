”Här är undersköterskans alla arbetsuppgifter – och varför vi inte orkar”
En undersköterska förväntas inte bara vårda, utan också vara kock, lokalvårdare, administratör, aktivitetsledare och ibland vaktmästare. Här är en vanlig dag – och ändå undrar man varför folk slutar, skriver den tidigare undersköterskan Linda Jatko.
Det pratas om att skärpa kontrollerna av personal inom äldreomsorgen. Men innan vi börjar granska dem som jobbar på golvet borde vi ställa en enklare fråga:
Vad är det egentligen vi förväntar oss att en undersköterska ska hinna med under en arbetsdag?
Vi på golvet ska göra allt. Här är en vanlig dag:
- Ta hand om de gamla: toalettbesök, tvätt, dusch, ombyte, omvårdnad, tandvård
- Sköta mediciner
- Meddela sjuksköterskan om någon medicin börjar ta slut (hålla koll på mediciner hos alla brukare)
- Se till att brukarna kommer på läkarbesök/tandläkare och boka sjukresor
- Laga mat (alla mål under en hel dag)
- Duschar ska hinnas med
- Såromläggningar
- Agera vaktmästare om något tjorvar i ”huset” (när det tar tid innan en vaktmästare har möjlighet)
- Se till att förråden är fyllda över hela bygget
- Beställa varor
- Hinna gå igenom skafferi
- Jaga sjuksköterskan om någon blir sjuk/ramlar/gör illa sig
- Tvätta brukarnas tvätt/hänga tvätt och sen sortera ut tvätten till rätt person
- Tvätta våra arbetskläder
- Städa lokalerna plus brukarnas lägenheter
- Göra aktiviteter: gå ut och promenera, plantera växter, fika i solen på sommaren, dans, pusselbygge, hundbesök, allsång och uppträdande, måla tavlor, baka tillsammans och listan kan göras ännu längre.
- Du ska hinna med ditt ansvarsområde: mina var hygienombud, matansvarig, hålla i hundaktivitet
- Dokumentera saker som hänt under dagen
- Jaga vikarier när någon är borta
- Försöka hinna ge tiden varje individ behöver: samtal, stöttning
- Lägga scheman
- Ta rapport/lämna rapport
- Dekorera lokalerna vid olika högtider
- Lära upp ny personal
- Vara tillgänglig 24/7 enligt chefen (för att vara ”en bra kollega”)
Det här är vad en undersköterska förväntas klara en vanlig dag. Inte en dålig dag.
Ändå undrar man varför folk slutar.
Och mitt i allt detta finns de äldre. De som ska få, och behöver, tid och trygghet.