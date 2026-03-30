Lista: Så mycket pengar får din kommun i vindkraftsstöd
176 av landets 290 kommuner beviljas vindkraftsstöd. Totalt delas 349 miljoner ut för 2025 och 370 miljoner för 2026. Mest av alla får Piteå, med över 80 miljoner kronor.
– Stödet syftar till att öka kommunernas incitament att säga ja till ny vindkraft och kompensera de kommuner där det redan byggts vindkraft, säger Elin Larsson, enhetschef på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.
Den 23 mars påbörjas utbetalningen av stödet, och då först med stödet för 2025.
|Kommun
|Nedrundad MW
|Belopp 2025
|Belopp
|Alingsås
|73
|1 358 958 kr
|1 478 866 kr
|Alvesta
|94
|1 749 890 kr
|1 904 293 kr
|Aneby
|55
|1 023 872 kr
|1 114 214 kr
|Askersund
|93
|1 731 275 kr
|1 884 034 kr
|Avesta
|104
|1 936 049 kr
|2 106 877 kr
|Berg
|101
|1 880 201 kr
|2 046 102 kr
|Bollnäs
|232
|4 318 879 kr
|4 699 956 kr
|Borgholm
|130
|2 420 061 kr
|2 633 596 kr
|Boxholm
|10
|186 159 kr
|202 584 kr
|Bräcke
|242
|4 505 037 kr
|4 902 541 kr
|Båstad
|1
|18 616 kr
|20 258 kr
|Dals-Ed
|48
|893 561 kr
|972 405 kr
|Degerfors
|17
|316 470 kr
|344 393 kr
|Dorotea
|36
|670 171 kr
|729 304 kr
|Eksjö
|138
|2 568 988 kr
|2 795 664 kr
|Eskilstuna
|32
|595 707 kr
|648 270 kr
|Eslöv
|59
|1 098 336 kr
|1 195 247 kr
|Essunga
|5
|93 079 kr
|101 292 kr
|Falkenberg
|177
|3 295 007 kr
|3 585 742 kr
|Falköping
|69
|1 284 494 kr
|1 397 832 kr
|Falun
|253
|4 709 812 kr
|5 125 383 kr
|Gislaved
|41
|763 250 kr
|830 596 kr
|Gnosjö
|16
|297 854 kr
|324 135 kr
|Gotland
|177
|3 295 007 kr
|3 585 742 kr
|Grästorp
|20
|372 317 kr
|405 169 kr
|Gullspång
|7
|130 311 kr
|141 809 kr
|Gällivare
|121
|2 252 519 kr
|2 451 270 kr
|Göteborg
|2
|37 232 kr
|40 517 kr
|Götene
|35
|651 555 kr
|709 045 kr
|Habo
|43
|800 482 kr
|871 113 kr
|Hallsberg
|11
|204 774 kr
|222 843 kr
|Halmstad
|43
|800 482 kr
|871 113 kr
|Hammarö
|9
|167 543 kr
|182 326 kr
|Haparanda
|5
|93 079 kr
|101 292 kr
|Hedemora
|78
|1 452 037 kr
|1 580 158 kr
|Helsingborg
|38
|707 403 kr
|769 820 kr
|Hjo
|83
|1 545 116 kr
|1 681 450 kr
|Hofors
|9
|167 543 kr
|182 326 kr
|Hudiksvall
|10
|186 159 kr
|202 584 kr
|Hultsfred
|28
|521 244 kr
|567 236 kr
|Hylte
|44
|819 098 kr
|891 371 kr
|Härjedalen
|643
|11 969 996 kr
|13 026 172 kr
|Härnösand
|436
|8 116 513 kr
|8 832 676 kr
|Höganäs
|26
|484 012 kr
|526 719 kr
|Hörby
|13
|242 006 kr
|263 360 kr
|Höör
|12
|223 390 kr
|243 101 kr
|Jönköping
|168
|3 127 464 kr
|3 403 417 kr
