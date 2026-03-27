Artikeln i korthet En hemtjänstgrupp i Kalmar fick problem när de fick ett utökat arbetsområde utan tillgång till personaltoalett.

Situationen löstes först efter att Arbetsmiljöverket inspekterade och en tom lägenhet hyrs nu i området.

Det tog fyra år innan arbetsgivaren löste toalettsituationen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

2022 fick Malin Lissviks hemtjänstgrupp ett utökat område som krävde mer restid. I området fanns ingen tillgång till toalett för personalen. Alla försök att hitta lokaler med toaletter i det nya området var fruktlösa.

– Man vill ju inte gärna gå på toaletten hemma hos omsorgstagarna, säger Malin Lissvik.

Det gick så lång att en i personalen fick hälsobesvär på grund av att hon var tvungen att hålla sig.

– Hon blev dålig på grund av det, säger Malin Lissvik, som också är fackförbundet Kommunals arbetsplats- och skyddsombud på arbetsplatsen.

Plötsligt gick det snabbt

Nu har situationen löst sig. Förvaltningen hyr en tom lägenhet i området där hemtjänstpersonalen kan använda toaletten. Malin Lissvik är förstås glad över det men tycker samtidigt att det inte ska behöva ta fyra år.

– Det var först när Arbetsmiljöverket var där och knackade på som det började hända grejer.

Malin Lissvik (mitten), tillsammans med kollegorna Sofia Solberg och Anna Börjesson.

Att myndigheten kom dit berodde inte på att det hade gjorts en begäran om arbetsmiljöåtgärder, en så kallad 6.6:a-anmälan. Skogsråets hemtjänstgrupp ingick i Arbetsmiljöverkets särskilda tillsyn inom hemtjänsten som inleddes förra året.

– Det var en ren tillfällighet att de kom hit. Och då gick det snabbt. Då fick förvaltningen mer fart, säger Malin Lissvik som nu i efterhand tycker att hon som skyddsombud borde ha gjort en 6.6:a-anmälan tidigare.

Skulle aldrig hänt på andra jobb

Däremot har hon hela tiden uppmanat kollegorna att göra så kallade KIA-anmälningar (Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö). Detta gjorde att det var ganska lätt för Arbetsmiljöverket att påtala för arbetsgivaren vilket ansvar man hade för att personalen skulle ha tillgång till något så grundläggande som en toalett.

– I andra verksamheter, som byggindustrin till exempel, så är det ju inte så att de själva får leta upp säkerhetslinor eller ställningar. Det är ju redan förberett. Men så är det aldrig i vår verksamhet, säger Malin Lissvik.

Gudrun Johnsson, tf verksamhetschef för hemtjänsten, svarar skriftligt så här på frågan om hur det kunde dröja så länge innan förvaltningen bestämde sig för att hyra en lägenhet:

”Denna möjlighet har inte tidigare lyfts som ett alternativ”.