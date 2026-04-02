Artikeln i korthet Efter att flera arbetare på SSAB-bygget i Luleå rapporterat symtom som illamående, näsblod och huvudvärk, stoppades arbetet på platsen för att undersöka orsakerna bakom.

Fackförbunden informerades inte om sjukdomsfallen och att arbete stoppats förrän flera veckor efter de första insjuknandena, vilket har lett till kritik mot företagen för bristande kommunikation.

Minst tio arbetare har hittills sökt vård för sjukdomssymtom. En arbetare har drabbats allvarligt med kemisk lunginflammation och hjärtproblem.

När det första fallet upptäcktes i slutet av februari pausades arbetet i området där personen jobbade.

Därefter vittnade fler och fler arbetare vid SSAB-bygget i Luleå om att de fått symtom som illamående, näsblod och huvudvärk.

Samtidigt började man ta prover på marken, för att undersöka vad som orsakat sjukdomsfallen.

Facken fick inte veta: ”Förkastligt”

Men ansvariga skyddsombud och fackförbund på bygget fick inte veta någonting, berättar IF Metalls lokala ordförande Tomas Karlsson.

Det skedde först flera veckor senare, i slutet av mars, när ytterligare personer insjuknat på bygget och ännu ett område stoppades från arbete.

– Det är förkastligt såklart. Hela vägen har det varit mycket bristfälligt, vi har inte fått den informationen som vi borde ha fått direkt, säger han.

Sedan februari har minst tio arbetare på området sökt vård för sjukdomssymtom.

Kräver bättre rapportering

Facken hade på onsdagen ett möte med bolaget NCC, som är huvudansvariga för bygget av SSAB:s nya stålverk.

Enligt Claes Danell, ombudsman på Byggnads har bolaget inget svar på hur det gått till.

– Var det har brustit är svårt att veta, det borde ha gått en signal till alla berörda fackföreningar. Det ska inte få pågå så här länge.

Enligt Tomas Karlsson på IF Metall kan situationen ha påverkats av att flera underentreprenörer är inblandade på området.

– Underentreprenörerna uppmanas att rapportera in tillbud och händelser, men det är nog lite sådär med det. Det var också en sak vi tog upp på mötet med ledningen, som behöver bli bättre.

Samtliga som drabbats jobbar för underentreprenörer till NCC.

Hjärtproblem och kemisk lunginflammation

En av personerna har blivit allvarligt sjuk och är sjukskriven sedan flera veckor, rapporterar NSD. Enligt tidningen har mannen fått kemisk lunginflammation och problem med både hjärta och nervskador.

Fortfarande är det oklart vad som orsakat sjukdomsfallen. Ytterligare prover tas i både marken, luften och på maskiner som jobbar på platsen.

Fortsatt stopp – kan utökas

På torsdagen förekom uppgifter i media om att arbetet satts igång igen, och att arbetare synts jobba i skyddsmasker på området som tidigare stängts av.

Det dementeras dock av Sekos skyddsombud Frode Bergström.

– Det stämmer inte. Det var personer där och tog tester, iförda skyddsutrustning. Det kommer inte att dras igång något arbete där förrän man vet vad det är för något som hänt.

Facken kräver nu att arbetsgivaren går till botten med vad sjukdomsutbrottet beror på innan arbetet kan starta igen.

Och kan man inte visa vad det är eller att jobbet är säkert för arbetarna så är det inte uteslutet att stoppa ytterligare jobb på bygget, säger Claes Danell på Byggnads.

– Kan man inte svara på vad det är, då kan det bli läge för skyddsstopp. Ingen ska bli sjuk på jobbet – då har man inte gjort sitt jobb som arbetsgivare, helt enkelt.

Arbetet har sökt NCC och SSAB.