Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Lista: Så mycket pengar får din kommun i vindkraftsstöd

176 av landets 290 kommuner beviljas vindkraftsstöd. Totalt delas 349 miljoner ut för 2025 och 370 miljoner för 2026. Mest av alla får Piteå, med över 80 miljoner kronor.

– Stödet syftar till att öka kommunernas incitament att säga ja till ny vindkraft och kompensera de kommuner där det redan byggts vindkraft, säger Elin Larsson, enhetschef på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Den 23 mars påbörjas utbetalningen av stödet, och då först med stödet för 2025.

KommunNedrundad MWBelopp 2025Belopp
Alingsås73 1 358 958 kr 1 478 866 kr
Alvesta94 1 749 890 kr 1 904 293 kr
Aneby55 1 023 872 kr 1 114 214 kr
Askersund93 1 731 275 kr 1 884 034 kr
Avesta104 1 936 049 kr 2 106 877 kr
Berg101 1 880 201 kr 2 046 102 kr
Bollnäs232 4 318 879 kr 4 699 956 kr
Borgholm130 2 420 061 kr 2 633 596 kr
Boxholm10 186 159 kr 202 584 kr
Bräcke242 4 505 037 kr 4 902 541 kr
Båstad1 18 616 kr 20 258 kr
Dals-Ed48 893 561 kr 972 405 kr
Degerfors17 316 470 kr 344 393 kr
Dorotea36 670 171 kr 729 304 kr
Eksjö138 2 568 988 kr 2 795 664 kr
Eskilstuna32 595 707 kr 648 270 kr
Eslöv59 1 098 336 kr 1 195 247 kr
Essunga5 93 079 kr 101 292 kr
Falkenberg177 3 295 007 kr 3 585 742 kr
Falköping69 1 284 494 kr 1 397 832 kr
Falun253 4 709 812 kr 5 125 383 kr
Gislaved41 763 250 kr 830 596 kr
Gnosjö16 297 854 kr 324 135 kr
Gotland177 3 295 007 kr 3 585 742 kr
Grästorp20 372 317 kr 405 169 kr
Gullspång7 130 311 kr 141 809 kr
Gällivare121 2 252 519 kr 2 451 270 kr
Göteborg2 37 232 kr 40 517 kr
Götene35 651 555 kr 709 045 kr
Habo43 800 482 kr 871 113 kr
Hallsberg11 204 774 kr 222 843 kr
Halmstad43 800 482 kr 871 113 kr
Hammarö9 167 543 kr 182 326 kr
Haparanda5 93 079 kr 101 292 kr
Hedemora78 1 452 037 kr 1 580 158 kr
Helsingborg38 707 403 kr 769 820 kr
Hjo83 1 545 116 kr 1 681 450 kr
Hofors9 167 543 kr 182 326 kr
Hudiksvall10 186 159 kr 202 584 kr
Hultsfred28 521 244 kr 567 236 kr
Hylte44 819 098 kr 891 371 kr
Härjedalen643 11 969 996 kr 13 026 172 kr
Härnösand436 8 116 513 kr 8 832 676 kr
Höganäs26 484 012 kr 526 719 kr
Hörby13 242 006 kr 263 360 kr
Höör12 223 390 kr 243 101 kr
Jönköping168 3 127 464 kr 3 403 417 kr
Kalix6 111 695 kr 121 551 kr
Kalmar80 1 489 269 kr 1 620 675 kr
Karlsborg4 74 463 kr 81 034 kr
Karlshamn1 18 616 kr 20 258 kr
Karlskrona25 465 396 kr 506 461 kr
Karlstad27 502 628 kr 546 978 kr
Katrineholm1 18 616 kr 20 258 kr
Kiruna5 93 079 kr 101 292 kr
Kramfors447 8 321 288 kr 9 055 519 kr
Kristianstad98 1 824 354 kr 1 985 326 kr
Kristinehamn197 3 667 324 kr 3 990 911 kr
Krokom44 819 098 kr 891 371 kr
Kumla6 111 695 kr 121 551 kr
Kungsbacka36 670 171 kr 729 304 kr
Kungälv2 37 232 kr 40 517 kr
Kävlinge8 148 927 kr 162 067 kr
Laholm160 2 978 537 kr 3 241 349 kr
Landskrona28 521 244 kr 567 236 kr
Laxå51 949 409 kr 1 033 180 kr
Lekeberg61 1 135 567 kr 1 235 764 kr
Leksand6 111 695 kr 121 551 kr
Lidköping33 614 323 kr 668 528 kr
Lilla Edet28 521 244 kr 567 236 kr
Lindesberg18 335 085 kr 364 652 kr
Linköping6 111 695 kr 121 551 kr
Ljusdal643 11 969 996 kr 13 026 172 kr
Lomma10 186 159 kr 202 584 kr
Ludvika82 1 526 500 kr 1 661 191 kr
Lund18 335 085 kr 364 652 kr
Lycksele67 1 247 262 kr 1 357 315 kr
Lysekil10 186 159 kr 202 584 kr
Malmö110 2 047 744 kr 2 228 428 kr
