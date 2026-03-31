Afrim jobbar 34 timmar i veckan – får mer tid med barnen

Artikeln i korthet På Oatly i Landskrona arbetar anställda 34 timmar i veckan tack vare en lokal överenskommelse. Klubbordföranden Afrim Mehmeti tycker att det gör stor skillnad i vardagen.

LO har kongressbeslut på att arbeta för en minskning av veckoarbetstiden. Många andra länder har redan tagit det steget, och forskning visar att det minskar stressen i arbetslivet.

I Danmark fortsatte produktiviteten att öka även när arbetstiden kortades. Trots det säger arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv nej till att ens förhandla om en arbetstidsförkortning.

På Oatly i Landskrona jobbar anställda på femskift 34 timmar i veckan. Livs fackklubb på havredrycksfabriken har förhandlat fram en sänkning från 36 timmar som det står i det centrala kollektivavtalet.

– Vi har gått utanför kollektivavtalet och gjort en egen lokal överenskommelse, som blev en fjäder i hatten både för oss och för arbetsgivaren. Vi ska ju vara lite annorlunda och speciella som företag och arbetsgivaren har intresse av att folk ska vilja jobba här och stanna kvar, säger klubbordföranden Afrim Mehmeti.

Han är småbarnsförälder och tycker att det gör stor skillnad att kunna gå hem en halvtimme tidigare.

– Du kanske kan ta en tidigare buss eller hinna före alla andra till mataffären. För dem som jobbar skift är ju arbetstiden ändå väldigt obekväm, men det känns bättre att få samma peng för lite mindre tid, säger Afrim Mehmeti.

Vardagspussel

Många småbarnsföräldrar känner säkert igen sig i det ständiga vardagspusslet: Jobba, hämta barn, laga middag, natta, sova, jobba …

En av dem är Jessica Hahne Stålhandske, som jobbar som kallskänka och konditor på Nästgårdsköket i Karlstad som levererar till Coops butiker.

– Min sexåring lämnas på fritids klockan sju och hämtas halv fem. Jag känner mig ofta väldigt stressad när jag slutar. På 2,5 timmar ska jag ha hämtat, lagat mat, badat barnet, servat katten… Jag har ofta funderat på att gå ner i tid men det blir svårt ekonomiskt, säger hon.

För Jessica Hahne Stålhandske skulle några timmars kortare arbetsvecka leda till mindre dåligt samvete och mer möjlighet till återhämtning.

– I väntrummet hos tandläkaren nyligen blev jag jätteglad när de var lite sena, för jag sitter ju nästan aldrig still och bara vilar. Det är lite sjukt egentligen.

Båda jobbar heltid

På den senaste kongressen tog LO beslut om att arbeta för en förkortning av veckoarbetstiden och har tagit fram rapporten ”Arbetarlandet Sverige”, som redovisar aktuell statistik och forskning.

Data från OECD visar att det är vanligare i Sverige än i jämförbara länder att bägge personer i ett hushåll jobbar. Det är också vanligare att båda arbetar heltid. Ensamstående mammor jobbar betydligt oftare heltid i Sverige än i jämförelseländerna.

40-timmarsvecka 40 timmar är normen för en arbetsvecka i Sverige. Vid tvåskift, kontinuerligt tvåskift och intermittent treskift är oftast arbetstiden 38 timmar. Vid kontinuerligt treskift, då arbetet pågår dygnet runt, är arbetstiden ofta 36 timmar. Det kan jämföras med ett heltidsmått på 37,5 timmar i Norge, 37 timmar i Danmark (då ingår ofta lunchen) och 35 timmar i Frankrike. Källa: Eurostat (Rapporten Arbetarlandet Sverige) Läs mer

Sverige och Danmark följdes åt i sänkningar av arbetstiden fram till år 1973, säger Niklas Blomqvist, LO-ekonom som varit med och tagit fram rapporten.

– Sedan fortsatte Danmark och vi gjorde inte det. Under 1990-talet påbörjades införandet av en sjätte semestervecka, men den drogs tillbaka under 90-talskrisen. Det var samtidigt som Danmark var på väg att korta årsarbetstiden, säger han.

Mindre stress

Forskning från länder som genomfört en arbetstidsförkortning med bibehållen lön visar att människor känner sig mindre stressade och sover mer. Det verkar även som att arbetsmiljön förbättras och risken för arbetsplatsolyckor minskar.

– Oavsett vilken typ av arbete man har så leder förkortad arbetstid till bättre återhämtning, säger Niklas Blomqvist.

LO-Ekonom

Svenskt Näringsliv menar att en förkortning av arbetsveckan till 35 timmar med bibehållen lön skulle leda till en kraftig minskning av BNP (motsvarande 8,1 procent), med skattehöjningar till följd, och skapa brist på personal.

LO, som begärt förhandling om kortare arbetsvecka med Svenskt Näringsliv men fått nobben, anser att erfarenheterna från bland annat Danmark tyder på motsatsen. Där fortsatte BNP att öka när arbetstiden förkortades. Dessutom visar forskningen att produktiviteten ökar när människor arbetar mindre.

