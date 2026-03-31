Lista: Här är planen för att höja arbetares pensioner

LO:s pensionsutredning som presenterades på tisdagen föreslår en rad åtgärder för att förbättra pensionerna, främst för arbetare.

– Den allmänna pensionen är för dålig, även om man jobbar fram till 67 år, vilket är orealistiskt för många arbetare, sa LO:s ordförande Johan Lindholm vid pressträffen.

Många av LO-förbundens medlemmar börjar sitt yrkesliv tidigt, men slits ut och orkar inte arbeta upp till riktåldern för pension, framhåller Johan Lindholm. LO vill att det ska löna sig bättre att ha arbetat många år, även för den som haft låg inkomst.

LO:s förslag för att stärka pensionssystemet innehåller flera delar.

1 Höj den allmänna inkomstgrundade pensionen.

LO vill att en arbetare efter ett långt arbetsliv ska få en allmän inkomstgrundad pension som motsvarar 62 procent av slutlönen. Det kräver att inbetalningarna till pensionssystemet höjs. LO förslår en höjning med två till tre procentenheter.

– När pensionssystemet infördes var tanken att det skulle ge en allmän inkomstgrundad pension på ungefär 60 procent av slutlönen. Så har det inte blivit. En arbetare som jobbat mellan 18 och 65 år får idag ofta bara ut hälften av sin tidigare lön, säger Johan Lindholm.

2 Inför ett arbetslivstillägg som ökar betydelsen av antalet arbetade år för den som haft låg lön.

Den som har arbetat i minst 40 år ska få rätt till fullt arbetslivstillägg. Tillägget ersätter dagens garantipension och inkomstpensionstillägg för dem som har arbetat.

3 Inrätta behovsprövad övergångspension.

Äldre arbetare som slitits ut av ett hårt arbetsliv har i dag ofta svårt att få sjukersättning och tvingas därför i många fall ta ut allmän pension före riktåldern, vilket ger sämre pension. Sedan 2022 finns trygghetspension, som ger något fler rätt till sjukersättning, men enligt LO är det otillräckligt. LO vill att människor över 60 år som har nedsatt arbetsförmåga på grund av skador eller sjukdomar ska kunna få övergångspension fram till ålderspensioneringen.

4 Stoppa höjningarna av pensionsåldern – det behövs ett nytt system.

Pensionsåldern höjs i dag med medellivslängden, men arbetare lever inte lika länge som tjänstemän. Arbetare som inte orkar jobba till en allt högre pensionsålder straffas med lägre pension, menar LO. Organisationen kräver därför att dagens system för uppräkning av riktåldern stoppas. De vill se ett nytt system som tar större hänsyn till arbetares förutsättningar.

– Vi kan aldrig acceptera ytterligare höjningar av riktåldern när vi vet att många inte orkar hela vägen till dagens pensionsålder och att riktåldern inte tar hänsyn till arbetares livslängd eller hälsa, sa Handels vice ordförande Martin Nyberg vid pressträffen.

5 Ge full rätt till pensionssystemets alla delar efter ett långt arbetsliv.

Det är idag först vid riktåldern (just nu 67 år) som en pensionär kan få del av garantipension och inkomstpensionstillägg. Människor med låga inkomster som går i pension tidigare än riktåldern får därför mycket låg pension. Det drabbar stora grupper av arbetare, allra mest kvinnor. Orättvist, anser LO som vill att garantipension och det arbetslivstillägg man också föreslår ska kunna tas ut från den lägsta pensionsåldern för personer som har arbetat i minst 44 år. Den som har arbetat sedan 19 års ålder skulle då kunna få garantipension från 63 år.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård vände sig vid pressträffen mot bilden att det i dagens pensionssystem lönar sig att arbeta länge.

– Våra medlemmar jobbar ofta längre än både tjänstemän och akademiker. Men det lönar sig inte i deras plånbok och i deras kroppar.

De förslag som LO för fram beräknas kosta 37 miljarder kronor. LO hoppas att pensionerna ska bli en viktig fråga i valrörelsen, och att regeringen efter valet tillsätter en ny statlig utredning som ska se över pensionssystemet.

Socialdemokraterna har kongressbeslut på att verka för ”arbetarpension” i syfte att skapa större rättvisa för människor med långa och slitsamma arbetsliv. Förslagen i LO:s pensionsutredning går dock betydligt längre än så. Johan Lindholm vill sätta press på partierna att prioritera pensionsfrågan.



– Stick in huvudet i varenda valstuga och fråga partiernas företrädare hur de tänker se till att du får en bra pension, uppmanar Johan Lindholm.