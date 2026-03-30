Artikeln i korthet Madelene Vikström, lagerarbetare och klubbordförande på lagret Sonepar i Örebro, har skapat en handlingsplan med riktlinjer för vad chefer kan göra om de misstänker att en anställd blir utsatt för våld i nära relation.

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet, som också inkluderar våld i hemmet, ställer krav på arbetsgivare i Sverige att ta fram riktlinjer och erbjuda stöd för att hantera dessa frågor.

– Arbetsplatsen kan vara ett ställe där man vågar berätta – om man får frågan. Och när man berättat är chansen att klara av att lämna relationen större, säger lagerarbetaren Madelene Vikström.

På Sonepars lager i Örebro hanterar hon all sorts småelektronik. Hon kontrollerar, registrerar och ser till att de hamnar på rätt plats.

För nära tjugo år sedan fick hon en praktikplats här. I dag sitter hon i företagets bolagsstyrelse och är ordförande för lagrets fackklubb.

Madelene är en person som säger vad hon tycker.

Så när hon läser om en arbetsplats som har en handlingsplan för våld i nära relationer, går hon till sina chefer och säger: ”Det här behöver vi också ha.”

– Jag har erfarenhet av det på nära håll. Det bryter ner en ­människa.

Våld i hemmet När en anställd utsätts för våld av sin partner påverkas arbetsförmågan. Arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön och när en anställds arbets­förmåga påverkas, enligt arbetsmiljölagen.

Den internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan. De har tagit fram en konvention om våld och trakasserier i arbetslivet. Där tas våld i hemmet upp. Sverige ska följa de olika reglerna. Även om inga lagändringar planeras är det första gången våld i hemmet specifikt tas upp.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön. Ge information. Ha listor på interna och externa stödorganisationer dit den som utsätts (eller utsätter) kan vända sig. Ha beredskap. Ta fram riktlinjer och rutiner. Förslag finns bland annat på Jämställdhets­myndighetens hemsida.

Källa: Jämställdhetsmyndigheten

Intresset var svalt

Men intresset är svalt. Och ­Madelene stressar inte på. Tiden går.

Först i början av november 2025 bestämmer hon sig för att ta upp frågan igen.

Då har hennes fackliga kollega Micke Persson precis fått igenom att våld i nära relationer ska ingå i Handels utbildningar för dem som jobbar fackligt.

Det peppar Madelene. Hon pratar med Åsa Pantzar, personaldirektör för hela Sonepar i Sverige.

Och nu i dagarna är ett första utkast klart.

Handlingsplanen ska ge tydliga riktlinjer för vad chefer kan göra – både om en anställd är utsatt eller utsätter sin partner för våld.

Fler kvinnor än män utsatta för våld Var tredje kvinna (35,3 procent) har någon gång utsatts för våld i en nära relation. Var femte man (20,8 procent) har någon gång utsatts för våld i en nära relation.

Totalt har 28,7 procent någon gång utsatts för våld i en nära relation. Det är fler kvinnor än män som utsätts. Särskilt unga kvinnor är utsatta.

Våldet kan vara fysiskt, ­psykiskt eller ­ekonomiskt, som att hindras från att jobba.

13 personer dödades av sin ­partner eller expartner i Sverige under 2024. 11 var kvinnor. 2 var män. Läs mer

Anpassa arbetsuppgifter

Det kan handla om att anpassa arbets­uppgifter, slussa vidare till företagshälso­vården eller hänvisa till organisationer utanför arbetsplatsen, som kvinnojourer.

Policyn ska även ta upp vad fackliga och kollegor kan göra.

”Det kan vara lättare att berätta om man får frågan. Och när man berättat för en ­person kan det vara enklare att berätta för fler och ta stöd för att kunna lämna”, säger Madelene Vikström.

När handlingsplanen är klar kommer den finnas på alla Sonepars arbetsplatser och nyanställda kommer få information om policyn.

– Kanske låg det rätt i tiden nu, säger Madelene.

För Åsa Pantzar var det självklart att säga ja till en policy om våld i nära relationer.

– Vi vill vara en arbetsplats där man vågar berätta, och där chefer vet vilket stöd de ska ge.

Signaler att uppmärksamma hos dina kollegor Upprepad ­korttidsfrånvaro.

Svårigheter att ändra schema.

Deltar sällan i aktiviteter utanför ­arbetstid.

Har tät telefonkontakt med partnern under arbetstid.

Våga fråga och ha tid att lyssna. Känns det svårt? Använd Jämställd­hets­myndig­­hetens vägledning ”Gör det pratbart”.

Är du orolig för en kollega kan du vända dig till din chef eller ditt skyddsombud. Källa: Jämställdhetsmyndigheten

Vad säger du till arbetsgivare som menar att detta inte har med jobbet att göra?

– Vill du ha en hälsosam arbetsplats med friska medarbetare eller inte? Vi är människor, och självklart påverkas vi av det som händer dygnets alla timmar, oavsett om vi är på arbetet eller hemma. Så arbets­prestationen påverkas sannolikt när man utsätts för våld. Det gör att hela arbetsplatsen påverkas. Rent krasst handlar det också om att minska sjukskrivningarna och möjliggöra att alla anställda kan prestera och må bra på jobbet.

För Madelene handlar det främst om att göra våldet pratbart – att våga fråga och våga berätta.

– Det kan vara lättare att berätta om man får frågan. Och när man berättat för en ­person kan det vara enklare att berätta för fler och ta stöd för att kunna lämna.