Malung-Sälen52 968 025 kr 1 053 438 kr
Malå152 2 829 610 kr 3 079 282 kr
Mariestad59 1 098 336 kr 1 195 247 kr
Mark8 148 927 kr 162 067 kr
Mellerud79 1 470 653 kr 1 600 416 kr
Mjölby77 1 433 421 kr 1 559 899 kr
Mora61 1 135 567 kr 1 235 764 kr
Motala127 2 364 214 kr 2 572 821 kr
Mullsjö2 37 232 kr 40 517 kr
Munkedal55 1 023 872 kr 1 114 214 kr
Mönsterås243 4 523 653 kr 4 922 799 kr
Mörbylånga17 316 470 kr 344 393 kr
Norberg90 1 675 427 kr 1 823 259 kr
Nordanstig20 372 317 kr 405 169 kr
Nordmaling92 1 712 659 kr 1 863 776 kr
Norrtälje58 1 079 720 kr 1 174 989 kr
Norsjö68 1 265 878 kr 1 377 573 kr
Nybro41 763 250 kr 830 596 kr
Nässjö44 819 098 kr 891 371 kr
Ockelbo340 6 329 391 kr 6 887 867 kr
Orsa22 409 549 kr 445 686 kr
Orust6 111 695 kr 121 551 kr
Pajala140 2 606 220 kr 2 836 180 kr
Piteå2088 38 869 908 kr 42 299 606 kr
Ragunda290 5 398 598 kr 5 874 945 kr
Robertsfors21 390 933 kr 425 427 kr
Ronneby18 335 085 kr 364 652 kr
Rättvik30 558 476 kr 607 753 kr
Sandviken49 912 177 kr 992 663 kr
Simrishamn29 539 860 kr 587 495 kr
Sjöbo5 93 079 kr 101 292 kr
Skara70 1 303 110 kr 1 418 090 kr
Skellefteå396 7 371 879 kr 8 022 339 kr
Skurup7 130 311 kr 141 809 kr
Skövde3 55 848 kr 60 775 kr
Smedjebacken94 1 749 890 kr 1 904 293 kr
Sollefteå848 15 786 246 kr 17 179 150 kr
Sorsele128 2 382 830 kr 2 593 079 kr
Sotenäs1 18 616 kr 20 258 kr
Staffanstorp6 111 695 kr 121 551 kr
Stenungsund13 242 006 kr 263 360 kr
Storuman148 2 755 147 kr 2 998 248 kr
Strömstad117 2 178 055 kr 2 370 237 kr
Strömsund488 9 084 538 kr 9 886 115 kr
Sundsvall443 8 246 824 kr 8 974 485 kr
Sunne115 2 140 823 kr 2 329 720 kr
Svalöv30 558 476 kr 607 753 kr
Svedala25 465 396 kr 506 461 kr
Säffle51 949 409 kr 1 033 180 kr
Sölvesborg26 484 012 kr 526 719 kr
Tanum184 3 425 318 kr 3 727 551 kr
Tidaholm92 1 712 659 kr 1 863 776 kr
Timrå209 3 890 714 kr 4 234 012 kr
Tingsryd49 912 177 kr 992 663 kr
Tjörn1 18 616 kr 20 258 kr
Tomelilla29 539 860 kr 587 495 kr
Torsby29 539 860 kr 587 495 kr
Torsås41 763 250 kr 830 596 kr
Tranemo78 1 452 037 kr 1 580 158 kr
Tranås13 242 006 kr 263 360 kr
Trelleborg36 670 171 kr 729 304 kr
Töreboda33 614 323 kr 668 528 kr
Uddevalla27 502 628 kr 546 978 kr
Ulricehamn34 632 939 kr 688 787 kr
Umeå134 2 494 525 kr 2 714 630 kr
Uppvidinge473 8 805 300 kr 9 582 238 kr
Vadstena24 446 781 kr 486 202 kr
Vaggeryd25 465 396 kr 506 461 kr
Vansbro39 726 018 kr 790 079 kr
Vara86 1 600 964 kr 1 742 225 kr
Varberg34 632 939 kr 688 787 kr
Vetlanda168 3 127 464 kr 3 403 417 kr
Vilhelmina4 74 463 kr 81 034 kr
Vindeln96 1 787 122 kr 1 944 809 kr
Vingåker4 74 463 kr 81 034 kr
Vårgårda14 260 622 kr 283 618 kr
Vänersborg7 130 311 kr 141 809 kr
Värnamo4 74 463 kr 81 034 kr
Västervik90 1 675 427 kr 1 823 259 kr
Växjö77 1 433 421 kr 1 559 899 kr
Ydre37 688 787 kr 749 562 kr
Ystad26 484 012 kr 526 719 kr
Åmål78 1 452 037 kr 1 580 158 kr
Ånge759 14 129 435 kr 15 376 150 kr
Åre2 37 232 kr 40 517 kr
Årjäng122 2 271 134 kr 2 471 529 kr
Åsele378 7 036 794 kr 7 657 687 kr
Åstorp1 18 616 kr 20 258 kr
Älvdalen10 186 159 kr 202 584 kr
Älvkarleby10 186 159 kr 202 584 kr
Ängelholm16 297 854 kr 324 135 kr
Ödeshög17 316 470 kr 344 393 kr
Örebro12 223 390 kr 243 101 kr
Örnsköldsvik689 12 826 325 kr 13 958 060 kr
Östersund95 1 768 506 kr 1 924 551 kr
Österåker2 37 232 kr 40 517 kr
Övertorneå79 1 470 653 kr 1 600 416 kr