|Kalix
|6
|111 695 kr
|121 551 kr
|Kalmar
|80
|1 489 269 kr
|1 620 675 kr
|Karlsborg
|4
|74 463 kr
|81 034 kr
|Karlshamn
|1
|18 616 kr
|20 258 kr
|Karlskrona
|25
|465 396 kr
|506 461 kr
|Karlstad
|27
|502 628 kr
|546 978 kr
|Katrineholm
|1
|18 616 kr
|20 258 kr
|Kiruna
|5
|93 079 kr
|101 292 kr
|Kramfors
|447
|8 321 288 kr
|9 055 519 kr
|Kristianstad
|98
|1 824 354 kr
|1 985 326 kr
|Kristinehamn
|197
|3 667 324 kr
|3 990 911 kr
|Krokom
|44
|819 098 kr
|891 371 kr
|Kumla
|6
|111 695 kr
|121 551 kr
|Kungsbacka
|36
|670 171 kr
|729 304 kr
|Kungälv
|2
|37 232 kr
|40 517 kr
|Kävlinge
|8
|148 927 kr
|162 067 kr
|Laholm
|160
|2 978 537 kr
|3 241 349 kr
|Landskrona
|28
|521 244 kr
|567 236 kr
|Laxå
|51
|949 409 kr
|1 033 180 kr
|Lekeberg
|61
|1 135 567 kr
|1 235 764 kr
|Leksand
|6
|111 695 kr
|121 551 kr
|Lidköping
|33
|614 323 kr
|668 528 kr
|Lilla Edet
|28
|521 244 kr
|567 236 kr
|Lindesberg
|18
|335 085 kr
|364 652 kr
|Linköping
|6
|111 695 kr
|121 551 kr
|Ljusdal
|643
|11 969 996 kr
|13 026 172 kr
|Lomma
|10
|186 159 kr
|202 584 kr
|Ludvika
|82
|1 526 500 kr
|1 661 191 kr
|Lund
|18
|335 085 kr
|364 652 kr
|Lycksele
|67
|1 247 262 kr
|1 357 315 kr
|Lysekil
|10
|186 159 kr
|202 584 kr
|Malmö
|110
|2 047 744 kr
|2 228 428 kr
|Malung-Sälen
|52
|968 025 kr
|1 053 438 kr
|Malå
|152
|2 829 610 kr
|3 079 282 kr
|Mariestad
|59
|1 098 336 kr
|1 195 247 kr
|Mark
|8
|148 927 kr
|162 067 kr
|Mellerud
|79
|1 470 653 kr
|1 600 416 kr
|Mjölby
|77
|1 433 421 kr
|1 559 899 kr
|Mora
|61
|1 135 567 kr
|1 235 764 kr
|Motala
|127
|2 364 214 kr
|2 572 821 kr
|Mullsjö
|2
|37 232 kr
|40 517 kr
|Munkedal
|55
|1 023 872 kr
|1 114 214 kr
|Mönsterås
|243
|4 523 653 kr
|4 922 799 kr
|Mörbylånga
|17
|316 470 kr
|344 393 kr
|Norberg
|90
|1 675 427 kr
|1 823 259 kr
|Nordanstig
|20
|372 317 kr
|405 169 kr
|Nordmaling
|92
|1 712 659 kr
|1 863 776 kr
|Norrtälje
|58
|1 079 720 kr
|1 174 989 kr
|Norsjö
|68
|1 265 878 kr
|1 377 573 kr
|Nybro
|41
|763 250 kr
|830 596 kr
|Nässjö
|44
|819 098 kr
|891 371 kr
|Ockelbo
|340
|6 329 391 kr
|6 887 867 kr
|Orsa
|22
|409 549 kr
|445 686 kr
|Orust
|6
|111 695 kr
|121 551 kr
|Pajala
|140
|2 606 220 kr
|2 836 180 kr
|Piteå
|2088
|38 869 908 kr
|42 299 606 kr
|Ragunda
|290
|5 398 598 kr
|5 874 945 kr
|Robertsfors
|21
|390 933 kr
|425 427 kr
|Ronneby
|18
|335 085 kr
|364 652 kr
|Rättvik
|30
|558 476 kr
|607 753 kr
|Sandviken
|49
|912 177 kr
|992 663 kr
|Simrishamn
|29
|539 860 kr
|587 495 kr
|Sjöbo
|5
|93 079 kr
|101 292 kr
|Skara
|70
|1 303 110 kr
|1 418 090 kr
|Skellefteå
|396
