Artikeln i korthet Arbetslivskriminaliteten i Sverige är utbredd och omsätter årligen cirka 352 miljarder kronor.

Den här typen av kriminalitet kan vara svår att få syn på. Arbetsplatser kan utåt se helt lagliga ut, men under ytan kan både fusk och olagliga affärer dölja sig.

För att bekämpa arbetslivskriminalitet samarbetar nio myndigheter, inklusive Arbetsmiljöverket och Polisen, sedan 2018. Under förra året genomfördes över 4 000 kontroller, vilket resulterade i att fler brott upptäcktes och 187 miljoner kronor återtogs till staten.

Löner som betalas ut svart, företag som begär ut bidrag de inte har rätt till – och arbetare som utnyttjas som rena slavar.

Kriminaliteten på svenska arbetsplatser är utbredd och omsätter enorma mängder pengar.

352 miljarder kronor – varje år – enligt en färsk studie.

Rekordår

För att motverka arbetslivskriminaliteten jobbar nio myndigheter sedan 2018 ihop i en gemensam satsning – däribland Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket.

Förra året blev ett rekordår – då genomfördes över 4 000 tillslag på svenska arbetsplatser.

Det gav också resultat: fler brott upptäcktes, fler utbetalningar stoppades och fler sanktioner riktades mot arbetsgivare.

Totalt kunde 187 miljoner kronor krävas tillbaka till staten.

Mycket – men en bråkdel i förhållande till de hundratals miljarder som omsätts årligen.

– I förhållande till det är det inte speciellt mycket. Men samtidigt tror vi att det vi gör får effekter. Vi tror att vi förebygger brottslighet med det här, säger Lars Lööw, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Omsätter mer än gängen

Kriminaliteten rör sig i gränslandet mellan den svarta och vita ekonomin vilket ibland gör det svårt att få syn på den.

– Verksamheten är sammanvävd med den traditionella, vita ekonomin. Det är en slags grå ekonomi som är mer omfattande ekonomiskt än den organiserade brottsligheten.

Arbetsplatser kan utåt sett se helt lagliga ut, men dölja olagliga affärer och fusk under ytan.

Här är det vanligast

Hotell och restaurang, bilverkstäder, bygg och anläggning samt skönhetsvård, som nagelsalonger och massage, pekas ut som de mest utsatta branscherna.

Gemensamt är att jobben ofta kräver mycket personal, har låga utbildningskrav och hög omsättning av personal. Även branscher med relativt hög andel arbetskraft från andra länder sticker ut.

Även om Arbetsmiljöverkets satsning ger resultat så poängterar Lars Lööw att de aldrig kommer lösa problemen ensamma.

– Det behövs att båda offentliga och privata aktörer tar ansvar för att man köper är schysst och lagligt. För det behövs register och bättre möjligheter att kolla upp företag.