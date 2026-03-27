Det är en kritisk anmälan som en person på elföretaget Eitech gör till Arbetsmiljöverket.

Under renovering av det anrika hotellet i hörnet av Vasagatan och Tegelbacken i Stockholm har det enligt anmälan vid upprepade tillfällen missats att göra inventering av asbest innan arbete påbörjats.

Vid två tillfällen ska det ha lett till att material med asbest har hanterats på ett felaktigt sätt.

Spritt över sig själva

Bland annat genom att elektriker har dragit nya slangar över sprutasbest (amosite) och på så sätt ”slipat” ner isoleringen och spritt den över sig själva och i lokalen.

Anmälaren tillägger att de får tjata på beställaren om provresultatet och åtgärdsförslag.

Anmälaren skriver även att det svar som beställaren gett gällande det senaste tillbudet är att inget test har gjorts, men på grund av utlåtande från flera experter så ska sanering påbörjas senast under måndagen.

”Ett svar som vi på Eitech inte accepterar därav detta skyddsstopp och anmälan till er på Arbetsmiljöverket”, skriver anmälaren.