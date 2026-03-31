Regeringen: 15 000 fler unga ska få jobb i sommar

Artikeln i korthet Regeringen satsar på 15 000 fler sommarjobb för unga för att motverka ungdomsarbetslöshet, särskilt i kommuner med hög arbetslöshet.

För att bättre matcha arbetssökande med den kompetens som behövs på arbetsmarknaden, får Arbetsförmedlingen 25 miljoner kronor extra.

Trots kritik om att det finns för få arbetsmarknadsutbildningar, menar arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) att huvudproblemet är att utbildningsplatserna inte fylls. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Satsningen är del av ett tilläggspaket till årets budget, för att få fler i arbete.

Ungefär en fjärdedel, 24,8 procent, av alla unga mellan 15 och 24 år var arbetslösa i februari, enligt SCB – att jämföra med 8,8 procent för hela befolkningen.

Därför vill regeringen satsa på att 15 000 fler unga får ett första jobb i sommar.

– Sommarjobb är en viktig insats för att unga ska förstå hur det är att vara på en arbetsplats, lära sig ett jobb och få den här känslan som en första lön innebär, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz (L).

Arbetsmarknadsminister Johan Britz (L).

Jobben kan vara i upp till fyra månader och kan sökas av unga som gått ut högstadiet, går i gymnasiet eller unga som fortfarande omfattas av kommunens aktivitetsansvar.

Främst kommer pengarna att riktas till de kommuner som har högst arbetslöshet.

Fler ska matchas till rätt plugg

Samtidigt lyfter regeringen ett annat problem: att många arbetslösa saknar rätt kompetens för de jobb som finns.

Nio av tio jobb kräver gymnasieutbildning, medan var tredje inskriven hos Arbetsförmedlingen saknar det.

Därför får Arbetsförmedlingen också 25 miljoner kronor extra för att bli bättre på att kartlägga arbetssökandes kompetens och styra dem till rätt utbildning.

Fick forskarkritik – håller inte med

Men just hanteringen av utbildningar för arbetslösa är något regeringen har fått återkommande kritik om.

Bland annat har regeringens eget arbetsmarknadspolitiska råd pekat på att satsningarna på arbetsmarknadsutbildningar är för små.

Antalet personer som får sådana insatser har minskat kraftigt – trots att flera forskare lyfter fram dem som effektiva för att få ner arbetslösheten.

Enligt Johan Britz är problemet dock inte i första hand en brist på utbildningsplatser.

– Det finns gott om utbildningsplatser i Sverige idag. Vi tillförde ytterligare arbetsmarknadsutbildningar i budgeten för detta år, med särskilt fokus på vården. Just nu så är problemet att vi inte riktigt fyller alla de utbildningsplatser som finns, säger han.

Är din bild att om man som arbetslös vill utbilda sig till bussförare eller undersköterska, då får man det?

– Det kan ju finnas regionala skillnader här, det ska man ju ha klart för sig. Så jag kan inte garantera att varje enskild person som vill gå en sådan utbildning kommer kunna göra det. Men i grund och botten ska det ju finnas gott om utbildningar.