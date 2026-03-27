Artikeln i korthet Regeringen oroas över att så få döms för utnyttjande i arbetslivet och har därför tagit fram en ny lag som den hoppas ska göra det enklare att dömas för exploatering av utländsk arbetskraft. Den som döms kan få upp till fyra års fängelse för grov exploatering.

Trots införandet av det nya brottet är flera experter kritiska och menar att det riskerar att förövare kommer undan med lindrigare straff. Dessutom kan de drabbade inte bli erkända som brottsoffer på samma sätt som tidigare då exploateringen blir ett brott mot staten istället för mot individen.

Tre tonåringar lämnar sitt hemland Mauritius för en framtid i Sverige. Drömmen är att bli hästjockeys. Deras familjer betalar tiotusentals kronor för en utlovad jockeyutbildning.

Väl här får de jobba hårt utan lön på hästgården. De vittnar om för lite mat och trångboddhet.

Men arbetsgivaren frias från människoexploatering. Enligt tingsrätten når inte förhållandena på gården upp till den nivå av exploatering som krävs för fällande dom.

Få döms för utnyttjande i arbetslivet och det är något som oroar regeringen. Det kan skapa en misstro till systemet och göra att ”vinsterna med att utnyttja arbetstagare anses överväga riskerna med att göra det”, skrev regeringen strax före jul och föreslog ett helt nytt brott – exploatering av utländsk arbetskraft.

Nu har även riksdagen sagt ja. Handlingen blir brottslig från och med 1 juni i år.

Det nya brottet exploatering av utländsk arbetskraft Regeringen vill införa ett nytt brott i utlänningslagen – exploatering av utländsk arbetskraft.

Eftersom Tidöpartierna är överens väntas lagen röstas igenom i riksdagen. Det nya brottet införs 1 juni 2026.

Arbetsgivare eller någon med inflytande över personers arbetsvillkor kan dömas om de utnyttjar någon under ”uppenbart orimliga villkor”.

Det handlar om villkor som avviker från det normala. En helhetsbedömning görs, men avvikelser som gäller farlig arbetsmiljö kan väga tyngre än till exempel problem med löner.

Det nya brottet har två grader: Exploatering och grov exploatering.

Den som döms till exploatering kan få fängelse i högst två år.

Den som döms till grov exploatering kan få fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Grovt brott kan handla om ett särskilt hänsynslöst utnyttjande, eller om en verksamhet bedrivits i större omfattning.

Även om arbetstagarna är okej med de dåliga arbetsvillkoren för att kunna stanna i Sverige kan arbetsgivaren dömas för det nya brottet. Läs mer

– Det är åtgärder som länge saknats, sade riksdagsledamoten Viktor Wärnick (M) i riksdagsdebatten om förslaget.

Fyra års fängelse

Det ska vara lättare att döma någon för exploatering av utländsk arbetskraft än för de grövre brott som redan finns, nämligen människohandel och människoexploatering.

Till exempel krävs endast att någon arbetat under ”uppenbart orimliga förhållanden”, inte som tidigare att det därtill skett under särskilda former, som till exempel tvång.

Den som döms för exploatering kan få fängelse i högst två år och om det räknas som grov exploatering kan det bli fängelse i högst fyra år.

”Förövare kan komma undan”

Men flera experter är kritiska till regeringens förslag. Bland annat Jämställdhetsmyndigheten, som har särskilt ansvar för arbetet mot människohandel.

Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, pekar på att politikerna stegvis infört allt mildare brott på det här området. Och att risken är att polis och åklagare väljer att utreda för det mildare brottet i stället för de allvarligare brotten om det är lättare att bevisa.

– Då kan förövare komma undan med ett lindrigare straff, sade hon till Arbetet när förslaget kom.

En annan risk hon ser är att de drabbade arbetstagarna inte kommer att ses som brottsoffer på samma sätt som tidigare. Det nya brottet räknas nämligen som ett brott mot staten och inte mot den som utnyttjats. Det innebär också att det blir lättare att bevisa, eftersom den som utnyttjas inte behöver medverka i utredningen.

Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel Madeleine Sundell konstaterar också att brottsoffer har rätt till skydd och stöd enligt internationella regler om de döms till de två allvarligare brotten.

– Anledningen till att vi knappt har några åtal och domar på området för arbetskraftsexploatering är att myndigheterna ständigt missar att prioritera rättigheter till utsatta, sade Madeleine Sundell till Arbetet strax före jul.