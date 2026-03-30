Arbetet med den nya tunnelbanan Sickla station har stoppats. Regionen hävde under måndagen kontraktet med byggbolaget CRTG, skriver regionen i ett pressmeddelande. Det innebär att inget arbete görs på varken tunnlar eller station.

Förvaltningschefen för nya tunnelbanan Per Ling-Vannerus säger i ett pressmeddelande att problemen handlar om fara för liv och hälsa.

”Även om det då och då har blivit tillfälliga förbättringar har vi nått vägs ände. Framför allt de senaste fyra månaderna har läget eskalerat. Ingen har omkommit, men med de brister vi ser på arbetsplatsen nu är riskerna för både liv och hälsa alldeles för stora – då måste vi ta vårt ansvar och sätta stopp”, säger Per Ling-Vannerus i pressmeddelandet.

Det har enligt regionen handlat om ”brister i byggställningar, brandsäkerhet, utrymningsvägar och otillräckliga fallskydd”.

”Extrem okunskap”

Johnny Rindebrant, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, har gått flera skyddsronder i tunnlarna och även stoppat det farliga arbetet tillfälligt. Senast för några månader sedan var han där nere.

– Den här arbetsplatsen sticker ut. Det finns en extrem okunskap gällande arbetsmiljö. Ingen tar det på allvar. Den känslan har man när man är där. Vart man än vände sig så var det brister i arbetsmiljön, sammanfattar han sin upplevelse av platsen.

Med egna ögon såg han felmonterade skyddsräcken och många ställningar som var felbyggda.

Och problem med att ta sig ut om det krisar.

– Händer något så går ju strömmen. Då måste det finnas belysning med batteribackup och skyltar så folk kommer ut på ett säkert sätt. Det har det varit jättemycket brister i. Plus att det är mycket brandfarligt material där nere och heta arbeten och sånt.

”Tyckte vi var jättejobbiga”

Han beskriver kontakten med CRTG som stökig i början.

– De ifrågasatte oss i allting och tyckte vi var jättejobbiga.

Men han tillägger att bolaget nyligen bytte bas-U, den person som ska samordna arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt, och att Byggnads blev inbjudna till ett möte. Facket upplevde då en vilja till förändring.

Bakgrunden var ett möte för runt tre månader sedan. Då hade Byggnads vad Johnny Rindebrant beskriver som ett allvarligt snack med regionen, där facket sa att regionen måste börja agera för att stoppa det farliga arbetet och ställa krav på huvudentreprenören CRTG. Han upplevde att regionen tog åt sig.

Tror du att det är på grund av er som arbetet stoppats?

– Jag är ganska övertygad om att det både handlar om att vi har belyst det och att Arbetsmiljöverket agerat. Annars hade det nog fortsatt i samma bana liksom.

Regionen ska nu hitta en ny entreprenör som kan fortsätta arbetet.

Redan 2023 konstaterades flera allvarliga brister på två av CRTG:s arbetsplatser i Nacka, efter en revision. Bland annat saknades det säkerhetsinformation på kinesiska, trots att vissa av de som jobbade inte kunde varken svenska eller engelska.

Då krävde regionen bättring och skulle sedan följa upp kraven.

Enligt Aftonbladet pågår samtidigt en förundersökning mot CRTG om misstänkt människoexploatering. Åklagaren kan dock inte säga något om misstankarna, eftersom utredningen är i ett tidigt skede.

Arbetet söker CRTG.