Artikeln i korthet En initiativ kallat Barterapi startats av bryggeriet Carlsberg, sportbars-kedjan Pitchers och psykologföretaget Lägereld för att hjälpa barpersonal att bemöta gäster som mår dåligt, med en digital utbildning.

Projektet inkluderar också att ha en psykolog närvarande på Pitchers barer för att sänka tröskeln för att prata med en psykolog och göra det mindre skrämmande för gästerna. Förhoppningen är att det kan leda till att fler söker hjälp. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

– Det kan komma in någon och vara väldigt ledsen ibland. Även stammisarna kan vara väldigt öppna och ärliga. Man har fått gissa sig fram lite hur man ska hantera olika situationer, säger Didric Biberg, 23 år, bartender på Pitchers vid Mariatorget i Stockholm.

Didric Biberg, har jobbat som bartender i fem år.

Den psykiska ohälsan ökar men det är inte alla som söker hjälp. Ofta stannar de tunga samtalen vid bardisken eller i de skotskrutiga båsen med vännerna.

Digital utbildning till personalen

Det vill bryggeriet Carlsberg, sportbarkedjan Pitchers och psykologföretaget Lägereld ändra på genom initiativet Barterapi.

En del av det är en digital utbildning till restaurangpersonal där man får lära sig att bemöta personer som mår dåligt.

– Jag minns särskilt en äldre man som kom in med tunga steg i baren. Hans fru sedan 62 år tillbaka hade nyss gått bort och han var väldigt ledsen. Jag sa att det var tråkigt att höra såklart och frågade om han hade någon familj han kunde prata med. Men jag har tänkt mycket på den situationen, säger Didric Biberg.

Lätt att vilja ge råd

Han har precis gått den nya utbildningen och tycker att han har fått många bra tips på hur man hanterar gäster som inte mår bra.

– Det som jag tog med mig direkt var det här att jag gärna vill hitta en lösning och komma med råd men det är kanske inte alls det gästen behöver. Det är bättre att lyssna och låta gästen själv komma fram till lösningen.

Den andra delen av barterapin riktar sig till gästerna. Framöver kommer det under vissa tider att finnas en psykolog på plats på Pitchers Mariatorget i Stockholm. Under de kommande månaderna ska projektet rullas ut till alla Pitchers krogar i landet i förlängningen till de flesta av Carlsbergs 2 000 restaurangkunder i Sverige.

Vill nå personer som vanligtvis inte söker hjälp

Joel Forsbom, psykolog på Lägereld, var den som tog första passet på Mariatorget. Han planerade inte att ha några djupare terapisessioner.

– Syftet är mer att sänka tröskeln och ge en bild av vad en psykolog är. Att man ser att det sitter en vanlig person där som inte ser ut som Freud.

Joel Forsbom, psykolog på Lägereld.

Efter ett par timmar i baren säger han att det inte var någon anstormning till hans bord men att han tycker att det gick bra.

– Folk kändes nyfikna och intresserade. De gäster jag pratade med var positiva och tyckte att det var en vettig sak som har potential att hjälpa folk. Det var också kul att höra att barpersonalen hade uppskattat utbildningen.

Målet är att kunna hjälpa personer att söka stöd om de mår dåligt och att även uppmärksamma att alkoholen kan ha en negativ inverkan på måendet.

Finns det risker med att prata med personer som är påverkade?

– Det är därför vi gör det ganska tidigt på dagen. Och vi som psykologer är rutinerade för att kunna ta hänsyn till det. Vi vill inte locka folk att öppna sig för mycket om saker som man kanske inte kan ta hand om.

Hoppas att gästerna ska våga gå fram

Didric Biberg tycker att det ska bli spännande att få psykologer som kollegor under en tid. Han hoppas att gästerna ska våga sig fram.

– Det ska bli superkul att visa att det inte är en så stor grej att prata med en psykolog. För det är så många man pratar med som man säger att ”du borde ju gå och prata med någon” till.