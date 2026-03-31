Artikeln i korthet Antalet avstängda inom kommunala äldreomsorgen har ökat med 79 procent mellan 2021 och 2025.

Missbruk, våldtäkter mot vårdtagare och att personal behandlat de äldre dåligt är några orsaker.

Flera kommuner lyfter fram bristen på personal som en orsak till att de anställt personal som visat sig olämplig.

En dag i juli 2023 dyker en främmande man upp på ett äldreboende i Borås. Han påstår att en anställd där har använt boendets telefonnummer för att hota honom, och visar upp en bild.

Bilden föreställer mycket riktigt en man som jobbat där i ungefär tre veckor – men kollegorna känner honom under annat namn.

Det visar sig att mannen uppgett falsk identitet när han sökt jobb. Hade han använt sitt riktiga namn hade han inte fått jobbet – han var dömd för flera brott.

Senare döms han bland annat för att ha misshandlat och spridit nakenbilder på sin exfru.

Kraftig ökning av avstängda

Mannen som jobbade under falsk identitet på äldreboendet i Borås är en av totalt 1 815 anställda som stängts av från den kommunala äldreomsorgen de senaste fem åren.

Arbetsgivaren har rätt att tillfälligt stänga av en medarbetare om personen misstänks ha gjort ett allvarligt fel på jobbet, för att utreda vad som hänt.

Och det här blir snabbt vanligare, visar Kommunalarbetarens granskning.

Mellan åren 2021 och 2025 har antalet medarbetare som stängts av från sina jobb i hemtjänsten och på äldreboenden ökat med 79 procent. Siffrorna bygger på svaren från en enkät vi skickat till samtliga landets kommuner. 80 procent svarade.

Ofta handlar det om något som är så pass allvarligt att, om det stämmer, kan leda till att medarbetaren sägs upp.

Avstängningsbesluten berättar oftast inte varför personen stängts av. Men när vi söker på de avstängdas namn i offentliga register hittar vi domar om misshandel, narkotikabrott, stölder och våldtäkter mot gamla.

Vanligare med drogmissbruk

Umeå är en av de kommuner som stängde av flest personal förra året, 21 stycken. Här har skandalerna i äldreomsorgen den senaste tiden avlöst varandra.

En anställd har fått sluta efter att ha behandlat gamla hårdhänt. En man har dömts för två grova våldtäkter på kvinnliga vårdtagare i hemtjänsten. Personal har upptäckts vara drogpåverkade på jobbet.

– Det blir allt vanligare att kommunen upptäcker att medarbetare är inblandade i brott eller att de missbrukar narkotika, säger hr-chef Rebecca Andersson.

Fall 1: Man, 29 år, Umeå Stängdes av från sitt jobb på äldreboende för att han misstänktes ha stulit narkotikaklassade läkemedel. Dömd för flera brott de senaste sju åren, bland annat upprepade narkotikabrott, våldsamt motstånd och stöld. Läs mer

Konkurrensen om personal i Norrland är hård. Det gör att kommunerna tar in folk utan utbildning. Kanske till och med sådana de helst skulle slippa.

– Det finns ingen reserv att ta av och det gör att vi måste anställa personer med lite för lite i ryggsäcken, och utbilda dem själva, säger Rebecca Andersson.

Rebecca Andersson, hr-chef i Umeå kommun.

Personalbrist en orsak

Umeå kommun skakades också under förra året av att en 82-årig kvinna dog av vanvård på äldreboendet Dragonen.

Men enligt hr-chef Rebecca Andersson är avstängningarna inte kopplade till personal som jobbar där, utan handlar om andra anställda.

– Vi har haft en anställd som hotat sin chef, medarbetare som varit våldsamma mot boende och personer som vi fått veta har dömts för brott.

Fall 2: Man, 55 år, Uppsala Uppsala skakades 2024 av flera avslöjanden om våldtäkter mot äldre i hemtjänsten. I ett av fallen misstänktes en man ha våldtagit två kvinnor. En av dem har trätt fram och berättat att hon larmade om ofredande men att kommunen inte agerade, och efter det våldtog han henne. Polisutredningen lades ner i brist på bevis. Läs mer

Personalbrist är alltså en orsak till att kommunerna anställer personer som inte är lämpliga för att jobba med gamla. Men kommunerna uppger också att de inte hinner med.

– Att göra alla bakgrundskontroller, kolla uppehållstillstånd och test i svenska är mycket att hålla ordning på för en enhetschef som sällan rekryterar, säger Tina Isaksson, förvaltningschef i Borås.

