Artikeln i korthet En 35-årig man har dömts till fängelse för människohandel och människoexploatering i byggbranschen, men överklagar domen då han anser sig oskyldig.

Åklagaren och arbetarna som uppges ha blivit utnyttjade av mannen har också överklagat. Åklagaren vill ha ett strängare straff och arbetarna kräver högre skadestånd.

Han överklagar inte bokföringsbrottet, någon sådan sysslade han inte med när han tog emot över 900 000 kronor för olika byggjobb hösten 2024 och i början av 2025.

Däremot anser sig 35-åringen vara oskyldig till både människohandel och människoexploatering. I överklagandet begärs att han omgående släpps ur häktet, där han har suttit i ett drygt år. Bland annat betonas att han inte träffat sina barn mer än vid kortare, bevakade besök under den tiden.

Domen som överklagas är unik.

”Vanligare än man tror”

Mannen har dömts till fängelse i två år och tio månader, bland annat för människohandel i ett fall och människoexploatering i två fall. Det är första gången någon döms för dessa brott rörande arbetare inom bygg, trots att branschen ofta pekas ut som en sektor där omfattande exploatering förekommer.

– Den här grova typen av människoexploatering är faktiskt vanligare än vi tror, sa exempelvis Byggnads ordförande Kim Söderström nyligen till Arbetet, apropå fallet i Skåne.

Men den här typen av mål har varit svåra att utreda och att få människor fällda för. Och nu går alltså försvaret till hovrätten med krav på att åtalet ogillas även denna gång.

Andra sidan överklagar också

I bakgrunden finns en hårresande berättelse om tre män som lockats från utsatta liv i Polen med löften om bra jobb i Sverige. Enligt åtalet och tingsrättsdomen har de sedan blivit kontrollerade och utnyttjade av 35-åringen som låtit dem jobba hårt med usla villkor och usla boendeförhållande.

Även de tre männen och åklagaren har nu överklagat tingsrättsdomen. Åklagaren vill att 35-åringen döms till ett strängare straff och för människohandel i relation till alla tre männen, nu gäller den bedömningen endast en av dem.

Hon menar att de varit utsatta för tvångsarbete och skriver bland annat: ”Utan kännedom om var de befann sig, utan färdmedel, utan pengar och under viss tid utan sina ID-handlingar var de förhindrade att lämna arbetet”.

”Förnedrad och hungrig”

De tre polska arbetarna kräver bland annat högre skadestånd än vad tingsrätten har dömt ut. I överklagandet rörande en av dem sägs att han ”levt under slavliknande förhållanden, där han bland annat har blivit slagen, hotad, fråntagen sin id-handling, förnedrad och varit så hungrig att han vid vissa tillfällen nödgats äta hundmat”.

I överklagandet av domen mot 35-åringen beskrivs arbetarnas uppgifter som delvis överdrivna och de påstås ha ändrat sina uppgifter längs vägen.

Arbetet har tidigare berättat om hur mannens verksamhet också drabbat kunder som blivit lurade och lämnats med höga kostnader och havererade byggprojekt, läs hela historien här.