När två män, anställda vid Lunds universitet, passerade en container på universitetsområdet upptäckte de tre skrivbordsstolar som låg slängda inuti, rapporterar Lundagård.

De tyckte att stolarna såg ut att vara i bra skick och bar därför med dem tillbaka till kontoret där de jobbar. Tanken var att de skulle användas som reservstolar.

Ville visa stolen för sin son

En sen kväll några veckor senare patrullerade en väktare utanför universitetet. Där stötte han på en av männen, som rullade en kontorsstol i riktning mot sin bil.

Mannen berättade för väktaren att han skulle ta hem stolen för att låta sin son prova den och se om den fungerade som den skulle.

Väktaren dokumenterade händelsen i sin kvällsrapport, som senare nådde mannens chef. På chefens uppmaning lämnade därefter mannen tillbaka stolen.

Lånade statens stol – utan att fråga

Fallet anmäldes till polisen och har nu avgjorts i domstol, skriver Lundagård.

Trots att stolen legat slängd i en container, anser tingsrätten att stolen åter blev statlig egendom efter att männen tagit tillbaka den till universitetets lokaler.

Domstolen bedömer inte att mannen haft för avsikt att stjäla stolen, och därför döms han inte för det.

Däremot döms han för egenmäktigt förfarande – för att han lånat hem stolen, som inte var hans, utan att be om tillåtelse.

Mannen döms att betala 50 dagsböter om 200 kronor – totalt 10 000 kronor, enligt tidningen.