Artikeln i korthet Flera arbetare vid SSAB:s bygge i Luleå har upplevt huvudvärk och illamående, vilket lett till att delar av arbetet stoppats för att utreda möjliga orsaker. Tester på marken och i luften visar hittills inga förhöjda halter av skadliga ämnen, men utredningen fortsätter.

Anställda uttrycker oro och spekulationerna om vad som hänt är många. Fackförbunden Byggnads och IF Metall stöttar sina medlemmar och hålla dialog med arbetsgivaren.

De insjuknade arbetarna är anställda hos en underleverantör till NCC, som ansvarar för SSAB:s gröna stålverksprojekt. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Värkande huvud och illamående.

Flera anställda har fått uppsöka läkare efter att de upplevt liknande sjukdomssymtom vid bygget i Luleå.

Under måndagen stoppade SSAB därför delar av arbetet på platsen.

Hur många arbetare det handlar om och när de blivit sjuka är dock okänt, enligt bolagets kommunikationschef Martin Gidlund.

– Men det är flera som har arbetat i det här området med markarbete, säger han.

Tar prover i jorden

Just nu tas tester på marken och i luften i området, för att undersöka om något farligt ämne kan ligga bakom att de anställda blivit sjuka.

– De initiala resultaten har inte visat några förhöjda halter av skadliga ämnen. Så vi fortsätter att testa för att se vad det kan vara, säger Martin Gidlund.

Samtidigt pågår resten av bygget som vanligt – även med de jobb som handlar om att exempelvis gräva och packa jord på området.

Enligt Martin Gidlund har bolaget gjort bedömningen att mer inte behövs.

– När det gäller markarbetet har vi gjort gedigna markanalyser innan bygget inleddes. Därför har vi pausat arbetet på den del av byggområdet där kan anses troligt att de sjukdomsliknande symptomen har uppstått.

Oroar sig för livsfarligt ämne

På fackförbundet Byggnads i Luleå är man frustrerad över bristen på information.

– Vi har många frågor men väldigt lite svar. Vi fick veta först igår om det här, säger fackets ombudsman Claes Danell.

Han sitter just nu och försöker få tag på ansvariga företag och fackliga skyddsombud i olika delar av organisationen för att skapa sig en bättre bild av vad som hänt och vad som behöver göras.

Samtidigt cirkulerar det mycket rykten bland anställda, säger Claes Danell. Bland annat har han hört vittnesmål från folk som känt en särskild lukt i området.

– Jag har pratat med arbetare som känt doft av mandel, vilket kan tyda på att det handlar om cyanid. Om det stämmer är det ju otroligt allvarligt, det är ju livsfarligt.

Claes Danell kräver nu att de ansvariga arbetsgivarna utreder saken ordentligt.

Facket nedringt: ”Mycket frågor”

Även facket IF Metall har medlemmar på bygget, och följer händelseutvecklingen noga.

– Det här är jätteallvarligt, att personer har fått uppsöka läkare. Vi måste ta reda på vad det är, säger klubbens ordförande Tomas Karlsson.

Sedan sjukdomsfallen blev kända har facket blivit nedringt av anställda vid stålverksbygget.

– Det är en stor oro såklart. Vi har fått mycket frågor från medlemmar som jobbar i närheten av området som det handlar om.

Plats för restprodukter

Tomas Karlsson har ännu inte fått en tydlig bild av det som hänt, och kan inte ge mer svar till medlemmar än att SSAB fortfarande utreder.

– Vi följer vad som händer. Och jag vet att de satt ut mer mätutrustning nu. Man kommer också låta personer ha personlig mätutrustning på sig under helgen för att se vad det kan vara.

Platsen där arbetet stoppas består av sjöbotten, och tidigare har restprodukter från produktionen förvarats här, berättar Tomas Karlsson. Han vill samtidigt inte spekulera i om det kan ha något med händelserna att göra.

Personerna som insjuknat jobbar hos en underleverantör till NCC, som har huvudansvaret för bygget av SSAB:s nya stålverk.

Det elektriska stålverksprojektet är en del av bolagets satsning på att gå från fossil framställning till grönt stål.