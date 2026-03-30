Städare missar tiotusentals extra kronor vid sjukskrivning
Privatanställda lokalvårdare missar ofta att ansöka om extra ersättning när de är sjukskrivna länge. Här får du information om vad du ska göra för att få pengarna du har rätt till genom kollektivavtalet.
Om du blir sjuk längre än två veckor kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Då får du knappt 80 procent av din vanliga lön om du tjänar under taket för ersättningen, som är 38 000 kronor i månaden.
Men om du har kollektivavtal på din arbetsplats har du även rätt till en extra ersättning, som kompletterar pengarna du får från Försäkringskassan.
Den gör att du komma upp i 90 procent av din vanliga lön under det första året som sjukskriven.
Men enligt en ny rapport från Försäkringskassan är det många, särskilt lokalvårdare i privata företag, som missar att ansöka om den extra ersättningen från avtalsförsäkringen.
Bara 51 procent i den gruppen gjorde det under 2023.
Måste själva ansöka
En orsak till det tror Försäkringskassan kan vara att det är lokalvårdarna själva som måste ansöka om ersättningen hos AFA Försäkring. En annan kan vara att fler lokalvårdare i privata sektorn saknar kollektivavtal.
”Det saknas dock kollektivavtalstäckning för specifika yrkesgrupper i Sverige så det är inget vi kan säga säkert”, skriver Försäkringskassan i rapporten.
Som en jämförelse ansökte 86 procent av de privatanställda civilingenjörerna om ersättning från en avtalsförsäkring 2023, och 64 procent av undersköterskorna i kommuner och regioner.