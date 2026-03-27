Medan ojämlikheten drar isär kryper gängkriminaliteten ner i åldrarna.

Utanförskapet stärks i våra utsatta områden. Under veckan som gått har fem personer skjutits – hittills.

Många förstår att det är dyrt att göra vad som krävs för att vända utvecklingen.

Det är inte bara förebyggande insatser som kostar pengar. Det skapar nya ungdomsfängelser och utbyggnaden av rättssystemet också.

Att låsa in barn är extra dyrt. Ett år på fängelse kostar för en vuxen intagen samhället runt 1,4 miljoner.

För ett barn blir det mer, eftersom vistelsen på anstalt måste leva upp till barnkonventionen.

De behöver gå i skolan, ha en tätare bemanning och bo på mindre enheter.

Kommuner har inte råd

Det rationella är att sätta in så mycket resurser det bara går så att barn helt enkelt inte blir kriminella. Fler unga förtjänar en trygg uppväxt.

De behöver föräldrar med jobb och god svenska, bostäder som rymmer hela familjer och fler lärare i skolan. De behöver ha råd med fritidsaktiviteter och få hjälp på BUP om det behövs.

Det kan tyckas självklart, men ändå görs det inte.

Det byggs inte bostäder för trångbodda familjer, det satsas inte tillräckligt på det svenska språket.

Kommuner har heller inte råd att anställa fler lärare och socialsekreterare eftersom regeringen generöst nog satsat hela 0 kr i generella statsbidrag förra året.

Elisabeth Svantesson säger att hon gjort slut på reformutrymmet inför framtiden. Det är inte förvånande eftersom regeringens politik resulterar i så stora intäktsbortfall.

Halverad matmoms, sänkt skatt för de med högst inkomst, nytt jobbskatteavdrag, sänkt bolagsskatt och lägre skatt på bensin och diesel för att nämna ett par saker.

Massarbetslöshet råder

En borgerligt sinnad hade sagt att det leder till ökad tillväxt och nya arbetstillfällen.

Verkligheten är att över 100 000 fler har blivit arbetslösa och att tillväxten ligger på bottennivåer.

Å andra sidan finns det få politiker som över huvud taget har några trovärdiga svar på hur samhällets åtaganden ska betalas.

Mycket ska göras, men helst ska det inte kosta något.

Nu har tankesmedjan Arena Idé presenterat förslag på kapitalskatter som drar in hela 100 miljarder årligen, tillsammans med åtgärder mot skatteflykt.

”Förmögenhetsskatten Arena Idé föreslår skulle träffa dem med 10 miljoner eller mer i nettoförmögenhet. För den med en förmögenhet på 12 miljoner skulle det innebära 500 kr mer i skatt per månad”, skriver Alva Cedergren.

De rika ska betala

Alla som på allvar vill bryta den skadliga segregationen behöver kunna överväga en förmögenhetsskatt och en enhetlig kapitalskatt.

Förmögenhetsskatten Arena Idé föreslår skulle träffa dem med 10 miljoner eller mer i nettoförmögenhet.

För den med en förmögenhet på 12 miljoner skulle det innebära 500 kr mer i skatt per månad.

Bara den skatten skulle ge 23 miljarder mer i statskassan.

Detta är också den grupp som procentuellt skattar minst.

500 kronor i månaden för de i särklass rikaste är ett lågt pris för en tryggare uppväxt.