Till hösten startar kommunen en egen rekryteringsenhet för äldreomsorgen. Syftet är att avlasta enhetscheferna.

Efter händelsen där en man dömd för sexbrott fick jobb efter att ha uppgett falsk identitet, har Borås gjort flera förändringar när de rekryterar. Numera kräver kommunen att referenspersoner identifierar sig med bank-id, och man får inte börja jobba innan man uppvisat legitimation.

Fall 3: Uddevalla Sex fast anställda och tre vikarier fick sparken efter att allvarliga missförhållanden uppdagats i hemtjänstens nattpatrull. Orsaken var misstänkt stöld av arbetstid, som att personalen lämnat arbetsplatsen under sina arbetspass och larm som inte besvarats. Kollegor har också larmat om att brukare farit illa. Läs mer

Göteborg stänger av flest

Arbetsgivarna uppger också att de blivit mer benägna att stänga av.

Den kommun som förra året stängde av i särklass flest medarbetare var Göteborg. Här stoppades 65 anställda tillfälligt från att jobba.

Som jämförelse hade Stockholm, där visserligen drygt hälften av äldreomsorgen är privatiserad, 19 avstängningar samma år.

Kommunerna där flest stängts av Kommun Avstängningar 2021-2025 Göteborg 365* Malmö 106 Ystad 90 Uddevalla 72 Halmstad 68 Helsingborg 53 Lund 47 Umeå 45 Nybro 34 Uppsala 32 Alingsås 29 Stockholm 29 Vänersborg 28 Kungsbacka 26 Borås 25 Mark 25 Västerås 19 Rättvik 18 Växjö 18 Trollhättan 17 * För åren 2022, 2023, 2024 har Göteborg uppgett antal beslut om avstängning, inte antal avstängda medarbetare. En person kan ha varit avstängd flera gånger och därför kan antalet egentligen vara lägre dessa år. Visa hela tabellen

Storleken på cirklarna visar hur många som har blivit avstängda i landets kommuner under åren 2021-2025.

När vi söker på anställda som stängts av i Göteborg hittar vi personer som de senaste åren dömts för bland annat narkotikabrott och misshandel. Inom hemtjänsten har det förekommit fusk med inloggningar, där anställda inte besökt de äldre som de ska.

Enligt Margareta Kjelldorf, hr-chef, har förvaltningen inte reagerat på att det är många medarbetare som stängts av. Men det kommer man nu att analysera.

– Det vi sett de senaste åren är en successiv ökning av ett hårdare tonläge kollegor emellan, och en rädsla för att kollegor känner personer som är kopplade till gängkriminalitet.

Kommunalarbetaren berättade nyligen om Granlidens äldreboende i Göteborg där konflikter mellan personalgrupper ledde till saboterade bilar, väktarbevakning och anmälningar om pistolhot.

Utbildar nyanställda

Den kommunala äldreomsorgen är en stor bransch. Här jobbar drygt 130 000 undersköterskor och vårdbiträden*. De flesta anställda sköter sitt jobb och begår inte brott.

Samtidigt har de senaste årens svarta rubriker om personal som behandlat gamla illa, och även begått våldtäkter mot vårdtagare, väckt stor upprördhet.

Medierapportering om skandaler där personal i äldreomsorgen misskött sig.

När vi pratar med kommunerna lyfter de fram olika sätt att förbättra skyddet av gamla och sköra. Umeå kommun erbjuder nyanställda utbildningar.

– Vi har fått ställa om till att bli en utbildningsorganisation fast det inte är vårt kärnuppdrag, säger hr-chef Rebecca Andersson.

Fall 4: Rättvik Fyra personer stängdes av från sina jobb på ett äldreboende efter att de ska ha bundit fast en vårdtagare i sin rullstol med ett rep runt magen och sedan skrattat åt honom. Alla fyra fick sluta efter en överenskommelse med arbetsgivaren. Senare dömdes en av dem för ringa narkotikabrott. Läs mer

I Borås hoppas förvaltningschef Tina Isaksson att den nya rekryteringsenheten ska innebära en jämnare kvalitet på rekryteringarna.

– Även om vi inte kan säga att det varit dåligt kanske det har svajat lite ibland.

Tina Isaksson, förvaltningschef i Borås.

Med tanke på vad era medarbetare har stängts av för, kan ni garantera en trygg äldreomsorg för kommunens invånare?

– Jag måste ju kunna säga att vi kan garantera människors säkerhet. Men jag kan inte garantera att ingenting kommer att hända innanför dörrarna hos någon omsorgstagare. Vi gör så gott vi kan med de rutiner och arbetssätt vi har.

