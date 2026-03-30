Madelene fick våld i hemmet att bli en viktig fråga på jobbet: ”Här kan man våga berätta”
Chefer ska uppmärksamma och hjälpa medarbetare som utsätts för våld av sin partner. Det har Madelene Vikström sett till att hennes arbetsplats Sonepar gör.
– Arbetsplatsen kan vara ett ställe där man vågar berätta – om man får frågan. Och när man berättat är chansen att klara av att lämna relationen större, säger lagerarbetaren Madelene Vikström.
På Sonepars lager i Örebro hanterar hon all sorts småelektronik. Hon kontrollerar, registrerar och ser till att de hamnar på rätt plats.
För nära tjugo år sedan fick hon en praktikplats här. I dag sitter hon i företagets bolagsstyrelse och är ordförande för lagrets fackklubb.
Madelene är en person som säger vad hon tycker.
Så när hon läser om en arbetsplats som har en handlingsplan för våld i nära relationer, går hon till sina chefer och säger: ”Det här behöver vi också ha.”
– Jag har erfarenhet av det på nära håll. Det bryter ner en människa.
Intresset var svalt
Men intresset är svalt. Och Madelene stressar inte på. Tiden går.
Först i början av november 2025 bestämmer hon sig för att ta upp frågan igen.
Då har hennes fackliga kollega Micke Persson precis fått igenom att våld i nära relationer ska ingå i Handels utbildningar för dem som jobbar fackligt.
Det peppar Madelene. Hon pratar med Åsa Pantzar, personaldirektör för hela Sonepar i Sverige.
Och nu i dagarna är ett första utkast klart.
Handlingsplanen ska ge tydliga riktlinjer för vad chefer kan göra – både om en anställd är utsatt eller utsätter sin partner för våld.
Anpassa arbetsuppgifter
Det kan handla om att anpassa arbetsuppgifter, slussa vidare till företagshälsovården eller hänvisa till organisationer utanför arbetsplatsen, som kvinnojourer.
Policyn ska även ta upp vad fackliga och kollegor kan göra.
När handlingsplanen är klar kommer den finnas på alla Sonepars arbetsplatser och nyanställda kommer få information om policyn.
– Kanske låg det rätt i tiden nu, säger Madelene.
För Åsa Pantzar var det självklart att säga ja till en policy om våld i nära relationer.
– Vi vill vara en arbetsplats där man vågar berätta, och där chefer vet vilket stöd de ska ge.
Vad säger du till arbetsgivare som menar att detta inte har med jobbet att göra?
– Vill du ha en hälsosam arbetsplats med friska medarbetare eller inte? Vi är människor, och självklart påverkas vi av det som händer dygnets alla timmar, oavsett om vi är på arbetet eller hemma. Så arbetsprestationen påverkas sannolikt när man utsätts för våld. Det gör att hela arbetsplatsen påverkas. Rent krasst handlar det också om att minska sjukskrivningarna och möjliggöra att alla anställda kan prestera och må bra på jobbet.
För Madelene handlar det främst om att göra våldet pratbart – att våga fråga och våga berätta.
– Det kan vara lättare att berätta om man får frågan. Och när man berättat för en person kan det vara enklare att berätta för fler och ta stöd för att kunna lämna.