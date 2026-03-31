Avstängda i äldreomsorgen – kommun för kommun
Hur många har blivit avstängda i äldreomsorgen där du bor? Kolla själv i listan nedan!
|Kommun
|Avstängningar 2021-2025
|Ale
|8
|Alingsås
|29
|Alvesta
|Arboga
|2
|Arvidsjaur
|1
|Askersund
|2
|Berg
|2
|Bjuv
|2
|Boden
|7
|Bollebygd
|Bollnäs
|Borgholm
|6
|Borlänge
|Borås
|25
|Botkyrka
|5
|Boxholm
|3
|Bräcke
|1
|Burlöv
|4
|Båstad
|Dals-Ed
|2
|Danderyd
|Dorotea
|1
|Eda
|9
|Emmaboda
|6
|Enköping
|8
|Eskilstuna
|Eslöv
|16
|Essunga
|2
|Fagersta
|3
|Falköping
|9
|Finspång
|5
|Flen
|10
|Forshaga
|8
|Gagnef
|3
|Gnesta
|4
|Gnosjö
|Gullspång
|3
|Gällivare
|6
|Göteborg
|365
|Götene
|7
|Hagfors
|1
|Hallsberg
|3
|Hallstahammar
|5
|Halmstad
|68
|Hammarö
|1
|Haninge
|4
|Haparanda
|3
|Heby
|5
|Helsingborg
|53
|Herrljunga
|6
|Hofors
|5
|Hudiksvall
|5
|Hultsfred
|Håbo
|5
|Hällefors
|1
|Härjedalen
|3
|Härnösand
|16
|Härryda
|10
|Hässleholm
|Höganäs
|2
|Högsby
|6
|Hörby
|Järfälla
|5
|Jönköping
|Kalmar
|Karlsborg
|5
|Karlshamn
|3
|Karlskrona
|4
|Karlstad
|7
|Katrineholm
|8
|Kil
|3
|Kinda
|2
|Kiruna
|4
|Klippan
|4
|Kramfors
|14
|Kristianstad
|Kristinehamn
|Krokom
|1
|Kumla
|2
|Kungsbacka
|26
|Kungälv
|Kävlinge
|3
|Köping
|8
|Laxå
|2
|Leksand
|10
|Lerum
|7
|Lidingö
|1
|Lilla Edet
|4
|Lindesberg
|9
|Linköping
|14
|Ljungby
|Ljusdal
|10
|Ljusnarsberg
|8
|Ludvika
|4
|Luleå
|Lund
|47
|Lycksele
|Lysekil
|10
|Malmö
|106
|Malung-Sälen
|4
|Malå
|Mariestad
|4
|Mark
|25
|Markaryd
|8
|Mellerud
|3
|Mjölby
|4
|Munkedal
|4
|Mölndal
|13
|Mönsterås
|8
|Mörbylånga
|11
|Norberg
|5
|Nordanstig
|10
|Nordmaling
|6
|Norrköping
|14
|Norsjö
|1
|Nybro
|34
|Nynäshamn
|2
|Olofström
|Orust
|4
|Osby
|6
|Oxelösund
|1
|Pajala
|3
|Perstorp
|4
|Robertsfors
|4
|Rättvik
|18
|Salem
|6
|Sandviken
|5
|Sigtuna
|2
|Skara
|Skellefteå
|Skinnskatteberg
|1
|Skurup
|9
|Skövde
|10
|Sollefteå
|4
|Sotenäs
|Stockholm
|29
|Storfors
|1
|Strängnäs
|11
|Strömstad
|4
|Sundsvall
|12
|Svedala
|1
|Svenljunga
|2
|Säffle
|9
|Säter
|6
|Sävsjö
|Söderhamn
|16
|Sölvesborg
|4
|Tanum
|6
|Tibro
|7
|Tidaholm
|2
|Tjörn
|5
|Tomelilla
|8
|Torsås
|1
|Tranås
|1
|Trollhättan
|17
|Trosa
|9
|Tyresö
|3
|Täby
|9
|Töreboda
|2
|Uddevalla
|72
|Ulricehamn
|Umeå
|45
|Upplands Väsby
|2
|Uppsala
|32
|Uppvidinge
|15
|Vadstena
|2
|Valdemarsvik
|1
|Vansbro
|1
|Vara
|11
|Varberg
|7
|Vaxholm
|4
|Vimmerby
|5
|Vindeln
|5
|Vingåker
|2
|Vårgårda
|9
|Vänersborg
|28
|Vännäs
|5
|Värmdö
|13
|Västervik
|Västerås
|19
|Växjö
|18
|Ystad
|90
|Åmål
|5
|Årjäng
|2
|Åsele
|Åstorp
|5
|Älmhult
|4
|Älvkarleby
|Älvsbyn
|Ängelholm
|10
|Öckerö
|4
|Ödeshög
|1
|Örkelljunga
|2
|Östersund
|10
|Östhammar
|Östra Göinge
|1
|Överkalix
|3
|Övertorneå
|1