Äldre i händerna på våldtäktsmän och missbrukare – dramatisk ökning av avstängda
79 procent. Ökningen av antalet anställda som stängs av i äldreomsorgen skenar. Orsakerna till avstängningarna blottar ett mörker av missbruk, stölder och sexövergrepp mot gamla.
En dag i juli 2023 dyker en främmande man upp på ett äldreboende i Borås. Han påstår att en anställd där har använt boendets telefonnummer för att hota honom, och visar upp en bild.
Bilden föreställer mycket riktigt en man som jobbat där i ungefär tre veckor – men kollegorna känner honom under annat namn.
Det visar sig att mannen uppgett falsk identitet när han sökt jobb. Hade han använt sitt riktiga namn hade han inte fått jobbet – han var dömd för flera brott.
Senare döms han bland annat för att ha misshandlat och spridit nakenbilder på sin exfru.
Kraftig ökning av avstängda
Mannen som jobbade under falsk identitet på äldreboendet i Borås är en av totalt 1 815 anställda som stängts av från den kommunala äldreomsorgen de senaste fem åren.
Arbetsgivaren har rätt att tillfälligt stänga av en medarbetare om personen misstänks ha gjort ett allvarligt fel på jobbet, för att utreda vad som hänt.
Och det här blir snabbt vanligare, visar Kommunalarbetarens granskning.
Mellan åren 2021 och 2025 har antalet medarbetare som stängts av från sina jobb i hemtjänsten och på äldreboenden ökat med 79 procent. Siffrorna bygger på svaren från en enkät vi skickat till samtliga landets kommuner. 80 procent svarade.
Ofta handlar det om något som är så pass allvarligt att, om det stämmer, kan leda till att medarbetaren sägs upp.
Avstängningsbesluten berättar oftast inte varför personen stängts av. Men när vi söker på de avstängdas namn i offentliga register hittar vi domar om misshandel, narkotikabrott, stölder och våldtäkter mot gamla.
Vanligare med drogmissbruk
Umeå är en av de kommuner som stängde av flest personal förra året, 21 stycken. Här har skandalerna i äldreomsorgen den senaste tiden avlöst varandra.
En anställd har fått sluta efter att ha behandlat gamla hårdhänt. En man har dömts för två grova våldtäkter på kvinnliga vårdtagare i hemtjänsten. Personal har upptäckts vara drogpåverkade på jobbet.
– Det blir allt vanligare att kommunen upptäcker att medarbetare är inblandade i brott eller att de missbrukar narkotika, säger hr-chef Rebecca Andersson.
Konkurrensen om personal i Norrland är hård. Det gör att kommunerna tar in folk utan utbildning. Kanske till och med sådana de helst skulle slippa.
– Det finns ingen reserv att ta av och det gör att vi måste anställa personer med lite för lite i ryggsäcken, och utbilda dem själva, säger Rebecca Andersson.
Personalbrist en orsak
Umeå kommun skakades också under förra året av att en 82-årig kvinna dog av vanvård på äldreboendet Dragonen.
Men enligt hr-chef Rebecca Andersson är avstängningarna inte kopplade till personal som jobbar där, utan handlar om andra anställda.
– Vi har haft en anställd som hotat sin chef, medarbetare som varit våldsamma mot boende och personer som vi fått veta har dömts för brott.
Personalbrist är alltså en orsak till att kommunerna anställer personer som inte är lämpliga för att jobba med gamla. Men kommunerna uppger också att de inte hinner med.
– Att göra alla bakgrundskontroller, kolla uppehållstillstånd och test i svenska är mycket att hålla ordning på för en enhetschef som sällan rekryterar, säger Tina Isaksson, förvaltningschef i Borås.
Till hösten startar kommunen en egen rekryteringsenhet för äldreomsorgen. Syftet är att avlasta enhetscheferna.
