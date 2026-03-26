Skarpa kritiken: Facket trotsade beslut om samarbete med V

Artikeln i korthet På Fastighets kongress 2022 beslutades att inleda samarbete med Vänsterpartiet. Inget sådant samarbete har ägt rum enligt Gunnar Westin från (V).

Diskussioner om samarbetet har ägt rum men inte lett till konkreta beslut.

Medlemmar som stödjer samarbetet med V anser att det är odemokratiskt och oärligt att förbundsstyrelsen inte följt kongressens beslut. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Efter en intensiv debatt på Fastighets kongress 2022 fattades ett beslut som beskrevs som historiskt. Förbundsstyrelsen röstades ner av kongressens majoritet: Utöver fackets traditionella samverkan med Socialdemokraterna ska Fastighets, som första LO-förbund, också samarbeta med Vänsterpartiet.

I dag, med bara två månader kvar till nästa förbundskongress, har inget samarbete skett, enligt Vänsterpartiets facklig-politiska sekreterare Gunnar Westin.

– Det har inte skett något samarbete och det beklagar jag, säger Gunnar Westin.

Gunnar Westin, facklig-politisk sekreterare i Vänsterpartiet

”Bemöttes med tystnad”

Han berättar att både han och partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ciczie Weidby kort efter kongressen sökte kontakt med Fastighets förbundsledning för att inleda det beslutade samarbetet.

– Varje försök bemöttes med tystnad. Vi fick aldrig svar.

När medlemstidningen Fastighetsfolket ställde frågor om samarbetet 2024 sa Fastighets dåvarande förbundsordförande Lemmy Mauritzon att kongressbeslutet skulle uppfyllas under kongressperioden.

Samtal utan resultat

Hösten 2025, då Lemmy Mauritzon avgått och Fastighets tillfälligt stod utan vald ordförande, bjöds Gunnar Westin in till ett samtal med två ombudsmän på Fastighets.

– Vi pratade i två timmar om vilka frågor vi tycker är viktiga. Vi var eniga om det mesta, men i väntan på att en ny förbundsordförande skulle väljas fattades inga konkreta beslut, säger Gunnar Westin.

Kort efter mötet valdes Nicklas Nilsson till ny ordförande i Fastighets. Sedan dess har det inte blivit något samarbete, förklarar Gunnar Westin. Partiets påstötningar har varit resultatlösa.

– Nicklas Nilsson har varit tydligt ointresserad.

”Inte demokratiskt”

En av medlemmarna som stod bakom motionen om V-samarbete är Joakim Häggkvist. Han är förtroendevald för Fastighets på Samhall i Östergötland och aktiv i Vänsterpartiet. Han är besviken över att förbundsstyrelsen inte har följt kongressens beslut.

– Det är inte demokratiskt.

Joakim Häggkvist tycker det finns starka skäl för Fastighets att samarbeta med V.

Joakim Häggkvist

– Vänsterpartiet vill slopa Samhalls vinstkrav och är motståndare till att städare utvisas på grund av för låg inkomst. När Socialdemokraterna går mer åt moderathållet behöver vi samarbeta med V för att inte våra medlemmar ska gå till SD.

”Oärligt”

Fredrik Rosenberg, aktiv i Fastighets och Vänsterpartiet i Skaraborg, håller med.



– Utifrån det Gunnar säger så är det inte demokratiskt. Det är heller inte ärligt, säger Fredrik Rosenberg.



Han pekar på att två motioner till Fastighets kommande kongress i maj föreslår att Fastighets ska samarbeta politiskt med Socialdemokraterna och inget annat parti. Fastighets förbundsstyrelse skriver i sitt svar att det beslutade samarbetet med V har genomförts. Oärligt, menar Fredrik Rosenberg.



– Jag tycker inte att Fastighets har gjort ett genuint försök att starta ett samarbete.

Som ombud på kongressen tänker han argumentera för att motionerna om att enbart samarbeta med Socialdemokraterna röstas ner.



– Annars riskerar man att stänga dörren i ansiktet på människor som ofta kämpar för samma sakfrågor.

”Kongressen får ta ställning”

Fastighets ordförande Nicklas Nilsson framhåller att han valdes till posten av förbundsmötet i oktober 2025. På samma möte redogjorde den tillfälliga ordföranden Inger Lundholm för hur förbundsstyrelsen hanterat frågan om samarbete med Vänsterpartiet.

”Precis som i den fackligt-politiska samverkan vi långsiktigt byggt med Socialdemokraterna år efter år fortsätter vi bygga relationer även med Vänsterpartiet”, sa Inger Lundholm från talarstolen vid mötet.

Nicklas Nilsson konstaterar att rapporten från Inger Lundholm godkändes av förbundsmötet. Men förklarar samtidigt:

– När jag fick veta att vi har motioner till nästa kongress som föreslår att vi inte ska samarbeta med V så har jag inte jobbat vidare med det.

Vad säger du till de medlemmar som anser att styrelsens agerande är odemokratiskt och oärligt?

– Vi har fattat ett beslut i demokratisk ordning på förbundsmötet. Sen får kongressen ta ställning till det. Jag ser fram emot den debatten.