Det pratas om att skärpa kontrollerna av personal inom äldreomsorgen. Men innan vi börjar granska dem som jobbar på golvet borde vi ställa en enklare fråga:

Vad är det egentligen vi förväntar oss att en undersköterska ska hinna med under en arbetsdag?

Vi på golvet ska göra allt. Här är en vanlig dag:

Ta hand om de gamla: toalettbesök, tvätt, dusch, ombyte, omvårdnad, tandvård

Sköta mediciner

Meddela sjuksköterskan om någon medicin börjar ta slut (hålla koll på mediciner hos alla brukare)

Se till att brukarna kommer på läkarbesök/tandläkare och boka sjukresor

Laga mat (alla mål under en hel dag)

Duschar ska hinnas med

Såromläggningar

Agera vaktmästare om något tjorvar i ”huset” (när det tar tid innan en vaktmästare har möjlighet)

Se till att förråden är fyllda över hela bygget

Beställa varor

Hinna gå igenom skafferi

Jaga sjuksköterskan om någon blir sjuk/ramlar/gör illa sig

Tvätta brukarnas tvätt/hänga tvätt och sen sortera ut tvätten till rätt person

Tvätta våra arbetskläder

Städa lokalerna plus brukarnas lägenheter

Göra aktiviteter: gå ut och promenera, plantera växter, fika i solen på sommaren, dans, pusselbygge, hundbesök, allsång och uppträdande, måla tavlor, baka tillsammans och listan kan göras ännu längre.

Du ska hinna med ditt ansvarsområde: mina var hygienombud, matansvarig, hålla i hundaktivitet

Dokumentera saker som hänt under dagen

Jaga vikarier när någon är borta

Försöka hinna ge tiden varje individ behöver: samtal, stöttning

Lägga scheman

Ta rapport/lämna rapport

Dekorera lokalerna vid olika högtider

Lära upp ny personal

Vara tillgänglig 24/7 enligt chefen (för att vara ”en bra kollega”)

Det här är vad en undersköterska förväntas klara en vanlig dag. Inte en dålig dag.

Ändå undrar man varför folk slutar.

Och mitt i allt detta finns de äldre. De som ska få, och behöver, tid och trygghet.

Linda Jatko före detta undersköterska, Pajala