|7 371 879 kr
|8 022 339 kr
|Skurup
|7
|130 311 kr
|141 809 kr
|Skövde
|3
|55 848 kr
|60 775 kr
|Smedjebacken
|94
|1 749 890 kr
|1 904 293 kr
|Sollefteå
|848
|15 786 246 kr
|17 179 150 kr
|Sorsele
|128
|2 382 830 kr
|2 593 079 kr
|Sotenäs
|1
|18 616 kr
|20 258 kr
|Staffanstorp
|6
|111 695 kr
|121 551 kr
|Stenungsund
|13
|242 006 kr
|263 360 kr
|Storuman
|148
|2 755 147 kr
|2 998 248 kr
|Strömstad
|117
|2 178 055 kr
|2 370 237 kr
|Strömsund
|488
|9 084 538 kr
|9 886 115 kr
|Sundsvall
|443
|8 246 824 kr
|8 974 485 kr
|Sunne
|115
|2 140 823 kr
|2 329 720 kr
|Svalöv
|30
|558 476 kr
|607 753 kr
|Svedala
|25
|465 396 kr
|506 461 kr
|Säffle
|51
|949 409 kr
|1 033 180 kr
|Sölvesborg
|26
|484 012 kr
|526 719 kr
|Tanum
|184
|3 425 318 kr
|3 727 551 kr
|Tidaholm
|92
|1 712 659 kr
|1 863 776 kr
|Timrå
|209
|3 890 714 kr
|4 234 012 kr
|Tingsryd
|49
|912 177 kr
|992 663 kr
|Tjörn
|1
|18 616 kr
|20 258 kr
|Tomelilla
|29
|539 860 kr
|587 495 kr
|Torsby
|29
|539 860 kr
|587 495 kr
|Torsås
|41
|763 250 kr
|830 596 kr
|Tranemo
|78
|1 452 037 kr
|1 580 158 kr
|Tranås
|13
|242 006 kr
|263 360 kr
|Trelleborg
|36
|670 171 kr
|729 304 kr
|Töreboda
|33
|614 323 kr
|668 528 kr
|Uddevalla
|27
|502 628 kr
|546 978 kr
|Ulricehamn
|34
|632 939 kr
|688 787 kr
|Umeå
|134
|2 494 525 kr
|2 714 630 kr
|Uppvidinge
|473
|8 805 300 kr
|9 582 238 kr
|Vadstena
|24
|446 781 kr
|486 202 kr
|Vaggeryd
|25
|465 396 kr
|506 461 kr
|Vansbro
|39
|726 018 kr
|790 079 kr
|Vara
|86
|1 600 964 kr
|1 742 225 kr
|Varberg
|34
|632 939 kr
|688 787 kr
|Vetlanda
|168
|3 127 464 kr
|3 403 417 kr
|Vilhelmina
|4
|74 463 kr
|81 034 kr
|Vindeln
|96
|1 787 122 kr
|1 944 809 kr
|Vingåker
|4
|74 463 kr
|81 034 kr
|Vårgårda
|14
|260 622 kr
|283 618 kr
|Vänersborg
|7
|130 311 kr
|141 809 kr
|Värnamo
|4
|74 463 kr
|81 034 kr
|Västervik
|90
|1 675 427 kr
|1 823 259 kr
|Växjö
|77
|1 433 421 kr
|1 559 899 kr
|Ydre
|37
|688 787 kr
|749 562 kr
|Ystad
|26
|484 012 kr
|526 719 kr
|Åmål
|78
|1 452 037 kr
|1 580 158 kr
|Ånge
|759
|14 129 435 kr
|15 376 150 kr
|Åre
|2
|37 232 kr
|40 517 kr
|Årjäng
|122
|2 271 134 kr
|2 471 529 kr
|Åsele
|378
|7 036 794 kr
|7 657 687 kr
|Åstorp
|1
|18 616 kr
|20 258 kr
|Älvdalen
|10
|186 159 kr
|202 584 kr
|Älvkarleby
|10
|186 159 kr
|202 584 kr
|Ängelholm
|16
|297 854 kr
|324 135 kr
|Ödeshög
|17
|316 470 kr
|344 393 kr
|Örebro
|12
|223 390 kr
|243 101 kr
|Örnsköldsvik
|689
|12 826 325 kr
|13 958 060 kr
|Östersund
|95
|1 768 506 kr
|1 924 551 kr
|Österåker
|2
|37 232 kr
|40 517 kr
|Övertorneå
|79
|1 470 653 kr
|1 600 416 kr