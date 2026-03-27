Från och med den 1 juli behöver inte längre restauranger som serverar alkohol erbjuda mat.

Regeringsföreträdare talar sig varma om alla vinbarer och ölträdgårdar som nu kan öppna.

Det beskrivs som en efterlängtad frihetsreform som ska hjälpa fler att uppnå sina drömmar. Att kunna bli krögare utan att behöva slänga pengar på ett dyrt kök som ändå inte används.

Man behöver inte åka långt för att se hur regeringens dröm ser ut.

I Köpenhamn finns det redan gott om barer där det är otänkbart att beställa en pommestallrik.

Här står det krögarna fritt att strunta i matmenyn. Jag funderar över vad det är som är så fritt och härligt med det slopade matkravet.

KD ville ha alkoholfritt samhälle

Det ökar vinstmarginalen för krögaren att inte behöva erbjuda kolhydrater till sina kunder.

Funkar marknaden precis som den ska blir redan billig öl fem kronor billigare. Då kan man välja att ta en till.

Den som bantar är fri från lukten av nyfriterade pommes frites.

Fler lokaler blir aktuella som ölhak när det inte ens krävs ett litet kök. Då kan man dricka öl på ännu fler olika platser.

Ebba Bush är en av ministrarna som skålar in “nästa steg” i avregleringen av alkoholpolitiken.

Andra bullar var det när Alf Svensson kom in i riksdagen 1985: “Det hårda grepp alkoholseden utövar måste brytas och formerna för sällskaplig samvaro bör medverka till återhållsamhet och nykterhet. Ett alkoholfritt samhälle eftersträvas”.

Extrem individualism

Sedan dess har Timbrosamarbeten tillsammans med en extrem individualism vuxit sig starka.

Att Kristdemokraterna i dag skulle stå för något annat än åsikten att den högsta formen av frihet är att enklare och oftare supa sig klapp kanon är förstås naivt.

Men Kristdemokraterna borde stått på sig. Tyvärr behövs även borgerliga partier som verkar för sunda lagar och samhällsnormer.

Vi kan inte låtsas som att alla kan vara sin egen lyckas smed.

Det slopade matkravet kommer ge besparingar på 3,9 miljarder per år för de berörda företagen.

Samtidigt förväntas lagändringen leda till en ökning av alkoholrelaterade dödsfall. Polisen varnar för fler ordningsstörningar och brott.

Många av remissinstanserna är rörande överens om att fler barn kommer att exponeras för berusning. Särskilt barn i redan utsatta miljöer.

Samtidigt ökar fattigdomen och utanförskapet i Sverige.

Fler alkisar än KD:isar

Det finns ungefär lika många som röstar på Kristdemokraterna som det finns människor med ett alkoholberoende.

Fler än de som röstar på Moderaterna har ett riskbruk.

“Det är så ett samhälle på de hårt arbetandes sida ser ut i praktiken” står det på Moderaternas hemsida när matkravet slopas.

Ulf Kristersson flinar över en ofiltrerad hantverksöl.

Kul för den vuxna i rummet med nya ölträdgårdar att besöka i sommar.