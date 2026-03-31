Avstängda i äldreomsorgen – kommun för kommun

Hur många har blivit avstängda i äldreomsorgen där du bor? Kolla själv i listan nedan!

Granskning

KommunAvstängningar 2021-2025
Ale8
Alingsås29
Alvesta
Arboga2
Arvidsjaur1
Askersund2
Berg2
Bjuv2
Boden7
Bollebygd
Bollnäs
Borgholm6
Borlänge
Borås25
Botkyrka5
Boxholm3
Bräcke1
Burlöv4
Båstad
Dals-Ed2
Danderyd
Dorotea1
Eda9
Emmaboda6
Enköping8
Eskilstuna
Eslöv16
Essunga2
Fagersta3
Falköping9
Finspång5
Flen10
Forshaga8
Gagnef3
Gnesta4
Gnosjö
Gullspång3
Gällivare6
Göteborg365
Götene7
Hagfors1
Hallsberg3
Hallstahammar5
Halmstad68
Hammarö1
Haninge4
Haparanda3
Heby5
Helsingborg53
Herrljunga6
Hofors5
Hudiksvall5
Hultsfred
Håbo5
Hällefors1
Härjedalen3
Härnösand16
Härryda10
Hässleholm
Höganäs2
Högsby6
Hörby
Järfälla5
Jönköping
Kalmar
Karlsborg5
Karlshamn3
Karlskrona4
Karlstad7
Katrineholm8
Kil3
Kinda2
Kiruna4
Klippan4
Kramfors14
Kristianstad
Kristinehamn
Krokom1
Kumla2
Kungsbacka26
Kungälv
Kävlinge3
Köping8
Laxå2
Leksand10
Lerum7
Lidingö1
Lilla Edet4
Lindesberg9
Linköping14
Ljungby
Ljusdal10
Ljusnarsberg8
Ludvika4
Luleå
Lund47
Lycksele
Lysekil10
Malmö106
Malung-Sälen4
Malå
Mariestad4
Mark25
Markaryd8
Mellerud3
Mjölby4
Munkedal4
Mölndal13
Mönsterås8
Mörbylånga11
Norberg5
Nordanstig10
Nordmaling6
Norrköping14
Norsjö1
Nybro34
Nynäshamn2
Olofström
Orust4
Osby6
Oxelösund1
Pajala3
Perstorp4
Robertsfors4
Rättvik18
Salem6
Sandviken5
Sigtuna2
Skara
Skellefteå
Skinnskatteberg1
Skurup9
Skövde10
Sollefteå4
Sotenäs
Stockholm29
Storfors1
Strängnäs11
Strömstad4
Sundsvall12
Svedala1
Svenljunga2
Säffle9
Säter6
Sävsjö
Söderhamn16
Sölvesborg4
Tanum6
Tibro7
Tidaholm2
Tjörn5
Tomelilla8
Torsås1
Tranås1
Trollhättan17
Trosa9
Tyresö3
Täby9
Töreboda2
Uddevalla72
Ulricehamn
Umeå45
Upplands Väsby2
Uppsala32
Uppvidinge15
Vadstena2
Valdemarsvik1
Vansbro1
Vara11
Varberg7
Vaxholm4
Vimmerby5
Vindeln5
Vingåker2
Vårgårda9
Vänersborg28
Vännäs5
Värmdö13
Västervik
Västerås19
Växjö18
Ystad90
Åmål5
Årjäng2
Åsele
Åstorp5
Älmhult4
Älvkarleby
Älvsbyn
Ängelholm10
Öckerö4
Ödeshög1
Örkelljunga2
Östersund10
Östhammar
Östra Göinge1
Överkalix3
Övertorneå1
Fotnot: Kommuner som inte haft några avstängningar eller som inte svarat på enkäten finns inte med i listan. Saknas siffra betyder det att kommunen svarat att det förekommit avstängningar, men inte kan uppge hur många.

Mer om Hotet mot våra gamla