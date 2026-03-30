Artikeln i korthet Har du kollektivavtal kan du få extra ersättning som ger upp till 90 procent av lönen det första året.

Många lokalvårdare ansöker inte om den extra kollektivavtalsbundna ersättningen, särskilt i privata sektorn där endast 51 procent gjorde det 2023.

Det kan bero på att de själva måste ansöka hos AFA Försäkring, samt att fler kanske saknar kollektivavtal i denna grupp.

Om du blir sjuk längre än två veckor kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Då får du knappt 80 procent av din vanliga lön om du tjänar under taket för ersättningen, som är 38 000 kronor i månaden.

Men om du har kollektivavtal på din arbetsplats har du även rätt till en extra ersättning, som kompletterar pengarna du får från Försäkringskassan.

Den gör att du komma upp i 90 procent av din vanliga lön under det första året som sjukskriven.

Men enligt en ny rapport från Försäkringskassan är det många, särskilt lokalvårdare i privata företag, som missar att ansöka om den extra ersättningen från avtalsförsäkringen.

Bara 51 procent i den gruppen gjorde det under 2023.

Måste själva ansöka

En orsak till det tror Försäkringskassan kan vara att det är lokalvårdarna själva som måste ansöka om ersättningen hos AFA Försäkring. En annan kan vara att fler lokalvårdare i privata sektorn saknar kollektivavtal.

”Det saknas dock kollektivavtalstäckning för specifika yrkesgrupper i Sverige så det är inget vi kan säga säkert”, skriver Försäkringskassan i rapporten.

Som en jämförelse ansökte 86 procent av de privatanställda civilingenjörerna om ersättning från en avtalsförsäkring 2023, och 64 procent av undersköterskorna i kommuner och regioner.

FAKTA: De tre avtalsgruppförsäkringarna 1. Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) omfattar privatanställda arbetare. Den betalas ut av AFA försäkring och gäller från och med dag 15 i sjukfallet. Här kan du läsa mer och ansöka: Afa försäkring 2. Avtalsgruppsjukförsäkring, kommuner och regioner (AGS-KL) Omfattar kommun- och regionanställda och betalas ut av AFA Försäkring. Den gäller normalt från och med dag 91 i sjukfallet när du har fast jobb. Är du vikarie eller timanställd kan du göra anmälan när du varit sjukskriven i 15 dagar. Här kan du läsa mer och ansöka: Afa försäkring för anställda i kommun och region eller här om du är anställd i ett kommunalt bolag. 3. Industrin och handelns tjänstepension (ITP) Omfattar privata tjänstemän och betalas ut av Alecta. Den gäller från och med dag 91 i sjukfallet. Här finns mer information på Alectas sida. Källa: Försäkringskassan, Afa försäkring, Alecta