Artikeln i korthet Ett äldreboende i Jönköping har haft stora problem med kompetensbrist och hög personalomsättning. Flera missförhållanden har uppdagats, bland annat har enanställd örfilat en vårdtagare.

Kommunen har beslutat att ge en lönetillägg på 3 000 kronor till personalen fram till 2026 för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Lönetillägget har skapat kritik bland personal på andra enheter i kommunen, som tycker det är orättvist. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Både personal och anhöriga har i lokala medier vittnat om brister på boendet. Bland annat har en anställd örfilat en vårdtagare och gamla har larmat utan att få hjälp.

Arbetsgivaren Jönköpings kommun har pekat ut kompetensbrist och hög personalomsättning som orsak till problemen.

Nu har kommunen bestämt att all personal på äldreboendet ska få ett lönetillägg på 3000 kronor per månad, något Sveriges radio först med att berätta.

Många som slutat

Lönepåslaget gäller tillfälligt under 2026 och äldreomsorgschef Camilla Johansson hoppas att det ska göra det lättare att behålla duktig personal. Men också att rekrytera ny som vill stanna.

– Vi har gjort ett arbete hela tiden för att förbättra situationen, men till slut kom vi till en gräns där vi måste få en stabil bemanning för att säkra omsorgen för hyresgästerna.

Hon säger att bakgrunden till den höga personalomsättningen bland annat har varit brister i planeringen när boendet startade upp 2024.

Många medarbetare försvann i samband med att personal och brukare skulle flytta från andra verksamheter till Vilhemsrogården.

– Vi saknade en tillräckligt bra struktur och flera valde sluta, säger Camilla Johansson.

Hälften saknar utbildning

Resultatet blev att bara cirka hälften av personalen på Vilhelmsrogården i dag har undersköterskeutbildning, mot snittet på 63 procent i kommunen. Av timvikarierna har fem av 37 utbildning.

Avvikelserna har rasat in på boendet och till slut valde kommunen att själva göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Bland de mer allvarliga händelserna fanns den med medarbetare som örfilade en boende. Den personen jobbar inte längre kvar.

Totalt har fyra medarbetare stängts av från att jobba på äldreboendet.

Kommunalarbetaren har i en nyligen publicerad granskning visat att kommunerna har allt större problem med personal som missköter sig.

På fem år har antalet medarbetare i äldreomsorgen som stängts av från jobbet ökat med 79 procent.

Upplevs orättvist

Lönetillägget i Jönköping väcker kritik bland personal på andra enheter inom kommunen, rapporterar flera lokala medier. Det upplevs som orättvis. Dessutom är det snarare hållbara scheman och sammanhållen ledighet som är viktigast att förändra, menar en medarbetare som tidningen Jönköpingsposten pratat med.

– Vi jobbar ständigt med att förbättra schemaläggningen, men att vi måste samtidigt bemanna utifrån när vårdtagarna behöver mest omsorg, säger Camilla Johansson.

På Kommunals sektion i Jönköping lyfter man fram att missförhållandena inte gäller hela Vilhemsrogården, utan främst några avdelningar, som haft stor sjukfrånvaro.

Den höga personalomsättningen har påverkat arbetsmiljön, skriver sektionens ordförande Tanja Parkkari i ett mejl till KA.

Tanja Parkkari på Kommunal.

Hon förstår att lönetillägget kan väcka kritik från personal på andra boenden.

”Men vi kan ju inte som fackförbund säga nej till att våra medlemmar ska få mer betalt.”