Facket: Krävs bättre villkor

Cheferna i Umeå, Borås och Göteborg tror att de utökade möjligheterna för kommunerna att göra utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som precis införts, ska göra det lättare att sålla bort olämplig personal.

Fall 5: Man, 35 år, Umeå Stängdes av från sitt jobb på äldreboende 2025. Orsaken framgår inte, men 2024 fick han en varning av kommunen för att ha betett sig dåligt mot de äldre genom att skrika i deras närhet och vara otrevlig. Dömdes 2017 för försök till utpressning och ringa narkotikabrott. 2022 fick han kontaktförbud gentemot en kvinna. Läs mer

På fackförbundet Kommunal tycker ordförande Malin Ragnegård att arbetsgivaren borde fundera över varför det är så svårt att få bra personal till äldreomsorgen.

– Man måste förbättra arbetsvillkoren och lönerna. Börjar man inte med det nu så kommer det här bara att bli ännu värre.

*Fast anställda, enligt Kommunalarbetarens löneenkät för 2025. Utöver det finns även många timanställda.

Avstängning – Så funkar det Arbetsgivaren har rätt att tillfälligt stänga av en medarbetare om personen misstänks ha gjort ett allvarligt fel på jobbet, för att utreda vad som hänt.

att tillfälligt stänga av en medarbetare om personen misstänks ha gjort ett allvarligt fel på jobbet, för att utreda vad som hänt. Ofta handlar det om något som är så pass allvarligt att det kan leda till att medarbetaren sägs upp.

något som är så pass allvarligt att det kan leda till att medarbetaren sägs upp. Anställda kan också stängas av om man misstänks ha begått brott privat som kan ge fängelse.

stängas av om man misstänks ha begått brott privat som kan ge fängelse. En avstängning behöver inte betyda att den anställde gjort något fel. Det händer att misstankarna efter utredning visade sig vara felaktiga, eller att det som hänt var mindre allvarligt.

behöver inte betyda att den anställde gjort något fel. Det händer att misstankarna efter utredning visade sig vara felaktiga, eller att det som hänt var mindre allvarligt. Avstängningen får pågå i högst 30 kalenderdagar, men kan förlängas med ett nytt avstängningsbeslut.

i högst 30 kalenderdagar, men kan förlängas med ett nytt avstängningsbeslut. Medarbetaren har som regel rätt till lön under avstängningen, men kan också stängas av utan lön.

som regel rätt till lön under avstängningen, men kan också stängas av utan lön. Personen måste ofta lämna ifrån sig nycklar och jobbtelefon och får under avstängningen inte besöka sin arbetsplats eller ha kontakt med kollegor.

lämna ifrån sig nycklar och jobbtelefon och får under avstängningen inte besöka sin arbetsplats eller ha kontakt med kollegor. Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren överlägga, det vill säga prata, med facket innan de stänger av en anställd. Såvida det inte finns ”synnerliga skäl”, som att det är bråttom att stoppa personen från att fortsätta jobba.



Så gjorde vi granskningen Kommunalarbetaren skickade i höstas en enkät till samtliga 290 kommuner och frågade om de stängt av medarbetare i äldreomsorgen någon gång under de senaste fem åren.

i höstas en enkät till samtliga 290 kommuner och frågade om de stängt av medarbetare i äldreomsorgen någon gång under de senaste fem åren. 232 av 290 kommuner svarade på enkäten, det vill säga 80 procent.

svarade på enkäten, det vill säga 80 procent. 85 procent av de som svarade uppgav att de har stängt av personal i äldreomsorgen under den perioden.

av de som svarade uppgav att de har stängt av personal i äldreomsorgen under den perioden. Vi bad också kommunerna uppge hur många medarbetare som stängts av per år 2021 till 2025.

kommunerna uppge hur många medarbetare som stängts av per år 2021 till 2025. Vi begärde ut avstängningsbesluten, och eventuella beslut om uppsägning, från de 20 kommuner som haft flest avstängningar.

avstängningsbesluten, och eventuella beslut om uppsägning, från de 20 kommuner som haft flest avstängningar. I de fall kommunerna lämnade ut namn på de som stängts av kunde vi söka på namnen i offentliga register och hitta om de dömts för något bott.

lämnade ut namn på de som stängts av kunde vi söka på namnen i offentliga register och hitta om de dömts för något bott. Vi frågade också om de som stängts av jobbade inom hemtjänst eller på äldreboende och om de arbetade dag eller natt, men det var ingen grupp som stack ut. Läs mer