Efter händelsen där en man dömd för sexbrott fick jobb efter att ha uppgett falsk identitet, har Borås gjort flera förändringar när de rekryterar. Numera kräver kommunen att referenspersoner identifierar sig med bank-id, och man får inte börja jobba innan man uppvisat legitimation.
Göteborg stänger av flest
Arbetsgivarna uppger också att de blivit mer benägna att stänga av.
Den kommun som förra året stängde av i särklass flest medarbetare var Göteborg. Här stoppades 65 anställda tillfälligt från att jobba.
Som jämförelse hade Stockholm, där visserligen drygt hälften av äldreomsorgen är privatiserad, 19 avstängningar samma år.
Kommunerna där flest stängts av
|Kommun
|Avstängningar 2021-2025
|Göteborg
|365*
|Malmö
|106
|Ystad
|90
|Uddevalla
|72
|Halmstad
|68
|Helsingborg
|53
|Lund
|47
|Umeå
|45
|Nybro
|34
|Uppsala
|32
|Alingsås
|29
|Stockholm
|29
|Vänersborg
|28
|Kungsbacka
|26
|Borås
|25
|Mark
|25
|Västerås
|19
|Rättvik
|18
|Växjö
|18
|Trollhättan
|17
När vi söker på anställda som stängts av i Göteborg hittar vi personer som de senaste åren dömts för bland annat narkotikabrott och misshandel. Inom hemtjänsten har det förekommit fusk med inloggningar, där anställda inte besökt de äldre som de ska.
Enligt Margareta Kjelldorf, hr-chef, har förvaltningen inte reagerat på att det är många medarbetare som stängts av. Men det kommer man nu att analysera.
– Det vi sett de senaste åren är en successiv ökning av ett hårdare tonläge kollegor emellan, och en rädsla för att kollegor känner personer som är kopplade till gängkriminalitet.
Kommunalarbetaren berättade nyligen om Granlidens äldreboende i Göteborg där konflikter mellan personalgrupper ledde till saboterade bilar, väktarbevakning och anmälningar om pistolhot.
Utbildar nyanställda
Den kommunala äldreomsorgen är en stor bransch. Här jobbar drygt 130 000 undersköterskor och vårdbiträden*. De flesta anställda sköter sitt jobb och begår inte brott.
Samtidigt har de senaste årens svarta rubriker om personal som behandlat gamla illa, och även begått våldtäkter mot vårdtagare, väckt stor upprördhet.
När vi pratar med kommunerna lyfter de fram olika sätt att förbättra skyddet av gamla och sköra. Umeå kommun erbjuder nyanställda utbildningar.
– Vi har fått ställa om till att bli en utbildningsorganisation fast det inte är vårt kärnuppdrag, säger hr-chef Rebecca Andersson.
I Borås hoppas förvaltningschef Tina Isaksson att den nya rekryteringsenheten ska innebära en jämnare kvalitet på rekryteringarna.
– Även om vi inte kan säga att det varit dåligt kanske det har svajat lite ibland.
Med tanke på vad era medarbetare har stängts av för, kan ni garantera en trygg äldreomsorg för kommunens invånare?
– Jag måste ju kunna säga att vi kan garantera människors säkerhet. Men jag kan inte garantera att ingenting kommer att hända innanför dörrarna hos någon omsorgstagare. Vi gör så gott vi kan med de rutiner och arbetssätt vi har.
Facket: Krävs bättre villkor
Cheferna i Umeå, Borås och Göteborg tror att de utökade möjligheterna för kommunerna att göra utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som precis införts, ska göra det lättare att sålla bort olämplig personal.
På fackförbundet Kommunal tycker ordförande Malin Ragnegård att arbetsgivaren borde fundera över varför det är så svårt att få bra personal till äldreomsorgen.
– Man måste förbättra arbetsvillkoren och lönerna. Börjar man inte med det nu så kommer det här bara att bli ännu värre.
*Fast anställda, enligt Kommunalarbetarens löneenkät för 2025. Utöver det finns även många timanställda.